Mohli pískat konec, ne? Charvátová o chvíli slávy i čištění hran terčů

„Zatím nás Lucka stále příjemně překvapuje. Doufejme, že na té vlně bude pokračovat i nadále,“ podotkl kouč Lukáš Dostál.
Až poslední položka, kde dvakrát chybovala, ji srazila v pořadí závodu na konečné 15. místo.
Patnáct přesně, pak chyby. Charvátová ve stíhačce jela o pódium, slaví Vittozziová
I tak ale vyrovnala své životní střelecké maximum ve stíhačce, když skolila 18 z 20 terčů. A uhájila pozici v červené skupině patnácti nejlepších biatlonistek poháru.
Před poslední stojkou jste stále byla i ve hře o medaile. Jak jste ji prožívala?
Medaile? To už bychom asi chtěli moc. Ale jak jsem jela po trati čtvrtá, moc jsem si to užívala. Říkala jsem si, že jsem na čtvrtém místě tak trochu prémiově, tak si to vychutnám. Jen jsem možná doufala, že i když jsem to na poslední položce trochu pokazila, ostatní holky mohly kazit také a propad mohl být menší. Ale 15. místo a zlepšení o osm příček po sprintu je pořád pěkný výsledek.
Letos se dá pomalu na každém vašem vystoupení najít nějaké zlepšení letitých statistik. Ani dnešek není výjimkou: poprvé v životě jste dala v jednom závodě tři nuly po sobě.
A pak mohli pískat konec, ne? (směje se). Každopádně je super, že se každým startem posouvám o kousek dál. Jasně, celkově to bylo za dva jako v Östersundu, ale z projevu na střelnici jsem měla lepší pocit. Strašně jsem se divila, jak jsem se hned po prvních dvou položkách posunula z třiadvacítky do první desítky a potom dokonce na čtvrté místo, což se až tak běžně ve stíhačce nestává. Ta dvojka ale potom nebyla až tak strašná, abych se musela po ní rychle propadnout na 15. místo. Takže tím se trochu vykompenzovalo, jak rychle jsem se předtím posouvala vpřed.
Trenér Dostál říkal, že vaše poslední položka byla celá kalibrová, takže jste při ní měla zároveň štěstí i smůlu.
Jo, už jsem slyšela, že jsem tam čistila hrany terčů. Ale pořád cítím, že dělám kroky vpřed. Po dvou dnech, kdy jsem si stěžovala, že to na trati nejsem schopná ujet a bolí mě nohy, jsem se cítila na lyžích o dost lépe. První tři kola se mi jelo výborně, až pak mi začalo malinko docházet. Ale i vzhledem k tomu, že šlo o třetí závod ve třech dnech, byl z mé strany běžecky nejlepší.
Štafeta. Banán na trati, nový rekord Charvátové a pocit: Máme na boj o popředí
Předchozí únavu mohla způsobit také skutečnost, že na rozdíl od předchozích let jedete všechny závody v kuse, nic nevynecháváte.
To sice ano, ale moje tréninková zátěž přes léto je už několik let po sobě poměrně velká, i o dost větší, než některé jiné holky zvládají, takže i tyhle třídenní dávky docela dávám. Musím to zaklepat... Většinou se ze závodů rychle otřepu a jsem zase schopná předvést nějaký slušný výsledek. Ale samozřejmě, že se únava nabaluje. O Vánocích musím zase potrénovat.
Opět jednou v Anterselvě?
Ne, pojedu do Seefeldu. Než na vysokohorskou přípravu jsem vsadila na rychlostní, abych tam udělala pořádný běžecký trénink, takový vánoční kemp se mi za poslední roky osvědčil jako lepší varianta. Výšku tentokrát vynechám, v té jsem před sezonou strávila spoustu času, tak doufám, že mi nebude chybět. V Seefeldu mají i menší střelnici s 12 stavy na fotbalovém hřišti, kde se potkávám s Rakušankou Annou Gandlerovou. A jsou tam skvěle upravené tratě, krásné ježdění po kopcích.
Předtím vás ještě čeká třetí pohárové kolo ve Francii. Má být opět teplo, možná i deštivo.
Zrovna dneska jsem posílala zpátky domů teplé věci, které tam potřebovat nebudu, a nechala jsem si naopak všechny pláštěnky. Moc se do Le Grand-Bornand netěším, radši bych si užila pěkného lyžování, ale to se ani tenhle víkend na měkkých tratích v Hochfilzenu nekonalo a příští týden asi taky nebude.
Uhájila jste ve stíhačce nasazení v červené skupině do příštího sprintu. To vás těší?
No... ta skupina výhodou nebude. Jak je nyní nasazování postavené divácky, aby ti nejlepší startovali až ke konci, může se mi stát, že pojedu klidně až se sedmdesátkou. A čím později na takových horších tratích jedete, tím je to horší. Jasně, může se stát, že to kvůli počasí a měkké trati přelosují, když podmínky budou hodně špatné, ale k tomu se většinou uchylovat nechtějí. Dnes jsem si před stíhačkou říkala, že pokud se propadnu do druhé skupiny, bude to pro Francii taky o.k. Ale nepropadla jsem se, tak to v té červené budu hlídat dál.