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Davidová letos závodit nebude, cílí na leden. Je přede mnou hodně práce, říká

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  12:12
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu.

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Markéta Davidová s obrovským terčem při nástřelu.
Vyčerpaná Markéta Davidová po dojezdu olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Markéta Davidová po dojezdu do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
13 fotografií
Biatlonistka Markéta Davidová po druhé operaci vyhřezlé ploténky nestihne úvod sezony. Ráda by se vrátila na začátku příštího kalendářního roku. Mistryně světa z roku 2021 to řekla v rozhovoru pro Českou televizi. Nyní se připravuje individuálně s ohledem na svůj zdravotní stav. Největší omezení vnímá v posilovně.

Devětadvacetiletá Davidová s vážnými problémy se zády bojovala od podzimu 2024. S výjimkou krátkého pokusu o návrat na domácím SP v Novém Městě na Moravě přišla o zbytek sezony včetně mistrovství světa v Lenzerheide. Loni na jaře pak šla na operaci.

Na podzim naskočila do olympijské sezony, ale v lednu se jí zranění vrátilo a vinou zdravotních problémů jí nevyšly olympijské hry v Anterselvě. Po neúspěšném pokusu o konzervativní léčbu podstoupila v dubnu další chirurgický zákrok.

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Nyní se znovu pokouší o návrat do vrcholového sportu. To je její hlavní cíl pro nadcházející sezonu, která začne koncem listopadu v Kontiolahti. Tam ještě Davidová určitě na startu nebude. „Kdyby šlo všechno optimálně a i moje výkonnost by byla na nějaké úrovni, kterou bych si představovala, tak bych se ráda vrátila po Novém roce,“ řekla. Od 21. do 24. ledna se uskuteční Světový pohár v Novém Městě na Moravě, v únoru je na programu mistrovství světa v Estonsku.

Aktuálně Davidová střílí, běhá, jezdí na kole i na kolečkových lyžích, ale všechno v individuálním režimu. „Zatím jsem všechno, co jsme naplánovali, byla schopná odtrénovat, takže jsem spokojená. Samozřejmě jsem nějakou dobu netrénovala a furt je to hodně znát, je přede mnou ještě hodně práce,“ uvedla.

Bolesti už pociťuje jen zřídka, v případě potřeby je konzultuje s lékaři. Největší rozdíl vnímá v posilovně. „Tam některé věci nedělám a možná už ani nikdy dělat nebudu. To naštěstí není tak velká část biatlonu, takže si z toho nedělám úplně velkou hlavu. Jinak jsem se dostala do fáze, kdy už mi nevadí nic. Dlouho byl problém běh, ale ten už je taky v pohodě,“ řekla biatlonistka, které lékaři při operaci nahradili vyhřezlou ploténku implantátem a zpevnili páteř šrouby.

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Hochfilzenu.
Markéta Davidová s obrovským terčem při nástřelu.
Vyčerpaná Markéta Davidová po dojezdu olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
Dojezd Markéty Davidové do cíle olympijské smíšené štafety (8. února 2026)
13 fotografií

Nikdo jí nedokázal říct, čeho bude její tělo po takovém zákroku schopné. „Myslím si, že ani já to pořád nevím a spíš zkouším fungovat den po dni, jak to vypadá a jak se to chová,“ dodala Davidová.

Pozici české jedničky po jejích zdravotních problémech převzala Tereza Voborníková, která na zimních olympijských hrách vybojovala bronz v závodě s hromadným startem.

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