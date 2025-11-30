Premium

Charvátová po životní štafetě: Usmívala jsem se už při odjezdu ze střelnice

Tomáš Macek
  7:00
Konečně! Lucie Charvátová nemusela ve štafetě na trestné kolo jako doposud ve 44 z 50 případů, ukočírovala vlastní nervy, navrch skvěle běžela, předávala na prvním místě a když bylo v Östersundu po všem, mohla s českým ženským týmem křepčit radostí nad třetím místem v cíli. Ta úleva! A zároveň i velká motivace do příštích závodů.
Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km. | foto: Petr Slavík / Český biatlon

Lucie Charvátová během štafety ve švédském Östersundu.
Lucie Charvátová na trati ženské štafety v Östersundu.
Lucie Charvátová přijíždí do arény ve švédském Östersundu.
Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová...
18 fotografií

Když vám i poslední terč při stojce spadl, zaznělo ve vaší mysli jedno velké Uf?
Nevím, nakolik to bylo vidět v televizi, ale já si myslela, že mohu vyjíždět na trať už po druhé dobíjené ráně, sundávala jsem zbraň z ramena, ale pak jsem si všimla, že mi tam jeden terč pořád zbývá. Tak jsem musela použít poslední rezervní náboj a v tu chvíli už to samozřejmě bylo o nervy, protože jsem se zase ocitla na hraně - a jen jsem se snažila odklonit od sebe trestné kolo.

A povedlo se.
Když jsem vyjížděla ze střelnice, stáli tam naši servisáci a ti mi po závodě říkali: „Ty jsi se na nás tak usmívala.“ Já opravdu odjížděla s úsměvem na tváři, protože jsem byla spokojená, že po tolika pokusech, kdy mi štafety nevyšly, se mi to konečně povedlo. Věděla jsem, že do posledního kola dám úplně všechno a že to bude dobrý výsledek.

Parádní úvod olympijské sezony! České biatlonistky slaví ve štafetě třetí místo

Soudě podle posledního kola vás výsledek střelby obrovsky namotivoval.
Nechala jsem tam všechno, vůbec jsem se s tím nepárala a přišlo mi, že se k závodnicím přede mnou přibližuju poměrně rychle. První kolo jsem předtím ještě nejela úplně ideálně, ale ve druhém a třetím jsem cítila vzrůstající sílu.

Věděla jste, že ke konci vašeho druhého úseku vedete? Nebo vás mátla Kazaška, která těsně před vámi jela o kolo zpět?
Kazaška mě nemátla, ale že vedu, jsem nevěděla. Nevěděla jsem, jak se to na střelnici zamotalo, a měla jsem pocit, že jsem od někoho na trati slyšela, že ztrácím 40 vteřin na čelo.

40 vteřin?
Jo, tak jsem to měla ve své hlavě, že to na mě volali. Ale spíš jsem už jela tak moc přes hranu, že jsem úplně racionálně nevnímala. V posledním kole jsem si prostě ten mozek nechala krásně odvařit a rvala jsem se ze všech sil. Takže jsem vůbec nevěděla, že jedu první. Ale vnímala jsem, že se kolem mě pořád něco děje, že jsou tam Němka, Francouzka i Rakušanka a že tedy asi jedu na dobrých pozicích.

Takže až při předávce Tereze Voborníkové jste zjistila, že jste první?
Jo, až tam.

Což se vám při štafetě stalo poprvé v životě, i když jste v roce 2016 už byla společně s Puskarčíkovou, Soukalovou a Vítkovou i členkou vítězné štafety v Presque Isle (tehdy s trestným kolem).
A vzpomínám si ještě na mistrovství světa v Anterselvě 2020, kde jsem také předávala po třetím úseku na medailových pozicích, v podobné pozici. I tehdy jsem dostřelila stojku posledním nábojem. (Češky s finišmankou Puskarčíkovou posléze skončily čtvrté.)

Je pro vás nyní výkon v Östersundu důležitý i z pohledu nadcházející sezony? Právě vzhledem k vaší předchozí statistice ze štafetových závodů?
Neřekla bych, že z hlediska sezony, ale spíš z hlediska celého mého biatlonového počínání a hlavně i vůči holkám, které nade mnou nikdy ve štafetách nezlomily hůl a do každého závodu šly na 100 procent. Těm jsem moc vděčná a patří jim velký dík za tu neutuchající víru, že jednou se nám to musí povést. Jsem moc ráda, že aspoň jednou se to dnes povedlo. Samozřejmě, že tím nesmažu všechny mé nepovedené štafety, ale věřím, že aspoň částečně jsem to dnes holkám mohla vrátit. To mě těší jako člověka i jako biatlonistku.

Návrat s happy endem. Davidová: Když ke mně holky běžely, bylo to hrozně hezké

Jde pro vás i vnitřně o určité zadostiučinění, že jste se ve štafetě takhle dokázala vrátit poté, co vás loni na mistrovství světa v Lenzerheide ani nezařadili do sestavy?
Určitě. Nebyla jsem ráda, že tu začínáme sezonu hned ženskou štafetou, cítila jsem proto na sebe dvojnásobný tlak - jednak, že jde o první závody, a jednak, že je to štafeta. Od rána mi žaludek říkal, že jsem hodně nervózní. Naštěstí, jakmile jsem vyjela, trochu jsem se uklidnila.

Druhý úsek vám svědčí víc než čtvrtý, na němž jste v minulosti často jezdila?
Ano, druhý nebo třetí úsek mi vyhovují. Dnes byl ten druhý dobrý i proto, že jsem na něm jela dlouho v kontaktu, ale ne úplně na čele. Prostě tak hezky skrytá, abych mohla potom vystrčit růžky.

V cíli potom přišla při příjezdu finišmanky Markéty Davidové sdílená radost celého týmu, o které se říká, že je vždy nejkrásnější.
To bylo tak krásné! Úplně jsem zapomněla, jak krásné tyhle momenty dokážou být. Když si vzpomenu na svoji první sezonu ve svěťáku, kdy medaile ze štafet ještě byly hodně časté, tak z nich nikdo až takovou radost neměl. Zato dneska? To dojetí i tváře našeho servisního týmu a všech, co tu jsme, bylo tak krásné vidět. Jak všichni své emoce popustili z uzdy. Říkala jsem si, že máme skvělý soudržný tým. Přitom ve světě vidíme, jak kolikrát mají holky v reprezentaci mezi sebou problémy.

Obzvlášť když v posledních týdnech čtete, co vše se děje u Francouzek.
Jo, možná čím déle ti lidé spolu jsou, bývá to někde těžší a složitější. Ale u nás teď s holkama sdílíme dobrou atmosféru a už přes léto bylo všechno, jak má být. Tady jsme si navíc užily krásný týmový moment, který byl pro nás vzácný. Okamžiky, jak Makula finišovala, jak my byly při jejím úseku ještě v buňce a pak jsme pospíchaly do cíle, jak jsme si nebyly jisté, jestli máme na sobě zbraně a čísla na vyhlášení a jak bylo všechno tak zmatené, bylo to vlastně zároveň i strašně roztomilé a pěkné.

Markétu Davidovou vítají v cíli Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová.

Trenéři vás nedávno chválili, že jste letos trénovala v přípravě nejtvrději za kariéru. Bylo to tak?
No pravdou je, že nikdy jsem si moc poctivě nepsala tréninkový deník a letos ho mám naopak napsaný dobře. Ale asi to tak bude. Rozhodně jsem nenechala nic náhodě, připravovala jsem se svědomitě, aby každý trénink měl svoji kvalitu, přemýšlela jsem nad nimi. A vyhnuly se mi zdravotní problémy, což musím zaklepat.

I střelecky jste se v přípravě údajně zlepšila.
Statisticky ano. Nejspíš i proto, že se i na trénincích i s týmem cítím líp, že už si některé věci neberu tak moc osobně, umím si na všem najít to lepší a nehledět na věci tak negativně. Nevím, nakolik tu dobrou střelbu dokážu přenést do závodů, ale v trénincích jsem opravdu střílela bez větších výkyvů. Dřív se mi v letní přípravě stávalo, že jsem už terče nemohla ani vidět a netrefila jsem nic, zato letos šlo všechno poměrně hladce a stabilně. To beru za dílčí pozitivní krok.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

I běžecky je dobrou zprávou mít druhý čas úseku jen těsně za superrychlou Lampičovou.
Zatím jde pořád jen o první závody. Uvidíme, jak to bude dál. Neměli jsme před sezonou žádné velké srovnání, ani sama od sebe jsem neměla velké očekávání. Že se mi dnes běh na trati povedl, je samozřejmě příjemné. Ale i já se můžu unavit, také můj věk (32 let) naznačuje, že nepatřím k těm nejmladším. Přesto věřím, že i díky tomu dobrému tréninku běžeckou kvalitu mohu udržet.

V neděli vás čeká v Östersundu singl mix. Jak si věříte?
Ta trať je na singl mix brutální a navíc holky tentokrát startují jako druhé, takže to máme o kilák a půl delší než kluci. Tak si říkám, že mě do něj trenéři nasadili asi i proto, že mě ta trať snad běžecky úplně nezničí.

