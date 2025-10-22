Kraussová poprvé promluvila už den poté, co byla olympijská šampionka oficiálně prohlášena za mrtvou.
„Viděla jsem, jak Lauru zasáhl obří kámen a jak byla mrštěna na stěnu. Od té doby už se nepohnula,“ popisovala tehdy.
Lezecká partnerka Dahlmeierové: Lauru zasáhl obří kámen, pak se už nepohnula
Ve chvíli sesuvu se s Dahlmeierovou slaňovaly ve výšce asi 5700 metrů nad mořem. Svůj pokus zdolat vrchol Laila Peak kvůli špatným podmínkám vzdaly a vracely se zpět do základního tábora. Kraussová jako první, Dahlmeierová byla asi patnáct metrů nad ní.
Podle svého svědectví pro Spiegel Kraussová za svou lezeckou partnerkou ještě vyšplhala, přestože ta na její volání od zásahu kamenem už nereagovala. Když se Kraussová k Dahlmeierové dostala, čekal ji šok: horolezecká přilba byla roztříštěná a na hlavě biatlonistky byla zřetelná otevřená rána. „Už se nehýbala,“ popsala Kraussová.
Pokoušela se slanit z hory společně s Dahlmeierovou, ale neúspěšně. Použila proto vysílačku pro nouzová volání, kterou měla Dahlmeierová v batohu, a sama se vydala do základního tábora.
„Kdybychom zahájily sestup o půl hodiny dřív, vrátily bychom se obě,“ svěřila se.
OBRAZEM: Krátká kariéra i život. Poprvé závodila v Česku, pak Dahlmeierová vládla
Jakmile se 28. července rozběhla v Pákistánu záchranná akce, dozvěděl se o situaci také otec biatlonistky Andreas. Hned kontaktoval německého horolezce Thomase Hubera, který byl tou dobou na expedici poblíž Laila Peak. „Předpokládal jsem, že je ještě naděje na záchranu,“ popsal nyní pro Spiegel. Jako všichni v té chvíli si také Dahlmeier myslel, že je jeho dcera vážně zraněná, ale naživu.
„Věděl jsem, že ta noc v horách pro ni bude těžké. Říkal jsem si jen: Lauro, vydrž!“
Huber se v pohoří Karákóram skutečně zapojil do pátrání a po neúspěšných pokusech o záchranu to byl právě on, kdo 30. července rodičům sdělil: Laura nepřežila. „A pak jsme společně plakali,“ vzpomínal nyní Huber.
Ostatky biatlonistky Dahlmeierové zůstávají v horách. Záchranáři tělo nenašli
V září se na žádost rodičů společně s Tadem McCraem vydal k Laila Peak tělo biatlonistky hledat, ani tato akce však nebyla úspěšná. Huber aspoň natočil záběry z místa, kde předpokládá, že Dahlmeierovou pohřbily další sesuvy kamení. „Je to nádherné místo. Laura tam může odpočívat v pokoji.“
Nedávno se ke smrti své kolegyně vyjádřily také Magdalena Neunerová a Franziska Preussová. Ta první byla pro Dahlmeierovou vzorem, druhá na ni letos v březnu ziskem velkého křišťálového glóbu navázala.
Puskarčíková vzpomíná na Dahlmeierovou: Laura zemřela při tom, co milovala
Na svou přítelkyni z německé reprezentace zavzpomínaly před týdnem na udílení bavorských sportovních cen. „Stále se mi to zdá neuvěřitelné. Nemůžu uvěřit tomu, že Lauru už nikdy neuvidím,“ svěřila se Neunerová. „Ale Laura by určitě řekla: Je čas se posunout, život je příliš krátký, musíte se dívat vpřed. Nenechala si od nikoho říkat, co má dělat, a vždy šla svou vlastní cestou.“
Preussová zase promluvila o tom, jak se vyrovnala se smrtí své vrstevnice. „Byla jsem u ní doma, to trochu pomohlo. A pak jsem si také jistá, že k té nehodě došlo při její největší vášni, což je pro mě aspoň malou útěchou. Myslím, že se jí v nebi daří dobře a že nás teď odtamtud všechny sleduje.“