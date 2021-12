Trať v Le Grand-Bornand by mohla Češkám sedět. „Není obtížná, ale je to trať, kde musíte pracovat celou dobu,“ řekl pro biatlon.cz trenér Egil Gjelland. „Není tam moc míst k odpočinku. Věřím, že nám to bude vyhovovat.“

Navíc by poprvé v letošní sezoně měla závodnice hnát hrdla tisíců fanoušků. Už na tréninky jich podle biatlonistů dorazily desítky a na ostré závody se jich čeká mnohonásobně víc.

V letošní sezoně biatlonistky zatím odjely tři sprinty. Nejlepšího českého výsledku dosáhla Eva Puskarčíková, která byla při první zastávce v Östersundu jedenáctá.

Probojují se Češky tentokrát do první desítky?

Jako první z nich se pustí na start Jessica Jislová, která má číslo 25. O deset příček za ní se vydá na trať i největší naděje Markéta Davidová.

Té se při úvodních zastávkách ve Švédsku nedařilo běžecky a přiznávala, že se necítí ve formě, ačkoliv vytrvalostní závod vyhrála. Naposledy skončila šestá ve stíhacím závodě v Hochfilzenu, stále však vidí rezervy.

„Myslím si, že jsem teď zhruba o 20 sekund na závod pomalejší než loni. Doufejme, že bude běžecká forma narůstat směrem k olympiádě. Na střelnici se mi zatím docela dařilo. Věřím, že to bude držet i dál a že to nebylo jen pár závodů,“ říkala Davidová.

Po ní se do závodu pustí ještě další tři Češky. Puskarčíková má číslo 59, Lucie Charvátová 76 a Tereza Voborníková 105.

Právě start jedenadvacetileté Voborníkové je jedinou změnou v sestavě od předchozí zastávky Světového poháru. Nahradila třiadvacetiletou Terezu Vinklárkovou.

„Výměna Terezy Vinklárkové za Terezu Voborníkovou byla přirozená,“ vysvětlil kouč Gjelland. „Terka Vinklárková si vedla poměrně dobře, ale chceme dát ve Světovém poháru šanci i Terce Voborníkové. Mělo by pro ni být cílem probojovat se na body, ale nejdůležitější je zvládnout střelbu a běžet tak rychle, jak jen to bude možné.“

I tentokrát budou mezi největší favoritky na vítězství patřit Švédky a Norky. Elvira Öbergová vyběhne jako 17., její sestra Hanna jako 20.

Norka Tiril Eckhoffová má číslo 10 a Marte Olsbuová Röiselandová 32. Vítězka sprintu z Hochfilzenu – Běloruska Hanna Solová – vyběhne jako pátá.

Jak závod dopadne?

Sledujte online.