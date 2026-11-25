V dalším průběhu zimy sice nedokázala na takové výsledky navázat, přesto šlo o její druhou nejlepší sezonu kariéry, během níž vybojovala 224 pohárových bodů. A usmívala se i po pohárovém finále v Oslu, při němž doběhla ve stíhačce osmá.
Ani ve 33 letech se ještě s vrcholovým sportem loučit nechtěla. Proč také, když byla z české ženské reprezentace druhá nejúspěšnější?
A tak bronzová medailistka ze světového šampionátu 2020 vjede v pátek do své už třinácté biatlonové sezony.
„To jsem ráda, že jste mi je spočítali,“ zasměje se. „Už je to pěkná doba.“
Ještě vás v biatlonu může něco překvapit?
Na začátku sezony vždycky. A myslím, že letos mě ještě několikrát překvapí nové pravidlo v podobě zákazu podvlékání rukou pod zbraň před příjezdem na podložku. Při závodě v Mnichově (na kolečkových lyžích) se mi to úplně nepovedlo. A pořád s tím bojuju.
V Mnichově vás za předčasnou manipulaci se zbraní diskvalifikovali. Šlo o první diskvalifikace ve vaší kariéře?
Druhou. V Canmore mě jednou vyloučili, že jsem vystřelila šest nábojů místo pěti.
Mnichov pro vás každopádně byl varováním, ne?
To jo. Bojím se, aby mě nediskli znovu. V tréninku na nové pravidlo dokážu myslet, ale jakmile vjedete do závodního módu, najednou se hlava chová jinak. Když něco děláte třináct let stejně, není jednoduché se to přeučit.
Prostě si před střelnicí musíte neustále opakovat: Nesahej na zbraň, nesahej, nesahej.
Říkali jsme, že asi budu potřebovat u tratě někoho ze servisu nebo z trenérů, kdo to na mě ještě před střelnicí zařve, abych v zápalu horlivosti na to pravidlo nezapomněla. Stačí, když zakřičí třeba „ruka“ nebo „bacha na ruku“ nebo „řemeny“. Prostě cokoliv, jedno slovo, které zaktivuje moji hlavu, i když mám zrovna 170 tepů.
Loňská sezona pro vás začala výborně, na střelnici jste byla tehdy jako vyměněná, šlo vám to i běžecky. Můžete si z tehdejšího startu Světového poháru vzít ponaučení i do toho letošního?
Pomáhá mi, když se mohu upínat k něčemu pozitivnímu z minulosti. Jen mě mrzí, že tentokrát nezačínáme v Östersundu, ale v Kontiolahti, které nepatří k mým oblíbeným střediskům.
Kvůli drsnému kopci, přezdívanému Zeď?
A obzvlášť takhle na podzim, kdy podmínka nebývá dobrá, fouká tam a je tam vlezlo. Radši bych jela do Östersundu, ale třeba se mi bude dařit i v Kontiolahti. Když se ohlédnu i za koncem minulé sezony, který byl také relativně dobrý, mohu do té nové vstoupit bez stresu. Navíc hned po Kontiolahti přijde na řadu můj oblíbený Hochfilzen.
Ten je letos na programu o týden dřív než loni, hned zkraje prosince.
Což může být problém. Kolikrát se stalo, že byli v Hochfilzenu se sněhem na hraně a nedalo se tam pořádně závodit ani v půlce prosince.
Vůbec mají lyžaři v poslední době s nedostatkem sněhu problémy. Odrazily se i na vaší přípravě?
Ne zásadně. Byli jsme teď tři týdny ve Vuokatti, kam jezdíme na přípravu poslední tři roky a kde mají sněžný depozit jeden z největších na světě. Ale pravdou je, že podmínky na lyžování už nejsou kvůli globálnímu oteplování takové, jaké si pamatuju z doby před 13 lety, kdy jsem s biatlonem začínala. Tehdy napadl přírodní sníh a bylo možné lyžovat prakticky kdekoliv. Teď jsme omezení tím, že jezdíme na místa, kde mají zásobu sněhu z loňského roku a jsou schopni ho rozvézt.
Letní příprava, to bylo i kolo na Mallorce:
Základ týmu zůstal v podstatě stejný jako v minulé sezoně. Přesto, je vám už 33 let. Přemýšlela jste po olympijské sezoně, jestli do toho ještě chcete jít? Dostavily se pochybnosti?
Žádné nebyly. I díky tomu, že už léta fungujeme ve víceméně stejné sestavě, dostala jsem v přípravě trochu volnosti. Na soustředěních fungujeme týmově, ale když jsme doma, můžeme si trénink lehce přizpůsobit prostředí, kde žijeme a bydlíme. Což jsou pro mě Krkonoše a Jilemnice. Takže jsem úplně v pohodě.
Sezona vyvrcholí světovým šampionátem v estonském Otepää, považovaném za nejvíce nevyzpytatelné pohárové středisko, co se větru týče. Z čehož nemáte radost, že?
Hmm, Otepää. Pokud to řeknu velmi upřímně, vrchol téhle sezony bych klidně škrtla a hned se přesunula k tomu dalšímu, protože příští zimu je naopak světový šampionát v Hochfilzenu. Pokud se někam opravdu netěším, je to právě Otepää. Ale nějak ho budu muset zvládnout a přežít.
Máte na tamní střelnici a časté poryvy hodně nepříjemné vzpomínky?
Velmi. Už z roku 2015 a mé první biatlonové sezony, kdy se v Otepää konalo mistrovství Evropy a měli tam tak větrno, že nebyl problém netrefit se vůbec. Sice jsem tam později zaznamenala i trošku lepší výsledky, třeba na letním mistrovství světa, ale pořád se v Otepää nemám z hlediska sebevědomí o co opřít.
Takže se mnohem víc těšíte například na lednový Světový pohár v Novém Městě.
Jasně, Nové Město je klasický svátek biatlonu, kde je vždycky fajn být. Trochu změnili letos i celkově program závodů, nebude Oberhof v lednu, tak uvidíme, jak bude sezona nakonec vypadat.
Nově si zazávodíte hned po Novém roce, na Pokljuce. Vy, na rozdíl od Terezy Voborníkové, zvládnete Štědrý večer doma?
Vlastně nevím. Po třetím pohárovém kole ve Francii chceme s ženským týmem, ale bez Terky, pokračovat na další přípravu, protože se bojíme, že u nás v Čechách nebývá tou dobou na lyžování dost sněhu a je komplikované se někam dostat. Pak se asi na dva dny otočím doma, ale je otázkou, jestli mi to vyjde zrovna na Štědrý den.
Najednou se ocitnete v situaci skokanů nebo běžců na lyžích, kteří kolem Silvestra závodí pravidelně.
Rozumím tomu, proč to tak je, ale pravdou je, že dřív se mi líbilo být o Vánocích takovým tím klasickým sportovním fanouškem. Jezdila jsem tou dobou na svá individuální soustředění a během nich ležela na gauči, koukala na televizi, jak ostatní sportovci závodí, fandila jim a jedla u toho cukroví. Teď se naopak stanu jednou z nich.
A svátky tomu přizpůsobíte.
Nikdy jsem se k nim moc neupínala, v podstatě od chvíle, kdy sportuju. To už bych si spíš užila Velikonoce. O Vánocích je většinou zapotřebí někde být, připravovat se na závody, něco dotrénovat. Ale mám samozřejmě i krásné vzpomínky na Vánoce. Zrovna teď jsme koukali na starší video z roku 1998, jak jsme skákali ze střechy do hald sněhu a já do něj zapadla až po nos. Tehdy bývaly mé Vánoce opravdu krásné.