Tělo Dahlmeierové má být vyproštěno. I když si to bývalá biatlonistka nepřála

Autor:
  10:25
Tragicky zemřela 28. července při expedici v pohoří Karákóram. Když slaňovala na pákistánské hoře Laila Peak, zasáhl ji kamenný sesuv. Bývalá biatlonistka Laura Dahlmeierová už dříve říkala, aby její tělo v případě smrti v horách nevyprošťovali. Její tým přání respektoval, teď se však objevily zprávy, že pro její ostatky záchranáři nakonec vyrazili.
Laura Dahlmeierová

Laura Dahlmeierová | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO ČTK

Pátrání po bývalé biatlonové hvězdě Lauře Dahlmeierové, kterou v pákistánských...
Laura Dahlmeierová pózuje se svými olympijskými medailemi z Pchjongčchangu.
Biatlonistka Laura Dahlmeierová se zlatou olympijskou medailí na hrách v...
Biatlonistka Laura Dahlmeierová na olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018
32 fotografií

„Bylo výslovným a písemně zaznamenaným přáním Laury Dahlmeierové, aby v případě takové situace nikdo neriskoval život při pokusu o vyproštění jejího těla. Přála si, aby její ostatky zůstaly v takovém případě na hoře. To je i vůle jejích blízkých,“ uvedli tehdy její zástupci.

Tichá velikánka. Dahlmeierová vládla biatlonu, jí vládly hory. A porazily ji

Zprvu se zdálo, že přání bývalé elitní biatlonistky, dvojnásobné olympijské vítězky, a jejího týmu vyplní. Avšak podle německého deníku Bild se aktuálně děje přesný opak.

Jak informoval pákistánský horský vůdce Kaleem Shani, který pracuje pro organizaci, s níž Dahlmeierová vyrazila na expedici, pro její ostatky vyrazil v neděli večer záchranný tým.

Její management ani blízcí se zatím k této zprávě nevyjádřili. Ale zdá se, že přání sedminásobné mistryně světa nakonec splněno nebude.

Výsledky

Tělo Dahlmeierové má být vyproštěno. I když si to bývalá biatlonistka nepřála

