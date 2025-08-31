Davidová se vrací do závodů. Na exhibici v Drážďanech vybojovala osmé místo

19:43
  19:43
Biatlonistka Markéta Davidová se po březnové operaci vyhřezlé ploténky vrátila do závodů osmým místem na exhibici v Drážďanech. Michal Krčmář dojel na kolečkových lyžích mezi muži šestý. Po dramatických finiších vyhráli belgická biatlonistka Lotte Lieová a Francouz Eric Perrot.

Markéta Davidová při tréninku v Novém Městě. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Mistryně světa ve vytrvalostním závodě z roku 2021 Davidová, která většinu minulé sezony promarodila s bolavými zády, po třech chybách ve čtyřech střeleckých položkách zaostala o 39,8 sekundy za vítěznou Lieovou, jež minula dvakrát.

Na nejrychlejší závodnice dnes na trati na fotbalovém stadionu a podél Labe v Drážďanech lehce ztrácela v běhu a nezopakovala šesté místo z loňska, kdy se v Drážďanech tato akce konala poprvé.

Davidová po operaci opět trénuje, záda se občas ozvou. Musíme ji brzdit, řekl kouč

Lieová v dramatickém závěru na cílové čáře předstihla Norku Karoline Offigstad Knottenovou, která netrefila tři terče.

Ještě vyhrocenější byl závěr mužského závodu. Francouz Quentin Fillon Maillet před zaplněnými tribunami několik desítek metrů před cílem slavil triumf, když se zezadu přihnal jeho mladší reprezentační kolega Perrot a o dvě desetiny sekundy zvítězil. Parťáka z národního týmu tím viditelně hodně naštval.

Muži na rozdíl od žen absolvovali šest okruhů dlouhých 2,3 kilometru a pět střeleckých položek.

Krčmář zaváhal hned na té první vleže, když musel v trestném boxu pykat za dvě chyby. Na další zastávce netrefil poslední ránu, pak dvakrát stojku vyčistil, jenže na závěr se rovněž nevyhnul jedné chybě. Na šestém místě ztratil na Perrota 52,4 sekundy.

Vstoupit do diskuse
EuroBasket 2025: program, výsledky, kdy hrají čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snaží i česká reprezentace. Jaký je...

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  31.8 18:11

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

31. srpna 2025  14:30,  aktualizováno  17:54

