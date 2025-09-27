Byl to očistec, na biatlon jsem nemohla ani koukat, vzpomíná Davidová na zranění

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Alžběta Marešová
  12:00
Už zase může na trénink, už zase může ke koním, už se zase směje. Po více než třech měsících života s vyhřezlou ploténkou ale pro Markétu Davidovou není ani jedno z toho samozřejmé. Uplynulou biatlonovou sezonu rozjela skvěle, možná vůbec nejlíp za několik posledních let. O to tvrdší pak byl dopad do týdnů plných bolesti, kdy nemohla vůbec nic.

I díky operaci se ale zvládla vrátit jak do normálního, tak sportovního života. První ostré závody absolvuje o tomto víkendu na letním mistrovství republiky v Letohradě. A ještě předtím převzala už pošesté v kariéře ocenění Biatlonista roku.

Cítíte se na konci léta odpočatá a plná energie?
Určitě bych neřekla, že jsem odpočatá. (směje se) Celé léto trénujeme, teď jsme se vrátili ze soustředění, takže máme za sebou poměrně náročný program.

A taky máte za sebou první závodní test, i když jen exhibiční. Jak se vám v Drážďanech jelo?
Byla jsem z toho trošku nervózní. Nevěděla jsem, co čekat. Ale nakonec to nebylo tak hrozné, takže jsem měla radost a neodjížděla jsem nějak zhroucená. Ale taky jsem viděla, že je tam ještě spousta věcí, které bude potřeba zlepšit nebo natrénovat.

Pocítila jsem, jak se může všechno z minuty na minutu změnit, aniž by k tomu byly jakékoliv signály.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
