Charvátová o životě po kariéře. V projektu MOV se učí nastartovat podnikání

Se střelnicí v Lenzerheide se Charvátová nedokázala srovnat v minulé sezoně při Světovém poháru a stejné je to i nyní.

„Je tu jiná střelnice než na všech dalších Světových pohárech, protože k ní přijíždíte po minutovém sjezdu, který se na nohách při stojkách projeví,“ vysvětluje. „Přijde mi, že jsem pak taková rozklepaná, i když nejsem ani moc zadýchaná. Takže do hlavy pak přichází daleko víc myšlenek, což mi dělá ten problém.“

Během pondělního volného dne se bude snažit vyčistit si hlavu, nejen krásným výhledem na jezero a panoramata, které se před ní otevírají při výhledu z hotelového pokoje.

„Také budu trochu pracovat,“ hlásí. „Účastním se totiž mezinárodního projektu od olympijského výboru, v jehož rámci musím plnit různé úkoly.“

Projekt se jmenuje Byznys Akcelerátor a jedná se v podstatě o půlroční elearningový kurz. „Teď máme zrovna nejintenzivnější období,“ líčí. „Každý týden míváme online lekce a pracujeme ve skupinkách. Je to o přípravě na život sportovce po kariéře, aby věděl, jaké jsou jeho možnosti a jak se může dál uplatnit.“

Lucie Charvátová během nástřelu před stíhacím závodem na MS v Lenzerheide.

V budoucnu by se při hledání profese ráda držela ekonomického směru, který v Liberci vystudovala. „Takže se mi i tenhle projekt hodí ke vzdělávání. Součástí mého úkolu jsou business plány, jak nastartovat podnikání a jaké jsou nutné počáteční kapitály. Čím lépe mi to půjde, tím dál se mohu dostat - a MOV na konci uděluje těm nejlepším dokonce i grant do začátku podnikání. Třeba se ho dočkám. Je to lákavá výzva.“

Ve skupině je se sportovci s USA, včetně biatlonové olympioničky Kelsey Dickinsonové. Což je pro Charvátovou další výzva. „Pro mě jako nerodilou mluvčí je poměrně obtížné ty lekce s nimi absolvovat.“

I po státnicích na Technické univerzitě se každopádně snaží držet krok ve svém oboru.

„Studovala jsem předtím v průběhu sportovní kariéry. Tak jen pokračuju v tom, co jsem zvyklá. Nepřijde mi to ani náročné, ani zvláštní.“

Jessica Jislová (54) bojuje ve stíhacím závodě na MS v Lenzerheide. V kopci za ní jede Lucie Charvátová (39).

Je jí 32 let, má bronz ze sprintu na světovém šampionátu 2020, čtyřikrát stála se štafetou na pohárových stupních vítězů - a zároveň právě ve štafetách zažívala i své časté nepříjemné zážitky na trestných kolech. Na mistrovství světa startuje už poosmé a určitě se chce v příští sezoně nominovat také na své druhé olympijské hry.

A potom? Stanovila si sama datum, do kdy chce závodit?

Zasměje se: „Ne, nestanovila jsem si žádný limit. Už mi je deset let říkáno, že máme mládí, které se na mě tlačí. Tak až mě mládí vytlačí, prostě sklopím hlavu a odejdu.“