Mareček řešil zánět okostice, náladu si zlepšil nulami i životním maximem

Co se o týden dříve dělo s juniorským mistrem světa z roku 2022?

„V Kontiolahti trochu experimentoval s vázáním a chytly ho potom bolesti holení a lýtek,“ prozradil trenér Michal Málek. Mladý biatlonista měl při běhu velké bolesti a musel řešit zánět okostice.

„Měl jsem lýtka zepředu úplně zatuhlá,“ přitakal sám Mareček v Hochfilzenu. „Byla to moje blbost. Špatná podmínka na trati se sešla s dlouhodobou únavou. Pár dní měli ve Finsku hodně hluboký mokrý sníh, což se na stavu mých lýtek podepsalo.“

Podle Málka si chtěl úpravou vázání usnadnit běhání v hlubokém sněhu, došlo však k opačnému efektu. „Tady už mám zase vázání vrácené zpátky a žádné potíže jsem tu nepocítil,“ hlásí Mareček.

Největší radost mu však udělaly dvě nuly na střelnici. „Celkově se mi tu střelba v tréninku daří, tak jsem rád, že ji dokážu přenést i do závodu.“

Své doposud nejlepší umístění v závodě Světového poháru naopak nepřeceňuje. „Zatím jsem laťku neměl nastavenou moc vysoko, takže to žádný kdovíjaký úspěch není.“

Koneckonců Nor Uldal, kterého na juniorském světovém šampionátu 2022 porazil, při svém prvním pohárovém startu za poslední tři roky doběhl v hochfilzenském sprintu na sedmém místě.

V jiné pozici než Mareček se v pátek ocitl Michal Krčmář. Nejzkušenějšího z Čechů dělily na 27. místě od mladšího krajana jen tři sekundy.

Michal Krčmář řeže zatáčku na trati v Hochfilzenu.

„Vzhledem k tomu, co mám v posledních dnech za sebou a že tohle byly mé první rychlé pohyby v Hochfilzenu, hodnotím výsledek pozitivně,“ bilancoval čtyřiatřicetiletý Krčmář. „Nebyl to nijak zářný výkon, ale do stíhačky to není špatná pozice.“

Ještě ve čtvrtek odpoledne nevěděl, zda do sprintu vůbec nastoupí, kvůli vyčerpání těla po předchozím střevním onemocnění totiž neabsolvoval v Hochfilzenu jediný plnohodnotný trénink.

„Ale ve čtvrtek večer už jsem věřil, že to bude dobré, že se mé tělo resetuje,“ popisoval. „Ráno před závodem jsme udělali odběry a hodnoty byly dobré. Žaludek už je v pořádku, jen jsem po příjezdu do Hochfilzenu ještě pociťoval v těle dozvuky té nemoci.“

Jediný terč minul při položce vestoje, naopak předchozí ležku zvládl opět za nulu. Od začátku sezony zasáhl vleže všechny závodní terče, třicet ran našlo svůj cíl.

„Jo, to je slušné. Ale už jsem v minulosti dokázal odstřílet vleže bez chyby i celý jeden trimestr, abych tu bilanci vyrovnal, musím vyčistit ještě docela dost položek.“

To Vítězslav Hornig si v pátek vynadal právě za položku vleže, kde vyrobil hned dvě chyby.

„Každé body jsou pro mě při porovnání s minulými sezonami zatím úspěch,“ říkal po konečném 34. místě. „Přesto nemohu být spokojený, dvě chyby vleže jsou špatně. Hrozná škoda. Zbraň jsem měl po celou dobu ležky takovou rozklepanou, nedařilo se mi jí zastavit. Z čehož asi plynuly následné problémy.“

Vítězslav Hornig na trati sprintu v Hochfilzenu

Přesto po pokažené položce ani v nejmenším nerezignoval. „Nejsem typem, který by závod balil předčasně, to by mi má osobní čest nedovolila. Vždycky jedu naplno až do konce. Věděl jsem, že s nulou vestoje se dá ještě vrátit do slušných pozic.“

A nulu vestoje skutečně dal.

„Najednou se mi zbraň vůbec neklepala,“ říkal.

Běžecky se necítil až tak uvolněně jako v Kontiolahti, hovořil o menší výbušnosti. Na trati zaznamenal třiatřicátý nejlepší běžecký čas.

V sobotu mohou všichni tři Češi ve stíhacím závodě své umístění vylepšit.

„Koukal jsem na odstupy před stíhačkou a je tam skoro každé tři sekundy nějaký člověk,“ říká Krčmář. „Od desítky mě dělí 40 sekund. Ten závod bude obrovsky rychlý, moc se tu nechybuje, bude těžké posouvat se dopředu. Ale udělám pro vylepšení pozice maximum.“

Nejlepším individuálním výsledkem týmu mužů je zatím v sezoně 15. místo Horniga v hromadném závodě v Kontiolahti.

„Ženský tým se s Markétou (Davidovou) nachází v trochu jiné pozici než ten náš, díky ní má k velkým úspěchům blíž,“ glosoval Mareček. „My děláme spíš dílčí kroky. Já osobně bych chtěl u sebe nejprve zapracovat na stabilizaci výkonnosti. Prostě abych měl co nejmíň propadů. Když pak máte dobrý průměr, vyletí z toho i nějaké ty opravdu hezké výsledky.“