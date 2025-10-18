Ostatky biatlonistky Dahlmeierové zůstávají v horách. Záchranáři tělo nenašli

V půlce září přišla zpráva, že se záchranáři vydali pro tělo Laury Dahlmeierové, která v pohoří Karákóram zahynula na konci července. Přestože si bývalá úspěšná německá biatlonistka přála, aby bylo v takovém případě její tělo ponecháno v horách. Německá média nyní oznámila, že výprava pro její ostatky byla neúspěšná.
Pátrání po bývalé biatlonové hvězdě Lauře Dahlmeierové, kterou v pákistánských horách zasáhl v pondělí skalní sesuv, přineslo smutnou zprávu. Jednatřicetiletá Němka při výstupu na horu Laila Peak zemřela. Na snímku z 5. června 2025. | foto: IG Laury Dahlmeierové

S původní informací přišel deník Spiegel, který olympijské vítězce z roku 2018 věnoval nejnovější vydání svého magazínu. V něm o tragické události promluvili rodiče biatlonistky i německý horolezec Thomas Huber, který se společně s Američanem Tadem McCreou pro ostatky vydal.

„Přesně jsem věděl, kam musíme jít, abychom měli na místo tragédie ten nejlepší výhled,“ popsal Spiegelu Huber. Dahlmeierová zahynula při zdolávání hory Laila Peak v Pákistánu, když ji zasáhl sesuv kamení.

Tělo Dahlmeierové má být vyproštěno. I když si to bývalá biatlonistka nepřála

„Měli jsme s sebou pozorovací dalekohled s třicetinásobným zvětšením a také dron, kterým jsme mohli prohledávat terén. Kdybychom Lauru našli, vylezli bychom k ní a tělo přinesli. Ale jak jsem předpokládal, už tam nebyla.“

Podle Hubera tělo biatlonistky nejspíš spadlo do ledovcové pukliny pod horou. Ke kamenným sesuvům navíc u Laila Peak dochází v podstatě každý den, McCrea s Huberem proto soudí, že nyní už jsou ostatky zcela pohřbené pod kameny.

Huber natočil pro rodiče Dahlmeierové video z místa, kde předpokládá, že sportovkyně nyní leží. Jedná se o ledovcové údolí s výhledem na horské panorama a tři osmitisícovky. „Je to nádherné místo. Laura tam může odpočívat v pokoji.“

Tichá velikánka. Dahlmeierová vládla biatlonu, jí vládly hory. A porazily ji

Nicméně rodiče ještě v září doufali, že místo posledního odpočinku jejich dcery bude přece jen doma v Bavorsku. „Rádi bychom měli Lauru zpátky doma,“ přiznal Andreas Dahlmeier.

„Víme, že k nehodě došlo na místě, kudy by mohly procházet další expedice. A nechtěli jsme, aby se objevily nějaké Lauřiny fotografie. Proto jsme požádali o její přinesení, pokud by to podmínky dovolily,“ vysvětloval. „Ale není šance, jak by se to mohlo podařit. Laura zůstane v horách.“

18. října 2025  15:36

