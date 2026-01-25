Premium

Davidová se zapojí do přípravy, s týmem odletí do dějiště olympiády

18:07aktualizováno  18:44
Biatlonistka Markéta Davidová by se v pondělí měla vrátit do přípravy a ve čtvrtek odjet s českou reprezentací do Itálie, kde se od 6. do 22. února uskuteční olympijské hry. Kvůli potížím se zády absolvovala v minulých dnech řadu vyšetření. Novinářům to řekl sportovní ředitel biatlonového svazu Ondřej Rybář.
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

foto: Petr Slavík / Český biatlon

Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu
Markéta Davidová na trati stíhacího závodu v Oberhofu
Markéta Davidová (vlevo) předává v Oberhofu štafetu Tereze Voborníkové.
Markéta Davidová na trati sprintu v Oberhofu.
„U Markéty se nic nemění, co jsme avizovali. Prošla řadou vyšetření plus rehabilitačním procesem. V pondělí doufáme, že se zapojí do přípravy a ve čtvrtek odjede s týmem na olympiádu,“ uvedl Rybář.

Devětadvacetiletá Davidová zmeškala většinu minulé sezony a po jejím konci podstoupila operaci vyhřezlé ploténky. Od minulého týdne se potýkala opět s bolestmi zad, kvůli nimž vynechala závody v Ruhpoldingu i tento týden domácí Světový pohár v Novém Městě na Moravě.

Je to na modlení, moc na Markétu myslím. Puskarčíková o Davidové i komentování

„Vyšetření byla různá. Ať už šlo o magnetickou rezonanci, rentgeny a podobné. Tohle je věc lékařů. Uděláme co nejvíc pro to, aby Markéta byla na startu hned prvního závodu,“ řekl Rybář.

Davidová se v posledních dnech věnovala regeneraci. Její start na olympiádě stále není jistý, ale absolvuje v Anterselvě závěrečnou přípravu a pokusí se být nachystaná. Olympijské hry začnou 6. února, program biatlonových závodů odstartuje o dva dny později.

Jak se vám líbí? Čeští biatlonisté ukázali kombinézy pro olympijské souboje

„Markéta se zítra začíná vracet. Nemyslím si, že by utrpěl fyzický stav, protože bylo vidět, že v Oberhofu byla na hodně dobré úrovni. Tam je jediná limitace toho, aby zdravotní stav byl takový, aby ze sebe mohla vydat sto procent,“ uvedl Rybář.

I po příjezdu do Itálie se bude stav Davidové monitorovat. „V případě, že neprobíhá všechno, jak si člověk představoval, tak se to řeší vždycky. Plán je, ale musíte reagovat. U Markéty to bude pod ještě větším drobnohledem, abychom se nedostali do stavu, kdy ji záda nepustí na start,“ řekl Rybář.

„Pokud by přišly zdravotní problémy, což se může stát u jakéhokoliv závodníka, tak můžete kdykoliv povolat náhradníka. Ale jen ze zdravotních důvodů. A pokud bude potřeba, musíme být připravení,“ uvedl Rybář.

Voborníková čtrnáctá, Plecháčová ve třetí desítce. Závěr masáku ovládla Simonová

Náhradnicí je Ilona Plecháčová, která vybojovala životní 18. místo ve zkráceném vytrvalostním závodě v Novém Městě na Moravě. Příští týden ji čeká mistrovství Evropy.

„Pokud dojde na to, že něčí zdravotní stav vylučuje start na olympiádě, tak samozřejmě bude povolán náhradník. A je otázkou, na jaký závod, kdy se pojede, protože někdo třeba bude v Norsku a nebude startovat hned v aktuálním závodu, tak přijede, jak bude moct. Chceme tam být v pěti. Štafety se jedou až na konci, vždycky tam potřebujete mít rezervu. I proto jsme řešili tu olympijskou nominaci, že potřebujeme mít pět lidí,“ doplnil Rybář.

