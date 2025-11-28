Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Makala stejně jako ostatní, říká Dostál o Davidové. A co jeho nový trenérský parťák?

Markéta Plšková
  12:36
Český biatlonový tým žen znovu vstupuje do sezony s novým trenérským vedením. Před třemi lety byl u výběru ještě Nor Egil Gjelland, minulý rok reprezentantky na závody chystal Ital Luca Bormolini a Lukáš Dostál. A na sezonu, ve které jsou vrcholem únorové olympijské hry v Itálii, jsou trenérským duem Dostál s Jakubem Procházkou.
Trenér Lukáš Dostál s nezbytným trenérským dalekohledem na střelnici v...

Trenér Lukáš Dostál s nezbytným trenérským dalekohledem na střelnici v Anterselvě. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Tisková konference před startem biatlonové sezony.
Čeští biatlonisté na tiskové konferenci před začátkem sezony. Zleva Vítězslav...
Tereza Voborníková (vlevo) s Markétou Davidovou hovoří na tiskové konferenci...
Tereza Voborníková odpovídá na dotazy novinářů.
8 fotografií

Bormolini totiž v minulé sezoně u ženského týmu kvůli vážné nemoci v rodině skončil. Po dlouhé době tak má české reprezentantky na starosti česká dvojice. Navíc poměrně dost mladá. Dostálovi je 32 let, Procházkovi ještě o tři roky méně. Je tak mladší než jeho dvě svěřenkyně – Lucie Charvátová a Jessica Jislová.

„Kuba Procházka se jako závodník dostal do juniorské reprezentace. S trénováním začal v Letohradu a pak pokračoval v Kanadě, loni se vrátil do Česka a působil u juniorského týmu. Jeho doménou bude technika, silová příprava a kondiční část,“ oznamoval v dubnu jeho příchod do týmu sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Jsem pyšná, že jsem se z toho nezbláznila. Voborníková o psychickém zdraví

Teď se zdá, že se Procházka v týmu osvědčil. Alespoň podle jeho trenérského kolegy.

„Spolupráce s Kubou je výborná, my se známe už z Letohradu, kde jsme spolu trénovali. Víme, co od sebe očekávat. Já mám na starosti střeleckou část, plus nějaké organizační věci, on má spíš tu kondici a techniku,“ pochvaluje si Dostál.

„Ale navzájem o sobě víme, takže se doplňujeme na střelnici i v kondici. Všichni mají možnost do všeho proniknout a říct jakoukoliv úpravu. Známe se navíc i v osobním životě, takže si máme o čem povídat. Tohle je bez problémů.“

Jedním z nejdůležitějších úkolů trenérského dua bylo postupné zařazování Markéty Davidové. Vítězka loňského sprintu z Kontiolahti totiž bojovala s vyhřezlou plotýnkou, na konci března absolvovala operaci. A tak byla kvalitní příprava v jejím případě obzvlášť důležitá.

Trenér české reprezentace Lukáš Dostál.

„Vynechala první soustředění v Norsku na sněhu, ale pak se postupně zařazovala k nám do přípravy. Už to bylo bez zdravotních omezení,“ nastínil Dostál program Davidové. „Jediné co, tak v posilovně jsme museli upravovat cviky plus nějaké intenzity, ale postupně se dostala do normálního tréninkového programu, co měly ostatní holky. A makala až do teď.“

Nyní už je Davidová i se zbytkem týmu ve švédském Östersundu, kde se v sobotu rozjede Světový pohár. „Snad vlétneme do sezony tak, abychom měli v týmu uvolněnou atmosféru,“ přeje si Dostál. „Kdyby se povedl nějaký hezký výsledek, bylo by to fajn. Ale nemáme žádné konkrétní cíle. Chystáme se směrem k olympiádě, co nejlépe to půjde.“

Poslední sezona? Ještě nevím. Krčmář o odloučení od rodiny i nových lyžích

Poslední zastávkou SP před olympijskými hrami bude Nové Město na Moravě, pak už se biatlonisté a biatlonistky vydají do Anterselvy, kde to i z klasických závodů dobře znají. „Kvůli olympiádě jsme poměrně hodně času strávili v dost vysoké nadmořské výšce, snažili jsme se být více i na lyžích,“ popisoval Dostál přípravné období.

Na minulé olympiádě v Pekingu bylo nejlepší čtvrté místo Davidové v hromadném závodě, o čtyři roky dříve v Pchjongčchangu vybojovali Češi dva bronzy, v Soči získali dokonce ještě o čtyři medaile více.

Po senzaci na letošním mistrovství světa v Lenzerheide, kde si smíšená štafeta dojela pro stříbro, by si Češi opět přáli uspět i na hrách.

Teď je ovšem důležité dobře vstoupit do nové sezony. A Dostál na začátek uklidňuje: „Stihli jsme všechno, co bylo potřeba. Samozřejmě nejvíc ukážou až závody a průběh sezony, ale takhle před začátkem musím říct, že jsme spokojení.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Erjavecová vs. SamsonTenis - - 28. 11. 2025:Erjavecová vs. Samson //www.idnes.cz/sport
28. 11. 16:30
  • 1.78
  • -
  • 2.03
Třinec vs. OlomoucHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Třinec vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:00
  • 1.55
  • 4.79
  • 4.79
Plzeň vs. LiberecHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Plzeň vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 2.20
  • 4.15
  • 2.74
Č. Budějovice vs. SpartaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Č. Budějovice vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.50
  • 1.92
Zlín vs. SlaviaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Zlín vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
28. 11. 17:30
  • 2.72
  • 4.09
  • 2.15
Litvínov vs. KometaHokej - 27. kolo - 28. 11. 2025:Litvínov vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
28. 11. 18:00
  • 3.35
  • 4.43
  • 1.86
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Kaderka chtěl promluvit, delegáti odmítli. Zbavili jsme se jeho stínu, říká Kotrba

Pankrácká věznice propustila z vazby prezidenta Českého tenisového svazu Iva...

Necelý rok a půl poté, co rezignoval na svou funkci, se bývalý prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka znovu ozval. Chtěl vystoupit na páteční valné hromadě svazu a promluvit k tenisové...

28. listopadu 2025  12:40

Makala stejně jako ostatní, říká Dostál o Davidové. A co jeho nový trenérský parťák?

Trenér Lukáš Dostál s nezbytným trenérským dalekohledem na střelnici v...

Český biatlonový tým žen znovu vstupuje do sezony s novým trenérským vedením. Před třemi lety byl u výběru ještě Nor Egil Gjelland, minulý rok reprezentantky na závody chystal Ital Luca Bormolini a...

28. listopadu 2025  12:36

Basketbalistky KP Brno vyhrály v Sassari kontumačně, i když při přerušení ztrácely

Eliška Žílová z KP Brno střílí v zápase Eurocupu.

Basketbalistky KP Brno vyhrály přerušený zápas Eurocupu v italském Sassari kontumačně. Ve skupině H skončily svěřenkyně trenérky Marcely Krämer se čtyřmi vítězstvími z šesti utkání na druhém místě. V...

28. listopadu 2025  12:30

Dostal kelímkem, s krvavým šrámem pak Malen rozhodl. Fandy Bernu krotila policie

Donyell Malen s krvavým šrámem na hlavě.

Nizozemský útočník Donyell Malen byl hrdinou Aston Villy v dalším vítězném zápase v Evropské lize. Poté, co dal fotbalistům Young Boys Bern ve čtvrtek večer první gól, při oslavě u tribun jej zasáhl...

28. listopadu 2025  12:20

Sprinter Girmay se loučí s Intermarché, král bodovačky Tour by měl jezdit s Hirtem

JSEM OK. Biniam Girmay v sedmnácté etapě ukázal, že ho tvrdý pád o den později...

Elitní spurtér Biniam Girmay se dohodl na ukončení smlouvy ve stáji Intermarché-Wanty a mohl by zamířit do bývalého týmu Israel-Premier Tech, který nově nese název NSN Cycling. O odchodu...

28. listopadu 2025  12:12

Třetí titul pro Ledeckou, nebo Fuksova premiéra? Hledá se Sportovec roku 2025

KRÁLOVNA. Ester Ledecká při vyhlášení ankety Sportovec roku.

Čtyři bývalí vítězové, jimž dohromady patří sedm titulů, ale také čtyři úplní nováčci se sešli v nominaci deseti nejlepších českých sportovců končícího roku. Z čerstvě zveřejněné desítky budou...

28. listopadu 2025

Basketbalu propadl díky Dream Teamu, o repre Bartoň říká: Čekají nás složité roky

Premium
Kouč Luboš Bartoň na tréninku české reprezentace v Poděbradech.

Pořád si vybavuje, jak se coby dvanáctiletý klučina do basketbalu ponořil naplno. Olympijské hry v Barceloně v roce 1992 a americký Dream Team? Luboše Bartoně jejich kousky pohltily.

28. listopadu 2025

Van Persie nechal debutovat svého syna: Rozhodl jsem se jako trenér, ne otec

Robin van Persie, kouč fotbalistů Feyenoordu, po zápase objímá svého syna...

Byla to dojemná chvíle, kterou se snažil zakrýt vážným výrazem. „Ani jsem si ji nesnažil užít, jen jsem dělal svou práci,“ líčil pak Robin van Persie, bývalý fotbalista a nyní trenér Feyenoordu. Ale...

28. listopadu 2025  11:11

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....

Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a...

28. listopadu 2025  10:25

Karviná střílí góly s lehkostí. Co za tím stojí? Trenér Jarolím si chválí konkurenci

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Fotbalisté MFK Karviná v minulém prvoligovém kole porazili Hradec Králové 4:3, přičemž v tomto jediném utkání nastříleli polovinu gólů jako jejich slezští rivalové z Baníku Ostrava ve všech...

28. listopadu 2025  10:13

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Plzeň dál neporažená, Spartě pomohlo bodlo, body má i Sigma. A do jara ve třech?

S míčem se snaží projít Tomáš Ladra, sahá po něm Philipp Treu,

Posadil dlouhodobou jedničku, gólmana, který si nedávno odbyl debut v reprezentaci. Místo něj šoupl mezi tyče náhradníka, který si během podzimu postěžoval v médiích, jak ho štve, že nechytá. Navíc...

28. listopadu 2025  9:49

Satoranský pomůže se vstupem do kvalifikace o MS. Veselý bude s týmem

Tomáš Satoranský na tréninku české reprezentace před startem kvalifikace MS...

Čeští basketbalisté vstoupí v pátek v Praze na Královce do kvalifikace mistrovství světa zápasem proti Švédsku. Premiéru v roli hlavního kouče si odbude Luboš Bartoň. Národní tým nastoupí i s...

27. listopadu 2025  16:54,  aktualizováno  28. 11. 9:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.