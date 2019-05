Dahlmeierová: Nastal ten správný čas. Loučení dívky s chatrným zdravím

dnes 11:52

Už v minulosti to několikrát zvažovala. Přemýšlela, jestli s biatlonem neskončí a nezačne se věnovat něčemu jinému. Že to za všechny zdravotní problémy nestojí. Že život je bohatší než jen běžky s malorážkou. Přesto si to pokaždé rozmyslela a vrátila se. Až v pátek řekla dost. Krátce po poledni pověsila na Instagram černobílý obrázek. „Tam, kde něco končí, něco nového začíná,“ zářilo na něm bílými písmeny.