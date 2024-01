Největší skok Charvátové, ale ta trať. Hrůza, kamení, to by jinde neprošlo

Ještě nikdy se jí nepodařil ve stíhačce takový skok vzhůru, ze 49. místa po sprintu na 23. v sobotním cíli, tedy o úctyhodných šestadvacet příček. Doposud největší posun v minulosti předvedla v lednu 2016 v Ruhpoldingu, tehdy ze 42. na 20. místo.

„Přitom jsem tentokrát v nějaké zlepšení mého umístění ani moc nedoufala. Ale povedlo se,“ radovala se.

Navíc ten čas! Osmý nejlepší běžecký čas dne, na úrovni Hanny Öbergové a rychlejší než například u další Švédky Pärsonové, Francouzky Jeanmonnotové nebo Italky Vittozziové, biatlonistek světové extratřídy.

„To je pro mě překvapení,“ nezastírala třicetiletá česká reprezentantka. „Tuhle trať totiž opravdu nesnáším, absolutně mi ani svým profilem nevyhovuje.“

Už loni při mistrovství světa v Oberhofu hovořila podobně. Zdejší táhlé stoupání pro ni bylo noční můrou, opakovaně se na něm trápila. K neoblíbenosti Oberhofu zároveň přispívalo zdejší počasí. Až příliš často tady bylo mizerné, sněhu pramálo, organizátoři jej museli navážet.

„Loni se tu ještě trochu dalo lyžovat, ale jezdit na té současné s prominutím sra..., to je strašný. To by nikde jinde na světě neprošlo. Ale jsme v Německu, jsme v Oberhofu a tady je všechno dovoleno,“ podotkla po stíhačce Charvátová.

Kvalita sněhového podkladu děsila také servismany, Oberhof v minulosti platil za likvidátora drahých lyží.

„Zamažou se vám tu hned na prvních sto metrech, vždyť na trati je i letos nejspíš sníh z nějakého shrabaného parkoviště. Tolik šutrů na sněhu jsem nikdy neviděla. A těch pilin. No hrůza. Až jsem měla pocit, že servismani všech zemí se radši dohodli, že tu nenechají zničit víc párů lyží, a tak bez nějakého velkého testování vybrali každému jeden pár, který pak poslali na smrt.“

Ten svůj od firmy Kästle, který do stíhačky vyfasovala, si však pochvalovala. A také byla na trati odvážnější než v pátečním sprintu.

„Do něj jsem startovala až vzadu (s číslem 97), zatáčka ve sjezdu už byla tou dobou strašně rozbitá a já se jí dost bála. Dneska jsem naopak strach nechala v buňce, dala jsem do toho maximum a i sjezdy jela o kus líp. Díky nabrané rychlosti ve sjezdech jsem i pod nimi dojížděla hodně daleko.“

Lucie Charvátová na trati stíhacího závodu v Oberhofu

Další potěšující zprávou ze sobotního závodu se stala bilance její střelby. Ve čtyřpoložkových závodech nebývala Charvátová zvyklá, aby měla na kontě jen tři nesestřelené terče (0-1-1-1), ačkoliv v této sezoně se jí stejná bilance povedla už v Hochfilzenu.

„Dnes mi přálo na střelnici i trochu štěstí,“ podotkla. „Ve sprintu byly tři z mých čtyř netrefených ran kalibry, naopak dnes mi jeden kalibr spadl. A taky bylo na střelnici klidněji. Což mně, která nejsem dobrý střelec, vždycky pomůže.“

Po temném českém pátku mohl její výkon (a zlepšení dalších reprezentantů) napomoci ke zvednutí nálady v týmu. Charvátová ale poukazuje: „Už od léta se držím jednou nohou mimo dění v týmu, nechci se nechat stahovat dolů náladami okolo mě. Radši si žiju takovou vlastní pohodu.“

Proto ji nikterak nevyvádějí z míry ani otázky novinářů, jestli pociťuje tlak před domácím světovým šampionátem v Novém Městě.

Odpovídá: „Já žádný tlak nevnímám, nepatřím mezi ty hlavní osoby, na které bude upřená pozornost. Po mnoha letech, během nichž jsem si prošla tolika stresy a tlaky, se teď vážně cítím naprosto v pohodě, protože nikdo ode mě nic neočekává - a já od sebe v podstatě taky ne. Nejdůležitější pro mě je, že vím, že jsem přes léto trénovala zodpovědně a poctivě.“

K současnému klidu v mysli přispělo i povedené „soukromé“ vánoční soustředění v rakouském Seefeldu, kam se tradičně mezi svátky vydává.

„Užila jsem si krásného přírodního sněhu se 60 kilometry tratí. Mají i tréninkovou střelnici s dvanácti stavy. Potkala jsem tam Švéda Samuelssona a Rakušanku Gandlerovou, kousek odtud bydlí také Němka Grotianová. Sešla se mezinárodní parta a byla vesměs dobrá nálada. Odtrénovala jsem toho víc, než jsem byla v předchozích letech o Vánocích zvyklá, takže si myslím, že má výkonnost by teď mohla ještě i dál stoupat, protože jsem se neflákala a mám z čeho brát.“

Což je dobrá zpráva pro pohárový dvojblok Oberhof - Ruhpolding, při němž absolvují šest závodů během deseti dnů, jakési malé mistrovství světa.

„Ke konci stíhačky jsem už dneska tuhla, ale jela jsem, seč mi síly stačily (a předjížděla další závodnice). Teď chodím po venku, abych tu únavu ze závodu vychodila,“ hlásila v sobotu okolo páté odpoledne.

V neděli vyrazí na trať štafety. V Östersundu ji trenéři nasadili na čtvrtý úsek, v Hochfilzenu na druhý, tentokrát vyzkouší třetí. Před ní poběží Voborníková a Davidová, finišovat bude Jislová.

Navzdory pátečnímu selhání českých žen ve sprintu, v němž ani jedna nebodovala, hovoří se stále o této čtveřici jako o týmu s velkým štafetovým potenciálem. Přinejmenším na první šestku, ale i výš.

„Také jsem to zaslechla, jenže to by to muselo vyjít opravdu všem čtyřem,“ říká Charvátová. „Z mého pohledu je pořád zapotřebí snažit se jít do štafety s klidnou hlavou, protože stále k ní přistupuju s jistým respektem až s obavou. Hlavně nesmím zmatkovat a musím předvést relativně klidnou střelbu.“