Letní biatlonové tituly ve stíhačce získali Krčmář a Charvátová

Krčmář netrefil jen jeden z 20 terčů a do cíle přijel s náskokem 7,6 sekundy před juniorem Tomášem Mikyskou, který v závěrečném okruhu předběhl vítěze sprintu Ondřeje Moravce.

Mezi ženami doběhla 36 sekund za Charvátovou druhá Jessica Jislová, třetí místo obsadila loňská vítězka Markéta Davidová.



„Double je pro mě cenný, protože závody byly velmi náročné. Vydala jsem se úplně do maxima. Víc než dvě výhry bych tedy ocenila své výkony na trati i na střelnici,“ uvedla Charvátová v tiskové zprávě svazu.

„Ze začátku se mi dnes nedařila střelba a musela jsem to stahovat na trati. Při závěrečné střelbě jsem nebyla ve stresu. Byla to už pátá závodní položka tady v Letohradě, potřebovala jsem se do toho dostat,“ řekla.