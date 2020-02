Davidová: Jsem ráda za běh i poslední stojku. Osmé místo je vážně dobré

Měla jste pátý nejlepší běžecký čas. Že se vám ve druhém závodu po sobě povedl výborný běh, je pro vás asi velmi důležitá informace, že?

Jo, za to jsem hrozně ráda. Podržely mě dneska i lyže. Když se vám sejdou dobré lyže s dobrým vyspáním, může z toho být dobrý závod.

To už hned ráno po probuzení poznáte, že se cítíte dobře?

Úplně ne. Abych pravdu řekla, cítila jsem se ráno na nic. Ale ono je to občas je lepší, když se člověk cítí na nic, nemá pak od sebe takové očekávání.

Na poslední položce jste ukázala i silné nervy, když jste zvládla nulu, která vás posunula do první desítky.

Zase až takové nervy to nebyly. Pokud máte na kontě tři minuty z předchozích položek, tak víte, že už nejedete o vítězství. Ale jinak jo, jasně, jsem ráda, že jsem poslední stojku zvládla. Navíc se mi povedlo ustát i jednu těžší ránu, kterou jsem předtím ve sprintu neustála a strhla ji.

A výsledkem je 8. místo.

Z toho mám radost. Doufala jsem, že mi tenhle závod pomůže i do masáku. (Skutečně pomohl.) A povedl se i Evče (Puskarčíkové), takže můžeme radost sdílet spolu.

Je to tak, že v této fázi kariéry pro vás stále platí, že každá první desítka je cenná?

Určitě. Když nad tím přemýšlím, loni jsem z mistrovství světa vezla nejlépe sedmé místo. Teď jsem se tady k němu přiblížila, takže až se na letošní šampionát podívám zpětně, budu spokojená.

Navíc tentokrát máte v porovnání s Östersundem medaili ze smíšené štafety.

Právě. Jen se mi mezitím nepovedl ten sprint. Ale člověk se musí radovat z každé maličkosti a i tohle osmé místo je vážně dobré.

Jak moc cítíte po tak dlouhém závodě nohy?

Musím říct, že mě v posledním kole tak strašně píchalo, že jsem se nemohla úplně narovnat a musela jet shrbená. Ale jinak se mi jelo dobře, takže v cíli jsem ani moc hrozné pocity neměla.

Čím se za Top 10 odměníte?

Asi nějakou dobrůtkou.

Usínáte tu po náročných dnech rychle?

Jak kdy, na pokoji se v tom s Evčou střídáme. Občas ponocuju já, občas Evča. Nerušíme se. Teď jsem zrovna ponocovala. Věděla jsem, že nemusíme brzy ráno vstávat. Rolovala jsem na mobilu a pak jsem taky chvíli dělala, že se učím.

Dělala?

No občas si tu čtu učebnice. Snažím se do toho trošku koukat. Až se vrátíme, mám ještě nějaké zkoušky. A začal mi semestr. Musím to všechno nějak skloubit.

Mohla byste si zazávodit v Anterselvě ještě třikrát. Cítíte se na to fyzicky?Když to přijde, tak mi nic jiného nezbyde.

Objevily se totiž náznaky, že vás trenéři možná nasadí do singl mixu, smíšené štafety dvojic.

Taky jsem to slyšela. Ale nevím, jak to nakonec dopadne.

Už jste si podobný formát závodu vyzkoušela při exhibici na Schalke.

Jenže to bylo jiné, tam jsem věděla, že musím střílet rychle, i když to budou chyby. Nic jiného mi nezbývalo, ale neměla jsem nad těmi střelami takovou kontrolu. Což bych si tady nemohla dovolit. Ale nechci nic předbíhat, je to stále dost otevřené. (Trenér Gjelland: Markéta je jedna z možností, vybíráme mezi ní a Evou. Vezmeme v potaz aktuální formu i jejich únavu.)