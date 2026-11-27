Dosud bylo jejím životním maximem v nejdelším závodě žen 19. místo na olympijských hrách v Pekingu 2022.
Zato tentokrát? Desátá.
Se třemi čistými položkami.
Jen při té úvodní jí ulétly dvě rány. Ale zkušené třiatřicetileté závodnici slouží ke cti, že se tím nenechala rozhodit.
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Dvě Češky v TOP 10! Voborníková střelecky bezchybná, Charvátová čistila stojky
Top 10 hned na úvod Světového poháru. Tomu byste nejspíš před startem moc nevěřila, že?
Jo, samotnou mě to překvapilo. Po úvodní ležce jsem si pomyslela: To tedy začalo dost dramaticky. Dvojka není ve vytrvalostním závodě právě optimální vstup, obzvlášť když jsem před startem pozorovala, že se střílí spousta nul. Ale naštěstí mi pak štěstí docela přálo. Nevzdala jsem to a bavilo mě, jak se ještě dal můj výsledek úplně otočit.
Říká se, že štěstí přeje odvážným. Takže jste byla po první položce i odvážná? Nebo jste přinejmenším nezačala panikařit a pochybovat o sobě?
Odvážná? Asi jo. Už před závodem jsem nebyla moc nervózní. Jak už jsem tady jedna z nejstarších, mohu těžit i ze svých zkušeností. Nenechala jsem se prvním závodem vynervovat a měla ho docela pod kontrolou. Naopak mladší holky mohou být zkraje sezony vyjukané a chvíli trvá, než se zklidní. Každopádně u mě je dnešek milým pozitivním vkladem do sezony, která ale samozřejmě ještě přinese spoustu zvratů.
Platí, že čím jste starší, tím víc se z vás stává závodní typ?
To si nemyslím. Pořád musím po celé léto dost tvrdě trénovat. Moc ráda bych řekla, že už mám za ty roky natrénováno, a že mi tudíž v přípravě stačí míň, ale to bohužel nikdy říct nemůžu. Ale pozitivní je, že jsem v závodech klidnější. Kromě toho: v Kontiolahti jsme závodily na konci minulé sezony, a když tu teď zase jedeme znovu, mám pocit, že ta minulá vlastně ani neskončila.
Neskončila?
Jo. Když jsem šla na start, připadalo mi, že všechno dělám naprosto automaticky a že je to v podstatě pokračování předchozí sezony po pár dnech pauzy. Takže mě nesvazoval pocit, že zase něco nového začíná.
Na druhou stranu vaše střelecké tréninky během týdne v Kontiolahti příliš povedené nebyly. Za což mohly částečně i problémy se zbraní.
To byl docela průšvih, protože jsem trošku stereotypní člověk a nemám ráda žádné velké změny. Nedej bože, když se mi občas něco na zbrani povolí, třeba vlivem mrazů, nebo že se to na cestách vyklepe. Tady mi nejdřív povolil dioptr, což jsme zjistili až na druhém tréninku. Moje ležky byly tou dobou strašné, za dvě, za tři, a já si zoufala: Už zase netrefuju, to jsem celá já. Pak naštěstí pomohlo, že jsme dotáhli dioptr. A dnes před startem mi pro změnu povolil spodní hák, na poslední chvíli jsme sháněli imbus, a kluci mi ho utáhli půl minuty před startem.
To rozhodně byl důvod ke stresu.
Jen k takovému lehkému stresíku. Zároveň jsem zůstávala v pohodě a přesvědčovala se: Nějak to zvládnu, i když hák nebude úplně dotažený. Nenechala jsem se vyjančit. Připomínala jsem si, že spoustu sezon jsem začínala vytrvalostními závody kolem 80. místa – a že i kdyby se mi to teď stalo znovu, byl by to prostě jen jeden závod a ne důvod, abych měla zkaženou celou sezonu. A nakonec všechno dopadlo líp, než bych čekala.
V úterý před odletem do Finska jste mi říkala, že profil tratí v Kontiolahti se zdejším drsným kopcem se vám vůbec nelíbí. Přitom běžecky jste zářila, zaznamenala jste sedmý nejlepší čas a ve čtvrtém kole jste běžecky porazila i Elviru Öbergovou.
Ta si ale mohla dovolit na chvíli polevit. Mám pocit, že Elvira bude letos takřka nepřekonatelná. Četla jsem, že už v přípravě měla nejlepší fyzické testy. A co se týče toho mého běhu, prospělo mi, že byly docela dobré podmínky. Sice trať dost prosolili, ale před závodem tu sůl shrabali tak, že trať byla rychlá a tvrdá. Připadala jsem si jako na kolečkových lyžích a mohla do toho dát veškerou svoji sílu.
Ve výsledkové listině jste se posléze našla na 10. místě těsně před majitelkou velkého glóbu z olympijské sezony Lou Jeanmonnotovou. Takový pohled vždy potěší.
Je to jednoduše dobrý vstup do sezony. Nemusím teď moc špekulovat a hledat chyby, co bych měla udělat jinak. Mohu být fakt spokojená a tím líp se mi – doufám – bude jezdit v dalších závodech. Protože když naopak začátky sezony nemáte optimální, člověk se pak pořád vrací k tomu, co udělal špatně, a přemýšlí, co mohl udělat jinak. Tím se dostáváte do takového začarovaného kruhu. Zato já mám po dnešku čisto v hlavě a dál mohu závodit v pohodě.
Přičemž do nedělního sprintu byste si mohla „přenést“ poslední dvě položky z tohoto závodu, že?
To by bylo fajn. Tentokrát se nepovedla jen ta první položka (kdy minula čtvrtou a pátou ránu). Paradoxně, kdybych během ní pokračovala v tempu, jak jsem ji začala, bylo by to dobré. Jenže já začala zbytečně moc doměřovat, z čehož pramenily dvě zbytečné chyby. I když kdybych dala na té ležce nulu, myslím si, že potom ty tři další nuly nedám. Takže to bylo vlastně dobře poskládané.
Umístění dvou Češek v top 10 po nepovedením čtvrtečním závodě mužů určitě zvedne i náladu v celém týmu.
Jo, to je super. Nálada je tady teď fajnová. A Terka Voborníková (která byla o 1,7 sekundy před Charvátovou devátá) mi vrátila letní mistrovství republiky, kde skončila druhá za mnou.