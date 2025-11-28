Makala stejně jako ostatní, říká Dostál o Davidové. A co jeho nový trenérský parťák?

Bormolini totiž v minulé sezoně u ženského týmu kvůli vážné nemoci v rodině skončil. Po dlouhé době tak má české reprezentantky na starosti česká dvojice. Navíc poměrně dost mladá. Dostálovi je 32 let, Procházkovi ještě o tři roky méně. Je tak mladší než jeho dvě svěřenkyně – Lucie Charvátová a Jessica Jislová.
„Kuba Procházka se jako závodník dostal do juniorské reprezentace. S trénováním začal v Letohradu a pak pokračoval v Kanadě, loni se vrátil do Česka a působil u juniorského týmu. Jeho doménou bude technika, silová příprava a kondiční část,“ oznamoval v dubnu jeho příchod do týmu sportovní ředitel Ondřej Rybář.
Teď se zdá, že se Procházka v týmu osvědčil. Alespoň podle jeho trenérského kolegy.
„Spolupráce s Kubou je výborná, my se známe už z Letohradu, kde jsme spolu trénovali. Víme, co od sebe očekávat. Já mám na starosti střeleckou část, plus nějaké organizační věci, on má spíš tu kondici a techniku,“ pochvaluje si Dostál.
„Ale navzájem o sobě víme, takže se doplňujeme na střelnici i v kondici. Všichni mají možnost do všeho proniknout a říct jakoukoliv úpravu. Známe se navíc i v osobním životě, takže si máme o čem povídat. Tohle je bez problémů.“
Jedním z nejdůležitějších úkolů trenérského dua bylo postupné zařazování Markéty Davidové. Vítězka loňského sprintu z Kontiolahti totiž bojovala s vyhřezlou plotýnkou, na konci března absolvovala operaci. A tak byla kvalitní příprava v jejím případě obzvlášť důležitá.
„Vynechala první soustředění v Norsku na sněhu, ale pak se postupně zařazovala k nám do přípravy. Už to bylo bez zdravotních omezení,“ nastínil Dostál program Davidové. „Jediné co, tak v posilovně jsme museli upravovat cviky plus nějaké intenzity, ale postupně se dostala do normálního tréninkového programu, co měly ostatní holky. A makala až do teď.“
Nyní už je Davidová i se zbytkem týmu ve švédském Östersundu, kde se v sobotu rozjede Světový pohár. „Snad vlétneme do sezony tak, abychom měli v týmu uvolněnou atmosféru,“ přeje si Dostál. „Kdyby se povedl nějaký hezký výsledek, bylo by to fajn. Ale nemáme žádné konkrétní cíle. Chystáme se směrem k olympiádě, co nejlépe to půjde.“
Poslední zastávkou SP před olympijskými hrami bude Nové Město na Moravě, pak už se biatlonisté a biatlonistky vydají do Anterselvy, kde to i z klasických závodů dobře znají. „Kvůli olympiádě jsme poměrně hodně času strávili v dost vysoké nadmořské výšce, snažili jsme se být více i na lyžích,“ popisoval Dostál přípravné období.
Na minulé olympiádě v Pekingu bylo nejlepší čtvrté místo Davidové v hromadném závodě, o čtyři roky dříve v Pchjongčchangu vybojovali Češi dva bronzy, v Soči získali dokonce ještě o čtyři medaile více.
Po senzaci na letošním mistrovství světa v Lenzerheide, kde si smíšená štafeta dojela pro stříbro, by si Češi opět přáli uspět i na hrách.
Teď je ovšem důležité dobře vstoupit do nové sezony. A Dostál na začátek uklidňuje: „Stihli jsme všechno, co bylo potřeba. Samozřejmě nejvíc ukážou až závody a průběh sezony, ale takhle před začátkem musím říct, že jsme spokojení.“