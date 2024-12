Zhubni a budeš lepší! Vítek pomohl vítězům olympiády, teď radí biatlonistům

Světově uznávaný odborník v hepatologii, ale i ve výživě sportovců mnohokrát svým svěřencům radil: „Když zhubneš, budeš lepší.“ Pokaždé však s rozvahou.

„Každý z nich je totiž zároveň křehký,“ říká a připomíná obávané problémy s poruchou příjmu potravy.

„Rozhodně je nikdy do ničeho netlačíme,“ tvrdí. „Musí jít vždy o jejich rozhodnutí, že do hubnutí půjdou. Řeknu jim: V této oblasti je prostor ke zlepšení. Pak je to na nich. Hubnou, ale my zároveň kontrolujeme, jestli jedí dostatečně.“

Vítězslav Hornig si v sobotu v Hochfilzenu už popáté v řadě dojel pro pohárové body. Jeho mimořádné zlepšení běhu je zatím jedním z největších příběhů české biatlonové zimy.

„Prožívá podobný příběh jako dřív Pepa Dostál,“ soudí Vítek.

Však vás také Dostál po olympijském triumfu v Paříži chválil, jak moc jste mu pomohl.

Dva roky jsme na tom dělali, i ve spolupráci s Kájou Paloudovou (sestra Dostálovy snoubenky Anežky), která mu vařila. Kája totiž zároveň studuje na nutriční terapeutku u nás na 1. lékařské fakultě. Pepa byl v minulosti neporazitelný na pětistovce, jenže olympijskou disciplínou je kilometr a v něm na soupeře ztrácel. Vystoupil tedy z komfortní zóny a začal spoustu věcí dělat jinak, aby se posunul dál. Včetně změny trenéra. Tehdy se domluvil i se mnou.