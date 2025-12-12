I tak bychom mohli vyprávět příběh biatlonistky Lucie Charvátové, šesté ženy ze stíhačky v Östersundu, pro kterou v pátek začíná v Hochfilzenu další pohárové kolo.
Byl to kouč ženského týmu Lukáš Dostál, řečený Čiko, kdo v její proměně sehrál významnou roli. Už během minulé sezony dumal: Co s Lucčinou střelbou provést, aby měla zbraň při výstřelu stabilnější?
SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat
„Jak byl Čiko loni ve svěťáku nový, důkladně pozoroval pažby všech závodníků a všiml si, že někteří mají tu hrušku jinou, pevnější pro zápěstí,“ říká Charvátová.
Vzápětí se Dostál proměnil v muže činu.
„Do Lucčiny pažby jsme nejdřív částečně řízli, ale ani potom to ještě nebylo podle mých představ,“ líčí. „Tak jsme do toho letos na jaře řízli úplně a vymysleli pro ni co nejpřirozenější úchop. Jako když drží v ruce pomeranč. Nebo tenisák.“
Původní úchop zkrátili o čtyři centimetry a vymodelovali na něj nástavec ze stavební plastelíny, která na vzduchu tuhne. Ten vybrousili do požadovaného stavu, načež vstoupil na scénu přítel Charvátové, který je počítačovým kreslířem a umí pracovat s 3D tiskem.
„Nechal pro mě vytisknout nový úchop ve spoustě různých provedení, což jsem pak zkoušela,“ popisuje Charvátová.
Museli zároveň dbát i na pravidla IBU, podle nichž může být mezi středem hlavně a koncem úchopu maximálně 15 centimetrů. Finální varianta ladila na milimetr přesně.
„Byla to taková akce udělej si sám. Prostě šikovné české ručičky,“ směje se biatlonistka. „Ta má pažba teď možná není úplně profesionální, ale i dost dalších lidí si udělalo různé individuální úpravy.“
Pochvaluje si, že díky nim má nyní při střelbě mnohem pevnější zápěstí. „Předtím jí dost uhýbalo do strany,“ přitaká Dostál.
Trenér ovšem hned dodává: „Lucka rozhodně stále nemá vyhráno. Pořád má i dost dalších střeleckých neduhů.“
Jakých?
„To si zatím necháme pro sebe.“
Důležité je, že Charvátová dělá, co může, aby se jich zbavila. V přípravě významně navýšila počet hodin na střelnici. Tak extrémně pracovitá údajně nikdy předtím nebyla.
„Na trénincích jí to šlo,“ říká kouč. „Není horší střelec než ostatní holky z týmu. Jenže při závodech do toho vstupovala psychika.“
Což by se teď mohlo změnit.
V Östersundu zvládla obávanou štafetu bez trestného kola. Ve sprintu tam minula jediný terč. A stíhačku dokončila s bilancí 0-0-1-1, čímž si vyrovnala celoživotní střelecký „osobák“ ze čtyřpoložkových závodů. V cíli doslova zářila nadšením.
Šťastná Charvátová: Šestá? Pro mě úplná senzace. Ono to jde i vpřed, nejen vzad
„Dobrá pažba je tak 30 procent úspěchu. Dalších 70 procent je o práci sportovce a o jeho hlavě,“ soudí Dostál. „Samozřejmě, že změna pažby není u Lucky samospásná. Nemůžeme vykřikovat: Jsme zachráněni. Současné úpravy by jí však měly dodat větší klid.“
V pátek ve 14.39 se Charvátová vydá na trať sprintu ve středisku, které označuje za své nejoblíbenější. V minulosti už doběhla v Hochfilzenu v pohárových sprintech dvakrát v první šestce.
Ale ani tady, ani nikde jinde nedokázala za celou svoji kariéru zvládnout sprint se dvěma střeleckými nulami na kontě.
Že by tentokrát?
Po tréninku vykládá: „Na posledních destinacích jsme měli příjezd na střelnici z kopce, tady je naopak do kopce, na což si teprve zvykám. Přijíždím ve větších tepech a slyším svůj dech. Ale sázím na svoji hochfilzenskou historii. Ryze statisticky by to tu mělo dopadnout obstojně.“
Předpověď počasí věští 10 stupňů. V okolí tratí jsou v areálu zelenohnědé plochy prosvítající trávy, sněhu je pramálo.
„Vrstva podkladu není moc velká,“ říká Vítězslav Hornig. „Na některých místech je to špinavé a někde je i trocha kamení. Jeden velký šutr jsem i sám z trati vyhazoval.“
Pro těžší závodnické typy, mezi něž se řadí i Charvátová, pochopitelně nebude měkký rozbředající sníh vůbec výhodný.
„Malinko se bojím, abych z trati úplně nevypadla,“ sděluje. „Je totiž úzká, kraje odtávají a zatáčky ve sjezdech jsou masakr. Vcucne vás v nich hluboké ledové koryto, za kterým je mulda měkkého sněhu. Připadám si jak na posledních jarních závodech.“
Tím víc bude ve sprintu přesná střelba důležitá.
„Ze Švédska jsem si přivezla výbornou náladu,“ ujišťuje Charvátová. „Tak snad by to mohlo pokračovat stejně dobře i nadále.“