Těsný boj o stupně vítězek. Bezchybná Jislová byla v hromadném závodě pátá

Vůbec poprvé se v rámci Světového poháru probojovala do hromadného závodu. Že by na ní byla znát nezkušenost? Kdepak. Jessica Jislová všechny čtyři položky odstřílela čistě a do cíle dorazila jako pátá, jen necelé dvě sekundy za stupni. Z vítězství se ve francouzském Le Grand-Bornand radovala Švédka Elvíra Öbergová, Markéta Davidová byla osmá.