Rychlejší než Herrmannová? Hezký, to se mi líbí, usmívala se Charvátová

Dneska vládne spokojenost?

Předvedla jsem solidní výkon. Střelba nebyla stoprocentní, ale na moje střelecké trápení to byl jeden z lepších výsledků. Na trati jsem bojovala až do posledních metrů, nechala jsem tam všechno.

I lyže vám dneska jely.

Ano, myslím si to taky. Měla jsem porovnání s Italkou (Dorotheou Wiererovou), chvilku jsem se za ní vyvážela a v posledním kole jsme si hodně pomohly. Tenhle lehce kontaktní závod mě bavil až do cíle.

Na lyžích jste měla dokonce čtvrtý nejrychlejší čas, porazila jste třeba i Němku Herrmannovou.

Jooo, jooo, hezký! To se mi samozřejmě líbí (usmívá se).

Vleže i vestoje jste vždycky netrefila první ránu. Nepanikařila jste pak?

No, nechtěla jsem. Ležku jsem zvládla dobře, na poslední ránu jsem čekala, dokud jsem opravdu v tom středu nebyla. Nechtěla jsem nic uspěchat. Snad jsem to udělala, jak se to má dělat správně.

A je z toho nejlepší výsledek sezony.

Můžu to hodnotit jen kladně. Dodá mi to větší chuť do dalších závodů až do konce sezony. Ještě není nic ztraceno, pořád ještě můžu zabojovat. Vždycky si říkám, že to štěstí ještě musí přijít. Jsem ráda, že mi drží běžecká forma, cítila jsem se výborně. Třeba to ještě do konce sezony vylepším.

A dostanete se do elitní desítky?

Kéž by.

Jak náročné bylo naladit se do sprintu po štafetě, kde jste musela na pět trestných kol?

To je dobrá otázka. Velmi těžké. Celou sezonu mi Egil (Gjelland, kouč) říká, že Norové se po nepovedeném závodě seberou, naštvou a druhý den střílí jak samopalem. Já ale nejsem schopná se z toho oklepat třeba měsíc, na mně to leží strašně dlouho. A když se cítím trochu líp, stačí jeden nepovedený závod a jde všechno do háje.

Jak se vám vedlo v pátek na tréninku?

Děsila jsem se, co bude. To byla dvojka, trojka, už jsem zase chytala paniku a ztrácela hlavu. Naštěstí na konci tréninku jsem střelbu vylepšila, tak jsem šla do závodu s lepším pocitem, že to půjde.

V nedělní stíhačce na vás zase čekají střelby čtyři.

Samozřejmě, čím víc se v biatlonu střílí, tím je to pro mě horší, takže pro mě je sprint nejlepší disciplína. V něm je poměr střelby a běhu takový, že k to k tomu nejlepšímu výsledku jsem schopná dotlačit.