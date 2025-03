Do Osla s Plecháčovou a debutantem. Chybí nejlepší Čech z Pokljuky i Davidová

Davidová, která laboruje se zraněním zad od loňského prosince, se vrátila do elitních závodů na začátku března v Novém Městě na Moravě. Absolvovala sprint, který dokončila na 52. místě, zbývající závody vynechala a absolvovala další vyšetření. Neúčastnila se ani minulý týden Světového poháru v Pokljuce.

V nominaci chybí také Tereza Vinklárková, v Norsku naopak budou startovat dorostenky Ilona Plecháčová a Heda Mikolášová. „Po dobrých výsledcích v IBU Cupu jsme počítali s Kristýnou Otcovskou, ale v tuto chvíli je už hodně unavená po náročné sezoně a zároveň potřebuje dohnat studijní povinnosti,“ řekl trenér Lukáš Dostál.

Plecháčová s Mikolášovou prožijí ve Světovém poháru první individuální starty, dosud jely jen ve štafetách. Doplní v týmu trojici Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová. „Světový pohár v Oslu patří k těm nejkrásnějším a bude pro ně odměnou,“ doplnil Dostál.

Mezi muži dostane premiérově šanci v SP dvojnásobný bronzový medailista z juniorského mistrovství světa Petr Hák, který nahradí Adama Václavíka. Doplní kvarteto Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska a Jonáš Mareček. Hornig se vrátí do týmu po vynechaném Světovém poháru v Pokljuce, kde chyběl kvůli narození dcery.

„Nominaci do Osla si vyjeli tři nejlepší závodníci v hodnocení Světového poháru. Šanci dostane i náš nejúspěšnější junior Petr Hák. Když máte dvě medaile z MSJ a příští rok přecházíte do seniorské kategorie, tak by vám měli dát ochutnat toho nejlepšího koláče, a tím určitě je Světový pohár v Oslu. Poslední místo v nominaci zabral Tomáš Mikyska na základě výsledků na MS a předešlých dvou SP,“ uvedl trenér mužů Michael Málek.

V závěrečném díle seriálu v Oslu se uskuteční sprinty, stíhací závody a závody s hromadným startem. Před domácími fanoušky se s kariérou rozloučí úspěšní bratři Johannes a Tarjei Böovi.