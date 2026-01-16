Premium

Davidovou trápí znovu bolest zad, čekají ji další vyšetření

  17:42
Markétu Davidovou souží po loňské operaci vyhřezlé ploténky opět s bolesti zad, kvůli nimž vynechala program probíhajícího Světového poháru biatlonistek v Ruhpoldingu. Tři týdny před startem olympijských her v Miláně a Cortině d’Ampezzo nejde podle trenéra Lukáše Dostála rekonvalescence podle plánu a devětadvacetiletá reprezentantka absolvuje po návratu do Česka vyšetření. Řekl to v rozhovoru pro Českou televizi.
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu | foto: Petr Slavík / Český biatlon

„Není úplně ve stoprocentní zdravotní kondici a my určitě nechceme nic podcenit směrem k olympiádě. Tudíž vynecháváme závody a budeme se připravovat dále,“ řekl Dostál.

Davidová vynechala v Ruhpoldingu vedle středeční štafety i dnešní sprint. Místo tréninku zvolila jen drobný výklus. „Nevrátilo se to do původního stavu, jak jsme očekávali. Z tohoto důvodu se to vynechává, aby měla čas se dát dohromady, jak je potřeba, a mohla se dál věnovat přípravě k olympijským hrám,“ uvedl Dostál.

Mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 absolvovala před přesunem do Ruhpoldingu všechny závody v sezoně. „Je to letos dost proměnlivé. Není to tak, že by to bylo dokonalé celou přípravu i sezonu. Je to každý den malinko jiné. V tuto chvíli se to ozvalo trochu více a my určitě nechceme nic podcenit a necháváme ji odpočinout,“ podotkl Dostál.

Před olympijskými hrami v Itálii, které začnou 6. února, absolvují biatlonisté ještě příští týden domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se bude závodit od 22. do 25. ledna.

„V neděli přejíždíme do Nového Města, kde (Davidová) absolvuje nějaké vyšetření, které nám ukážou co a jak, ale doufám, že Markéta v Novém Městě nastoupí,“ doplnil Dostál.

