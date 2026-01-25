„U Markéty se nic nemění, co jsme avizovali. Prošla řadou vyšetření plus rehabilitačním procesem. V pondělí doufáme, že se zapojí do přípravy a ve čtvrtek odjede s týmem na olympiádu,“ uvedl Rybář.
Devětadvacetiletá Davidová zmeškala většinu minulé sezony a po jejím konci podstoupila operaci vyhřezlé ploténky. Od minulého týdne se potýkala opět s bolestmi zad, kvůli nimž vynechala závody v Ruhpoldingu i tento týden domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě.
„Vyšetření byla různá. Ať už šlo o magnetickou rezonanci, rentgeny a podobné. Tohle je věc lékařů. Uděláme co nejvíc pro to, aby Markéta byla na startu hned prvního závodu,“ řekl Rybář.
Davidová se v posledních dnech věnovala regeneraci. Její start na olympiádě stále není jistý, ale absolvuje v Anterselvě závěrečnou přípravu a pokusí se být nachystaná. Olympijské hry začnou 6. února, program biatlonových závodů odstartuje o dva dny později.
„Markéta se zítra začíná vracet. Nemyslím si, že by utrpěl fyzický stav, protože bylo vidět, že v Oberhofu byla na hodně dobré úrovni. Tam je jediná limitace toho, aby zdravotní stav byl takový, aby ze sebe mohla vydat sto procent,“ uvedl Rybář.
I po příjezdu do Itálie se bude stav Davidové monitorovat. „V případě, že neprobíhá všechno, jak si člověk představoval, tak se to řeší vždycky. Plán je, ale musíte reagovat. U Markéty to bude pod ještě větším drobnohledem, abychom se nedostali do stavu, kdy ji záda nepustí na start,“ řekl Rybář.
„Pokud by přišly zdravotní problémy, což se může stát u jakéhokoliv závodníka, tak můžete kdykoliv povolat náhradníka. Ale jen ze zdravotních důvodů. A pokud bude potřeba, musíme být připravení,“ uvedl Rybář.
Náhradnicí je Ilona Plecháčová, která vybojovala životní 18. místo ve zkráceném vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě. Příští týden ji čeká mistrovství Evropy.
„Pokud dojde na to, že něčí zdravotní stav vylučuje start na olympiádě, tak samozřejmě bude povolán náhradník. A je otázkou, na jaký závod, kdy se pojede, protože někdo třeba bude v Norsku a nebude startovat hned v aktuálním závodu, tak přijede, jak bude moct. Chceme tam být v pěti. Štafety se jedou až na konci, vždycky tam potřebujete mít rezervu. I proto jsme řešili tu olympijskou nominaci, že potřebujeme mít pět lidí,“ doplnil Rybář.