Mistryně světa ve vytrvalostním závodě z roku 2021 Davidová, která většinu minulé sezony promarodila s bolavými zády, po třech chybách ve čtyřech střeleckých položkách zaostala o 39,8 sekundy za vítěznou Lieovou, jež minula dvakrát.
Na nejrychlejší závodnice dnes na trati na fotbalovém stadionu a podél Labe v Drážďanech lehce ztrácela v běhu a nezopakovala šesté místo z loňska, kdy se v Drážďanech tato akce konala poprvé.
Davidová po operaci opět trénuje, záda se občas ozvou. Musíme ji brzdit, řekl kouč
Lieová v dramatickém závěru na cílové čáře předstihla Norku Karoline Offigstad Knottenovou, která netrefila tři terče.
Ještě vyhrocenější byl závěr mužského závodu. Francouz Quentin Fillon Maillet před zaplněnými tribunami několik desítek metrů před cílem slavil triumf, když se zezadu přihnal jeho mladší reprezentační kolega Perrot a o dvě desetiny sekundy zvítězil. Parťáka z národního týmu tím viditelně hodně naštval.
Muži na rozdíl od žen absolvovali šest okruhů dlouhých 2,3 kilometru a pět střeleckých položek.
Krčmář zaváhal hned na té první vleže, když musel v trestném boxu pykat za dvě chyby. Na další zastávce netrefil poslední ránu, pak dvakrát stojku vyčistil, jenže na závěr se rovněž nevyhnul jedné chybě. Na šestém místě ztratil na Perrota 52,4 sekundy.