Maminka mu říkala: Kochej se a třeba i zrychli. O Hákovi, muži na roztrhání

V úterý v šest večer měl na fakultě těžkou zkoušku ze základů letu. „To by byl trapas, kdybych ji nezvládl,“ prohodí.
Přitom maminka, mistryně světa ve štafetě z roku 1993, vypráví: „Myslela jsem si, že se mu mozek rozskočí, kvůli tlaku kolem nominace na olympiádu i kvůli té zkoušce. Pak ho vzali na olympiádu a já brečela dojetím. A v úterý večer mi nadšeně hlásil: ‚Mami, já tu zkoušku dal! Jen se převlíknu z kvádra a mastím do Nového Města.‘ Takový fičák má.“
Syn ve Vysočina Areně přitakává: „Pořád jen pendluju mezi Prahou a závody, ani nestíhám trénovat.“
Už v neděli, po zdařilém vystoupení na druholigovém IBU Cupu v Osrblie, mu zavolali trenéři A-týmu Moravec a Málek – a poněkud ho napínali. „Až po pár minutách gratulací za povedené výkony mi řekli: ‚Chtěli bychom tě nominovat na olympiádu.‘ Byl to neuvěřitelný pocit,“ povídá Hák.
Dodnes mu připomínám: Užívej si závody i to, že jsi zdravý, že můžeš.