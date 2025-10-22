Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Autor:
  6:31
Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl deník Spiegel, který hovořil s horolezcem, který se ji vydal zachránit, otcem německé biatlonistky i Marinou Kraussovou, jež byla s Dahlmeierovou na laně, když k neštěstí došlo.
Laura Dahlmeierová

Laura Dahlmeierová | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO ČTK

Laura Dahlmeierová pózuje se svými olympijskými medailemi z Pchjongčchangu.
Pátrání po bývalé biatlonové hvězdě Lauře Dahlmeierové, kterou v pákistánských...
Biatlonistka Laura Dahlmeierová na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018
Biatlonistka Laura Dahlmeierová se zlatou olympijskou medailí na hrách v...
38 fotografií

Kraussová poprvé promluvila už den poté, co byla olympijská šampionka oficiálně prohlášena za mrtvou.

„Viděla jsem, jak Lauru zasáhl obří kámen a jak byla mrštěna na stěnu. Od té doby už se nepohnula,“ popisovala tehdy.

Lezecká partnerka Dahlmeierové: Lauru zasáhl obří kámen, pak se už nepohnula

Ve chvíli sesuvu se s Dahlmeierovou slaňovaly ve výšce asi 5700 metrů nad mořem. Svůj pokus zdolat vrchol Laila Peak kvůli špatným podmínkám vzdaly a vracely se zpět do základního tábora. Kraussová jako první, Dahlmeierová byla asi patnáct metrů nad ní.

Podle svého svědectví pro Spiegel Kraussová za svou lezeckou partnerkou ještě vyšplhala, přestože ta na její volání od zásahu kamenem už nereagovala. Když se Kraussová k Dahlmeierové dostala, čekal ji šok: horolezecká přilba byla roztříštěná a na hlavě biatlonistky byla zřetelná otevřená rána. „Už se nehýbala,“ popsala Kraussová.

Pokoušela se slanit z hory společně s Dahlmeierovou, ale neúspěšně. Použila proto vysílačku pro nouzová volání, kterou měla Dahlmeierová v batohu, a sama se vydala do základního tábora.

„Kdybychom zahájily sestup o půl hodiny dřív, vrátily bychom se obě,“ svěřila se.

OBRAZEM: Krátká kariéra i život. Poprvé závodila v Česku, pak Dahlmeierová vládla

Jakmile se 28. července rozběhla v Pákistánu záchranná akce, dozvěděl se o situaci také otec biatlonistky Andreas. Hned kontaktoval německého horolezce Thomase Hubera, který byl tou dobou na expedici poblíž Laila Peak. „Předpokládal jsem, že je ještě naděje na záchranu,“ popsal nyní pro Spiegel. Jako všichni v té chvíli si také Dahlmeier myslel, že je jeho dcera vážně zraněná, ale naživu.

„Věděl jsem, že ta noc v horách pro ni bude těžké. Říkal jsem si jen: Lauro, vydrž!“

Huber se v pohoří Karákóram skutečně zapojil do pátrání a po neúspěšných pokusech o záchranu to byl právě on, kdo 30. července rodičům sdělil: Laura nepřežila. „A pak jsme společně plakali,“ vzpomínal nyní Huber.

Ostatky biatlonistky Dahlmeierové zůstávají v horách. Záchranáři tělo nenašli

V září se na žádost rodičů společně s Tadem McCraem vydal k Laila Peak tělo biatlonistky hledat, ani tato akce však nebyla úspěšná. Huber aspoň natočil záběry z místa, kde předpokládá, že Dahlmeierovou pohřbily další sesuvy kamení. „Je to nádherné místo. Laura tam může odpočívat v pokoji.“

Nedávno se ke smrti své kolegyně vyjádřily také Magdalena Neunerová a Franziska Preussová. Ta první byla pro Dahlmeierovou vzorem, druhá na ni letos v březnu ziskem velkého křišťálového glóbu navázala.

Puskarčíková vzpomíná na Dahlmeierovou: Laura zemřela při tom, co milovala

Na svou přítelkyni z německé reprezentace zavzpomínaly před týdnem na udílení bavorských sportovních cen. „Stále se mi to zdá neuvěřitelné. Nemůžu uvěřit tomu, že Lauru už nikdy neuvidím,“ svěřila se Neunerová. „Ale Laura by určitě řekla: Je čas se posunout, život je příliš krátký, musíte se dívat vpřed. Nenechala si od nikoho říkat, co má dělat, a vždy šla svou vlastní cestou.“

Preussová zase promluvila o tom, jak se vyrovnala se smrtí své vrstevnice. „Byla jsem u ní doma, to trochu pomohlo. A pak jsem si také jistá, že k té nehodě došlo při její největší vášni, což je pro mě aspoň malou útěchou. Myslím, že se jí v nebi daří dobře a že nás teď odtamtud všechny sleduje.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jointová vs. MuchováTenis - Osmifinále - 22. 10. 2025:Jointová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
22. 10. 10:00
  • 3.30
  • -
  • 1.35
Brunclík vs. GentzschTenis - 1. kolo - 22. 10. 2025:Brunclík vs. Gentzsch //www.idnes.cz/sport
22. 10. 10:30
  • 1.94
  • -
  • 1.79
van de Zandschulp vs. LehečkaTenis - 1. kolo - 22. 10. 2025:van de Zandschulp vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
22. 10. 12:00
  • 3.75
  • -
  • 1.26
Macháč vs. CobolliTenis - 1. kolo - 22. 10. 2025:Macháč vs. Cobolli //www.idnes.cz/sport
22. 10. 13:00
  • 1.56
  • -
  • 2.42
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte sporty podle fotky? Otestujte si, zda máte přehled

Jsou sporty, které aspoň jednou v životě musel vidět snad každý. Ale co ty, které nejsou v Česku tolik na očích? Poznáte bez potíží všechny? Otestujte svůj přehled ve velkém kvízu.

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Už i basketbal v Ústí má moderátorku, míň vyzývavou. Jdeme s dobou, tvrdí šéf

Móda sportovních moderátorek se v Ústí nad Labem přelila z fotbalu už i do basketbalu. Ligová Sluneta se vydala podobnou cestou jako sousedé. Její šéf Tomáš Hrubý se dříve dam v oblečcích, které víc...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení. Týdenní pobyt mu připadal dlouhý

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl deník Spiegel, který hovořil s...

22. října 2025  6:31

Jestli se mi má koleno zase rozbít, tak ať. Jsem bojovník, ne marod, říká Vorlický

Premium

Mohl si vyrazit jako účastník zájezdu. Na místo, kde prožil tolik dobrého i zlého. Lukáš Vorlický, záložník fotbalové Slavie, tu možnost s díky odmítl. Než aby se trápil na tribuně, radši zůstane...

22. října 2025

Atalanta? Budeme odvážnější než proti Interu. A musíme hrát srdcem, nabádá Zima

Od naší zpravodajky v Itálii Když mu na tiskové konferenci položil otázku jeden z místních novinářů, spustil plynule italsky. Řeč nezapomněl. Vždyť působil tři roky v FC Turín. Teď už David Zima kroutí třetí sezonu zpátky ve...

22. října 2025  5:10

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Fotbalová Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV...

21. října 2025  22:58

Miami se nekoná. Španělská liga od zápasu Barcelony v USA ustoupila

Španělská fotbalová liga odvolala plán odehrát prosincový zápas Barcelony s Villarrealem v Miami. Vedení La Ligy, které teprve nedávno získalo pro uspořádání řádného soutěžního utkání v zahraničí...

21. října 2025  22:46

Raškův ostrý faul? Musí to líp vyhodnotit, pravil Nedvěd. Duel ovlivnila i kontroverze

Ne že by do té doby byla Sparta lepší, ale stále držela s třineckými hokejisty nerozhodný stav. Fanoušci očekávali dramatický závěr, jenže ve 48. minutě útočník Adam Raška tvrdě nalétl kolenem do...

21. října 2025  22:16

Olomoucká pohádka pokračuje, je čtvrtá. I díky výzvě a vlastenci Kašeho

Dvě třetiny se trápili. Nakonec ale lze konstatovat, že olomoučtí hokejisté i po úterý pokračují ve své pohádce. Všemi odepisovaní, přece očividní adepti na baráž, se po šestnácti kolech vyhřívají na...

21. října 2025  21:59

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

21. října 2025  21:04,  aktualizováno  21:21

Dweh zůstává na západě Čech. Plzeň si liberijského stopera pojistila

Plzeňský fotbalový klub si pojistil služby Sampsona Dweha. Čtyřiadvacetiletý liberijský obránce prodloužil smlouvu s Viktorií a nově se jí upsal až do roku 2029.

21. října 2025  21:09

Opava uhájila proti Zbrojovce nulu, rezerva Sparty nestačila na Příbram

Vedoucí Zbrojovka Brno v dohrávaném utkání 8. kola druhé fotbalové ligy remizovala s Opavou 0:0 a vede tabulku o bod před Táborskem. Slezané se díky lepšímu skóre posunuli na třetí příčku před Artis...

21. října 2025  21:03

Debakl od Bilbaa. Brněnští basketbalisté narazili, trenér se fanouškům omlouvá

Byli outsidery, ale takovou nálož nečekali. Brněnští basketbalisté prohráli ve 2. kole FIBA Europe Cupu v domácí hale s obhájci prvenství z Bilbaa drtivě 51:105. Favorizovaný španělský celek...

21. října 2025  19:30,  aktualizováno  20:45

Ruští a běloruští lyžaři se nemůžou kvalifikovat na olympijské hry, rozhodla FIS

Mezinárodní lyžařská federace (FIS) neumožní starty ruských a běloruských lyžařů a snowboardistů ve svých soutěžích. Proti jejich návratu se v hlasování vyslovila Rada FIS. Zástupci obou zemí, kteří...

21. října 2025  20:10,  aktualizováno  20:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.