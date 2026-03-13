Krčmář nechal o své kariéře rozhodnout manželku. A říká: Vpřed mě žene Jacquelin

Ještě na hrách v Anterselvě neměl o jejím pokračování jasno.
Teď už ano: Jedeme dál!
Co rozhodlo?
Už v průběhu sezony jsem v sobě vnímal pocit, že mám motivaci pokračovat. Na čemž nic nezměnila ani olympiáda. Takže bylo pro mě klíčové, jak se k tomu postaví doma.
Sdělil jste tedy manželce: A teď máš moji kariéru v rukou?
Hned večer po příjezdu z Anterselvy jsme se o tom s Romčou bavili. Řekl jsem jí: Nechci ti teď říkat mé pocity, chci slyšet čistě jen tvůj názor, jak to vidíš. Načež mi Romča řekla, ať pokračuju. Teprve potom jsem jí nastínil i moji představu, jak by následující sezona mohla vzhledem k rodině vypadat.
Chci klukům do detailu vysvětlit, že mé tréninky budou trochu jiné než jejich, ale zároveň se budu nadále držet jejich systému.