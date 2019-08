Krčmář a Charvátová vyhráli na MČR v letním biatlonu sprint

„Dneska to byl velmi těžký závod. Bylo neskutečné horko, řekla bych, že už se všem stýská po zimě,“ řekla Charvátová, která si pochvalovala, že si podobné podmínky vyzkoušela už minulý týden na světovém šampionátu. „Velké plus je i to, že jsem závodila už minulý týden a věděla jsem, co od sebe můžu očekávat. Věděla jsem, jak závod rozjet, a podařilo se mi ušetřit síly do závěru,“ dodala.



Davidová naopak s výkonem spokojená nebyla. „Všechno se to nakupilo. Vedro, nervozita z prvního závodu. Mrzí mě střelba, na letošek jsem měla trochu jiný plán. Nesedlo mi to, ale je dobré, že vím o těch ranách,“ uznala.

Krčmář porazil i díky čisté střelbě druhého Tomáše Krupčíka takřka o minutu. Třetím Čechem v cíli byl celkově čtvrtý Adam Václavík. „Chtěl jsem se koncentrovat hlavně na střelbu, protože fyzicky se po soustředění necítím nejlíp. Povedly se mi dvě nuly, za což jsem rád. Na trati to nebylo ono, ale v tuhletu chvíli to vem čert. Všechno směřujeme k zimě,“ řekl Krčmář.