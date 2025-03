Blíží se návrat Davidové? Po zranění chce zkusit sprint před domácím publikem

Norský vítězný šok. Nejel jsem v kraťasech, protože jsem si neoholil nohy, říkal

Kdo by to byl čekal, že zahajovací belgickou jarní klasiku Omloop Nieuwsblad vyhraje o víkendu Nor z druhodivizního skandinávského týmu Uno-X Mobility. Že se tím Sören Waerenskjold postará o největší...