Jaro podle Davidové: Toskánsko i starání se o koně. A teď už trénink

„Samozřejmě si toho vážím. Myslím ale, že letos docela váleli i mladí – ať dorostenky, tak juniorky. Takže myslím, že cena by klidně mohla jít i jim,“ říkala šestadvacetiletá Davidová na galavečeru ve Foru Karlín.

Anketu jste vyhrála popáté v řadě. Máte na ty trofeje ještě vůbec místo?

Já si je nevystavuju. A místo v krabicích je vždycky (smích).

Říkala jste, že se letos dařilo i mladším. Jsou pro vás zároveň motivací, abyste si i do budoucna udržela pozici české jedničky?

Asi trošku jo. Zároveň jsem ale ráda, že generace dorůstá. Jsem ráda, že se dařilo Jindrovým (Šikola, trenér juniorek) dětem. Myslím, že by z nich mohli být do budoucna dobří závodníci.

Už vám začíná příprava na další sezonu. Na začátku května byla část týmu na soustředění v Norsku. Vy jste tou dobou byla v Toskánsku. Šlo spíš o dovolenou, nebo o trénink?

Jako dovolená to vůbec nebylo. Myslela jsem, že bude, ale nakonec to bylo regulérní soustředění.

Na sociální sítě jste dávala fotky, jak běháte a jezdíte na kole.

Jo jo, bylo to o běhu a o kole. Kolik hodin jsem na něm celkem najela, netuším. Asi dost.

Máte ráda kolo v rámci fyzické přípravy?

Hodně ráda, spíš teda bike než silničku. Ale v posledních letech jezdíme víc na silničce, tak jsem si na ni celkem navykla. Už se ale zase těším do lesa.

Zvládla jste se v tom zápřahu i někam podívat?

Někam jo. Byli jsme se podívat v Pise, Sieně a tak. Ale všechno to bylo v rámci sportu, že jsme tam třeba běželi, nebo jeli na kole.

Markéta Davidová byla vyhlášena vítězkou ankety Biatlonista sezony 2022/23.

Během loňského volna jste si zkusila parkurové závody. Stihla jste letos něco podobného?

Nestihla. Kůň, na kterém jezdím, totiž v měsíci, co jsem měla volno, kulhal. Takže jsem se o něj spíš jen jezdila starat. Možná nás ještě něco bude čekat teď. Tak uvidíme.

V přípravě vás čeká pár změn. Tou největší je trenérská posila Slovák Martin Bajčičák, který bude mít na starost běžeckou část výkonu. Už jste se poznali?

Ne. Zatím jsme se viděli jednou asi pět minut. Vzhledem k tomu, že jsem nebyla na soustředění, tak jsme zatím v kontaktu jen po telefonu. Potkáme se ale v následujících týdnech. Bude na to čas.

Myslíte si, že specialista přímo na běh tým hodně posune?

To ukáže čas. Viděla jsem ho jen pět minut, nevím, jaká je jeho strategie nebo tak. Zatím nemohu moc soudit.

Vítězka závodu žen Markéta Davidová se zdraví s diváky.

Další novinkou by mělo být větší propojení ženského a mužského týmu. Společně byste měli jezdit na více soustředění. Co na to říkáte?

Jsem za to ráda hlavně kvůli tomu, že kluci jsou fajn parta. Je s nimi sranda. Vidím to jako pozitivum z tohoto důvodu.

Budete společně absolvovat i některé tréninky?

To si nemyslím. Nás by to možná posunulo, ale je zase zpomalilo. Nemyslím, že by něco takového probíhalo. Možná společné posilky, odpolední tréninky nebo střelby si takto dovedu představit, ale tu zásadní část ne. Navíc máme úplně odlišné trenéry, takže tréninky ani nebudou stejné.