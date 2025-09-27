I díky operaci se ale zvládla vrátit jak do normálního, tak sportovního života. První ostré závody absolvuje o tomto víkendu na letním mistrovství republiky v Letohradě. A ještě předtím převzala už pošesté v kariéře ocenění Biatlonista roku.
Cítíte se na konci léta odpočatá a plná energie?
Určitě bych neřekla, že jsem odpočatá. (směje se) Celé léto trénujeme, teď jsme se vrátili ze soustředění, takže máme za sebou poměrně náročný program.
A taky máte za sebou první závodní test, i když jen exhibiční. Jak se vám v Drážďanech jelo?
Byla jsem z toho trošku nervózní. Nevěděla jsem, co čekat. Ale nakonec to nebylo tak hrozné, takže jsem měla radost a neodjížděla jsem nějak zhroucená. Ale taky jsem viděla, že je tam ještě spousta věcí, které bude potřeba zlepšit nebo natrénovat.
Pocítila jsem, jak se může všechno z minuty na minutu změnit, aniž by k tomu byly jakékoliv signály.