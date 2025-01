Otcovskou těší, že vroucí kotel zvládla hlavou. Můj běh zatím limituje technika

Proč nejela smíšená štafeta v nejsilnějším složení Důležité jsou i body za singl mix. Také kvůli olympiádě Jessica Jislová jede v kontaktu se třetí Italkou Trabucchiovou. Když byly v minulosti na programu Světového poháru v jeden den singl mix a smíšené štafety, česká reprezentace v drtivé většině případů nasazovala to nejlepší, co má, do smíšené štafety. Tentokrát se trenéři rozhodli sílu týmu rozprostřít mezi obě disciplíny. Proto ve smíšené štafetě nefinišovala Tereza Voborníková, která je při absenci Markéty Davidové momentálně z pohledu pohárové klasifikace jedničkou českého ženského týmu. V Oberhofu však nastoupila s Vítězslavem Hornigem v singl mixu. Důvodem může být i situace v Poháru národů. Jeho význam v aktuální sezoně narostl, protože rozhoduje nejen o národní kvótě pro příští ročník Světového poháru, ale i o počtu sportovců, které jednotlivé země mohou vyslat na zimní olympijské hry v Miláně. Přitom do Poháru národů mužů i žen se singl mix a smíšená štafeta započítávají stejnou měrou. Před nedělním programem patřilo českým mužům v této klasifikaci zemí 10. místo a českým ženám po nepovedeném sprintu až jedenácté. Země na 1. až 5. místě mohou do další sezony nasadit šest mužů, resp. šest žen, týmy na 6. až 10. místě pět, týmy na 11. až 17. místě jen čtyři. Na olympijských hrách pak sice smí v každém závodě startovat pouze čtyři biatlonisté za každou zemi, ale i z pohledu možných nemocí, zranění či výpadků formy je vhodné mít v dějišti her více závodníků. Také proto je pětimístná kvóta pro Čechy důležitá. Z tohoto pohledu jsou tudíž 9. a 8. místo z nedělních dvou smíšených závodů bodově solidně ohodnoceným počinem. Muži zůstali v Poháru národů celkově desátí, o 18 bodů za devátými Finy a 72 bodů před jedenáctými Američany. Ještě o dalších 152 bodů více ztrácejí na dvanáctém místě kdysi tak silní Rakušané. Ženy se zásluhou neděle posunuly na desáté místo, 82 bodů za devátou Ukrajinu a 34 bodů před jedenáctým Polskem. Například Finsko v neděli vše vsadilo na singl mix, v němž Minkkinenová se Seppalou senzačně vyhráli, zato ve smíšené štafetě bylo až dvacáté. Naopak Itálie skončila šestnáctá v singl mixu, ale šestá ve smíšené štafetě.