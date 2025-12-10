Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

„Tobě a tvé rodině smrt.“ Jeanmonnotová ukázala urážky neúspěšného sázkaře

Autor:
  8:35
Francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová v minulé sezoně až do posledního závodu bojovala o velký křišťálový glóbus za celkový triumf ve Světovém poháru. Nakonec ho nezískala, ale mohla se těšit alespoň malým glóbem za vítězství ve stíhačce a vytrvalostním závodě.
Lou Jeanmonnotová na trati vytrvalostního závodu v Östersundu.

Lou Jeanmonnotová na trati vytrvalostního závodu v Östersundu. | foto: AP

Francouzka Lou Jeanmonnotová během smíšené štafety v Östersundu
Francouzka Lou Jeanmonnotová během smíšené štafety v Östersundu
Lou Jeanmonnotová na poslední položce ženské štafety v Östersundu.
DVĚ KRÁLOVNY. Franziska Preussová (vlevo) v posledním závodě sezony získala...
28 fotografií

Nejspíš z toho vycházel jeden ze sázkařů před prvním vytrvalostním závodem této sezony v Östersundu minulý týden. Ale zřejmě není příliš velkým fanouškem biatlonu, protože by jinak věděl, že se při závodě může stát cokoliv a nic není předem dané.

Jeanmonnotová udělala v nejdelší disciplíně dvě chyby na střelnici a skončila čtvrtá, 31 sekund za vítěznou Italkou Wiererovou a 23 sekund od pódia. A na to reagoval onen sázkař nechutnou zprávou do schránky sedmadvacetileté Francouzky.

„Nepřeju tobě a tvé rodině nic jiného než smrt. Držím palce, abys umřela.“

Jeanmonnotová zprávu sdílela na svém Instagramu s poznámkou: „Držte palce, ale ne jako on.“

A připojila k tomu statistiky za poslední rok, podle kterých během šesti měsíců vydělá peníze méně než 3 % sázkařů. Za rok prodělá sázením peníze 78 až 85 % sázkařů. Francouzka k tomu připsala: „Přátelská připomínka pro vaše finanční a mé mentální zdraví.“

Příspěvek Lou Jeanmonnotové se zprávou, kterou dostala po čtvrtém místě ve...

Vítězka dvanácti individuálních závodů ve Světovém poháru je ale, bohužel, na podobné zprávy zvyklá. A není to poprvé, kdy těmto „odvážlivcům“ dopřála prostor vyniknout i mimo soukromé zprávy.

Když v březnu v Novém Městě dojela do cíle stíhacího závodu na čtvrtém místě, mohla si pak přečíst: „Jak to, že jsi taková nula? Dám na tebe 10 tisíc a ty uděláš dvě chyby?“ nebo také: „Ty ubožačko! Pokaždé, když střílíš poslední položku, rozklepou se ti ruce, ty idiote!“

S podobně odpornými zprávami se musela minulou sezonu vypořádat také Ingrid Landmark Tandrevoldová poté, co při smíšené štafetě na světovém šampionátu pokazila úvodní úsek. „Za to, co jsi dnes udělala, budeš trpět do konce života. Doufám, že tě bude navždy mučit svědomí, že jsi zničila život díky své naprosté neschopnosti,“ vzkázal neúspěšný sázkař Norce.

Selhání a pak nenávist i urážky na sítích. Nechutné, reagují kolegové Tandrevoldové

„Ti lidé mají v sobě jen nenávist,“ podpořila tehdy Jeanmonnotová soupeřku. „Někteří lidé nejsou dost chytří na to, aby rozuměli biatlonu.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Poruba 2011 vs. PřerovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Poruba 2011 vs. Přerov //www.idnes.cz/sport
10. 12. 16:30
  • 1.85
  • 4.31
  • 3.30
Frýdek-M. vs. SlaviaHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Frýdek-M. vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:00
  • 2.51
  • 4.10
  • 2.30
Handball Brno vs. KarvináHázená - 14. kolo - 10. 12. 2025:Handball Brno vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:00
  • 5.13
  • 10.20
  • 1.25
Vsetín vs. ChomutovHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Vsetín vs. Chomutov //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:30
  • 1.70
  • 4.41
  • 3.84
Jihlava vs. LitoměřiceHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Jihlava vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
10. 12. 17:30
  • 1.88
  • 4.19
  • 3.26
Kolín vs. TáborHokej - 30. kolo - 10. 12. 2025:Kolín vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
10. 12. 18:00
  • 1.90
  • 4.30
  • 3.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

USA odhalily luxusní olympijskou kolekci. Sportovce znovu obleče Ralph Lauren

Oficiální olympijská kolekce Ralph Lauren pro zimní olympijské a paralympijské...

Módní společnost Ralph Lauren představila oficiální olympijskou kolekci, ve které americká výprava nastoupí na zahajovací i závěrečný ceremoniál zimních olympijských a paralympijských her v Miláně a...

Trpišovský chválil i po prohře: Není nula tři jako nula tři. Soupeř z nás měl respekt

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský děkuje fanouškům za podporu po zápase s...

Od našeho zpravodaje v Anglii Zdržení v ucpaných ulicích na předzápasové cestě ke stadionu ho z míry nevyvedlo. „Když jsme hráli v dorostu v Ostravě a vyjížděli z Prahy ve čtyři ráno, občas jsme dorazili až v čekačce a šli rovnou...

10. prosince 2025  8:59

Brunsonova nejlepší půle v sezoně načala Toronto. Bane v NBA Cupu ukázal magii

Jalen Brunson z New York Knicks během utkání s Toronto Raptors, které bylo...

New York Knicks a Orlando Magic zvládli čtvrtfinálová utkání basketbalového NBA Cupu a jsou prvními postupujícími do Las Vegas, kde se odehraje závěrečná část turnaje. New York uspěl na palubovce...

10. prosince 2025  8:02,  aktualizováno  8:40

„Tobě a tvé rodině smrt.“ Jeanmonnotová ukázala urážky neúspěšného sázkaře

Lou Jeanmonnotová na trati vytrvalostního závodu v Östersundu.

Francouzská biatlonistka Lou Jeanmonnotová v minulé sezoně až do posledního závodu bojovala o velký křišťálový glóbus za celkový triumf ve Světovém poháru. Nakonec ho nezískala, ale mohla se těšit...

10. prosince 2025  8:35

Pastrňák s Nečasem sbírali asistence, Vladař byl hvězdou zápasu

Hokejisté Boston Bruins slaví trefu proti St. Louis Blues.

Po pauze zaviněné zraněním se do sestavy Bostonu vrátil David Pastrňák a hned třemi asistencemi pomohl k výhře 5:2 nad St. Louis. Mezi střelci Bruins figuroval i Pavel Zacha. Dvě přihrávky v úterním...

10. prosince 2025  7:19,  aktualizováno  8:32

Sólo pro Kinského. Slávisté připravili dvě děkovačky. Kouč: Běhal mi mráz po zádech

Český brankář Antonín Kinský sedí na lavičce Tottenhamu během utkání Ligy...

Od našeho zpravodaje v Anglii Podobně jako před šesti lety na Chelsea přinutili pořadatele ve žlutých vestách, aby poklekli. „Sit down! Sit down!“ ozývalo se ze sektorů slávistických fanoušků po další porážce ve fotbalové Lize...

10. prosince 2025  6:51

Obhájce proti neporaženým. S Galatasaray přijíždí do Prahy i exkapitánka Oblaková

Teja Oblaková, Dorka Juhászová a Ayse Cora Yamanerová (zleva) z Galatasaraye

Basketbalistky ZVVZ USK Praha vstoupí ve středu do nadstavbové části Euroligy, v níž obhajují titul. Na domácí palubovce přivítají dosud neporažený Galatasaray Istanbul. Proti tureckému týmu, kde od...

10. prosince 2025

Staněk: Postup jsme chtěli, ale buďme realisti. Dohnala nás nezkušenost

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje v utkání s Tottenhamem vlastní gól...

Od našeho zpravodaje v Anglii Co měl pochytat, to pochytal. K tomu několik tutových šancí. A stejně to nestačilo na víc než na porážku 0:3. Pro Jindřicha Staňka, gólmana fotbalové Slavie, byl zápas Ligy mistrů na hřišti...

10. prosince 2025

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Útočník Dominik Kubalík pálí v přesilové hře na finského brankáře Harriho...

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025,  aktualizováno  9. 12. 23:44

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

9. prosince 2025  19:52,  aktualizováno  23:23

Otočky Barcelony i Bayernu, Liverpool rozhodl penaltou v závěru. Chelsea padla

Barcelonští hráči oslavují gól proti Frankfurtu.

Fotbalisté mnichovského Bayernu otočili v Lize mistrů duel se Sportingem Lisabon na výsledných 3:1 a v neúplné tabulce se vyhoupli na druhé místo. Obrat se povedl také Barceloně, která si poradila s...

9. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  23:22

Nymburk schytal v Baku stovku, postup v Lize mistrů se odkládá

Jaromír Bohačík z Nymburka se chystá ke střele v zápase se Sabahem.

Nymburští basketbalisté padli v 5. kole Ligy mistrů na palubovce týmu Sabah Baku 87:105 a zkomplikovali si boj o postup ze základní skupiny B. Svěřenci trenéra Orena Amiela prohráli v soutěži...

9. prosince 2025  15:41,  aktualizováno  23:07

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Slavia ve fotbalové Lize mistrů stále čeká na výhru. Český mistr má za sebou už šest duelů a čekají ho zbývající dva. Doma přivítá Barcelonu a venku nastoupí na stadionu Pafosu. Jaké jsou termíny...

9. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.