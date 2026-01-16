„Není úplně ve stoprocentní zdravotní kondici a my určitě nechceme nic podcenit směrem k olympiádě. Tudíž vynecháváme závody a budeme se připravovat dále,“ řekl Dostál.
Davidová vynechala v Ruhpoldingu vedle středeční štafety i dnešní sprint. Místo tréninku zvolila jen drobný výklus. „Nevrátilo se to do původního stavu, jak jsme očekávali. Z tohoto důvodu se to vynechává, aby měla čas se dát dohromady, jak je potřeba, a mohla se dál věnovat přípravě k olympijským hrám,“ uvedl Dostál.
Mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 absolvovala před přesunem do Ruhpoldingu všechny závody v sezoně. „Je to letos dost proměnlivé. Není to tak, že by to bylo dokonalé celou přípravu i sezonu. Je to každý den malinko jiné. V tuto chvíli se to ozvalo trochu více a my určitě nechceme nic podcenit a necháváme ji odpočinout,“ podotkl Dostál.
Před olympijskými hrami v Itálii, které začnou 6. února, absolvují biatlonisté ještě příští týden domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě. Ve Vysočina Areně se bude závodit od 22. do 25. ledna.
„V neděli přejíždíme do Nového Města, kde (Davidová) absolvuje nějaké vyšetření, které nám ukážou co a jak, ale doufám, že Markéta v Novém Městě nastoupí,“ doplnil Dostál.