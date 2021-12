Kvalitní příprava na Oberhof. Jak se biatlonisté popasovali s deštěm i soupeři

Po první polovině klání, které se jelo formou hromadného závodu, byli Češi s osmi chybnými výstřely ze čtyřiceti pátí.

V další části – stíhačce – se však posouvali vpřed.

Po nepovedeném začátku, kdy klesli na osmé místo, se propracovávali pořadím vzhůru a když Krčmář vbíhal do posledního úseku, na světelné tabuli dokonce svítilo průběžné druhé místo.

Před ním byla už jen závěrečná stojka. „Chtěl jsem ji odstřílet hlavně rychle,“ líčil Krčmář pro biatlon.cz. „Věděl jsem, že mám nějaký náskok a kdybych tam dlouho stál a pak šel ještě na trestné kolo, tak by se to hodně promítlo do výsledků.“

Jenže třicetiletý reprezentant dvakrát minul.

Češi se propadli na třetí příčku.

„Samozřejmě dvojka přijít neměla. Kdyby to byla jednička, tak dejme tomu. Stálo nás to druhé místo, což byl adekvátní trest za to, co jsem tam předvedl,“ vykládal.

Krčmář se ještě střelecké zaváhání snažil napravit v závěrečné běžecké části a stahoval manko na druhé Rusy, ovšem marně. Kolik chybělo? Jen tři sekundy!

Michal Krčmář na exhibici v Ruhpoldingu

I přesto byli Davidová a Krčmář spokojení. V tomto složení si na exhibici zajeli své maximum, postarali se o třetí české pódium v historii. V roce 2015 byli Ondřej Moravec a Gabriela Koukalová druzí, o dva roky později na stejné příčce skončil Moravec i s Evou Puskarčíkovou.

Navíc byl pro ně závod i skvělým tréninkem.

„Jeli jsme tam prudký kopec, v mém podání desetkrát,“ líčil Krčmář. „Ani odjezd ze střelnice nebyl jednoduchý. Já jsem s běžeckou stránkou spokojený. Koho jsem potřeboval, toho jsem si docuknul. Neztrácel jsem a i to nás drželo ve hře o přední umístění.“

Davidová nechtěla vzhledem ke kratším okruhům dělat zásadní závěry. I ona si ale pochvalovala, že závod byl dobrou průpravu. Paradoxně i kvůli dešti.

„Byla to kvalitní příprava na Oberhof,“ usmála se na webových stránkách svazu.

Německá zastávka Světového poháru, která přijde na řadu od šestého ledna, se vyznačuje právě podobně nepříznivým počasím. Mlha, déšť, obleva. S tím vším musejí biatlonisté zpravidla počítat.

„Hodně pršelo, po dojetí jsme všechno ždímali,“ popisovala Češka podmínky v Ruhpoldingu. „Nebylo to úplně příjemné. I trať byla dost rozbitá, jak sníh povoloval.“

A podivoval se i Ital Lukas Hofer. „Na nástřelu říkal, že to nechápe. Loni přijedeme a totální sněžení. Letos zase totální déšť. Prý neví, co přijde příští rok,“ smál se Krčmář.

Kromě deště si biatlonisté museli zvyknout i na prázdné tribuny. Exhibice se v minulých letech tradičně konala na fotbalovém stadionu Schalke v Gelsenkirchenu. Chodilo na ni padesát tisíc lidí, panovala bouřlivá atmosféra.

V současné době však nic z toho neplatí.

Jelo se v náhradním dějišti, bez fanoušků. „Už jsme si zvykli,“ povzdechla si Davidová. „Nebyl to náš první závod bez diváků, ale tady to vyniklo ještě víc. Exhibice bez fanoušků jsou zvláštní, protože se dělají právě kvůli nim.“

Markéta Davidová na exhibici v Ruhpoldingu

Co čeká biatlonisty dál?

Krčmář míří zpět do Česka, kde se mezi svátky připravuje. Davidová se zase vrací do rakouského Obertilliachu, kde je už od 26. prosince.

„Zatím jsem tam stihla jeden trénink,“ vyprávěla. „Tratě jsou tam pěkně upravené, sněhu je dost. Navíc zatím nebyla taková zima, jako v Obertilliachu umí být. Takže ideální podmínky.“

Další závody se už blíží.