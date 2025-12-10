Nejspíš z toho vycházel jeden ze sázkařů před prvním vytrvalostním závodem této sezony v Östersundu minulý týden. Ale zřejmě není příliš velkým fanouškem biatlonu, protože by jinak věděl, že se při závodě může stát cokoliv a nic není předem dané.
Jeanmonnotová udělala v nejdelší disciplíně dvě chyby na střelnici a skončila čtvrtá, 31 sekund za vítěznou Italkou Wiererovou a 23 sekund od pódia. A na to reagoval onen sázkař nechutnou zprávou do schránky sedmadvacetileté Francouzky.
„Nepřeju tobě a tvé rodině nic jiného než smrt. Držím palce, abys umřela.“
Jeanmonnotová zprávu sdílela na svém Instagramu s poznámkou: „Držte palce, ale ne jako on.“
A připojila k tomu statistiky za poslední rok, podle kterých během šesti měsíců vydělá peníze méně než 3 % sázkařů. Za rok prodělá sázením peníze 78 až 85 % sázkařů. Francouzka k tomu připsala: „Přátelská připomínka pro vaše finanční a mé mentální zdraví.“
Vítězka dvanácti individuálních závodů ve Světovém poháru je ale, bohužel, na podobné zprávy zvyklá. A není to poprvé, kdy těmto „odvážlivcům“ dopřála prostor vyniknout i mimo soukromé zprávy.
Když v březnu v Novém Městě dojela do cíle stíhacího závodu na čtvrtém místě, mohla si pak přečíst: „Jak to, že jsi taková nula? Dám na tebe 10 tisíc a ty uděláš dvě chyby?“ nebo také: „Ty ubožačko! Pokaždé, když střílíš poslední položku, rozklepou se ti ruce, ty idiote!“
Les messages reçus par Lou Jeanmonnot après la poursuite sont à gerber 🤮🤬 Total soutien à elle ! #biathlon pic.twitter.com/2WkabtYHKi— 𝐑𝐞𝐦𝐬_𝐍𝐚𝐝𝐞𝐮𝐠𝐞 (@REMS_NADEUGE) March 8, 2025
S podobně odpornými zprávami se musela minulou sezonu vypořádat také Ingrid Landmark Tandrevoldová poté, co při smíšené štafetě na světovém šampionátu pokazila úvodní úsek. „Za to, co jsi dnes udělala, budeš trpět do konce života. Doufám, že tě bude navždy mučit svědomí, že jsi zničila život díky své naprosté neschopnosti,“ vzkázal neúspěšný sázkař Norce.
„Ti lidé mají v sobě jen nenávist,“ podpořila tehdy Jeanmonnotová soupeřku. „Někteří lidé nejsou dost chytří na to, aby rozuměli biatlonu.“