Dynamičtější biatlon. Vysočina Arena hostí světový šampionát letní verze

„Jsou to plnohodnotné soutěže, srovnatelné s těmi zimními. Akorát se nejedou na sněhu, ale na kolečkových lyžích na asfaltu,“ říká s úsměvem šéf organizačního výboru a prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza.

S trochou nadsázky se dá říct, že tentokrát se ve Vysočina Areně bude servírovat ještě dynamičtější verze biatlonu.

„Je to dva roky, co se letní biatlon začal jezdit v novém formátu. Změnila se filozofie, závody by měly být atraktivnější,“ říká ředitel novoměstských soutěží Vlastimil Jakeš. „Jezdí se na kratších tratích, na kratším trestném kole. Bude to hodně kontaktní, hodně rychlé. Mělo by to být divácky ještě zajímavější.

Supersprint se jede bez náhradních nábojů

Oproti světovému šampionátu v letním biatlonu, který Nové Město na Moravě hostilo v roce 2018, se změnila jedna disciplína, závody smíšených štafet nahradil zatím spíše testovaný supersprint.

V něm se juniorské kategorie představí ve čtvrtek, seniorské pak o den později. „Jsou to závody, při kterých se jede nejprve kvalifikace a hned poté i finále nejlepší třicítky závodníků,“ vysvětluje Jakeš. „Čeká nás tak závodně docela našlapaný den.“

Biatlonista Ondřej Moravec ovládl na letním MS v Novém Městě na Moravě stíhací závod.

Kvalifikace se jede intervalově na 3x1,5 km, s tím, že závodníky čeká jedna střelecká položka vleže a jedna vestoje. Ve finále s hromadným startem se jede 5x1,5 km a střílí se čtyřikrát v pořadí: ležka, ležka, stojka, stojka.

„Jede se bez náhradních nábojů, každá chyba je za trestné kolo,“ upřesňuje Jakeš. „Trestná kola jsou 75 metrů. A protože startovní interval je 15 vteřin, bude to hned od začátku hodně nahuštěný závod.“

Přídavek „super“ si od Mezinárodní biatlonové federace IBU vysloužily také sobotní sprinty a nedělní stíhací závody. „Sprint ženských kategorií se jede na 6 kilometrů, mužských na 7,5 kilometru. Je to výrazně kratší než zimní varianta. A kratší je také nedělní stíhačka (ženy 7,5 km, muži 10 km),“ dodává Jakeš.

Češi poslali to nejlepší

Česká reprezentace světový šampionát, na kterém se představí 25 zemí a na který může každá země nominovat v jednotlivých kategoriích šest závodníků, bere prestižně.

„Jsme jedni z propagátorů letního biatlonu, já v něm vidím poměrně velký marketingový potenciál do budoucna,“ říká Hamza. „Sice to všichni pojedou z plného tréninku, ale zase je to možnost představit se doma, před diváky. Takže to bereme opravdu vážně,“ říká šéf českého biatlonu.

Tomu odpovídá i nominace. Až na Evu Puskarčíkovou, která se při náročných sjezdech na kolečkových lyžích necítí úplně jistě, vysílají trenéři do závodů to nejlepší, co mají, včetně mistryně světa Markéty Davidové a olympijského medailisty Michala Krčmáře.