Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Kradla, ale olympiádu stihne. Biatlonistka Simonová zmešká jen start sezony

Autor: ,
  8:42
Francouzská biatlonová hvězda Julia Simonová dostala za okradení reprezentační kolegyně prostřednictvím kreditních karet půlroční zákaz činnosti, z toho pět měsíců podmíněně.
Julia Simonová dováží francouzskou štafetu na zlaté pozici.

Julia Simonová dováží francouzskou štafetu na zlaté pozici. | foto: Reuters

Biatlonistka Julia Simonová u soudu.
Francouzka Julia Simonová běží zkrácený vytrvalostní závod v Pokljuce.
RUTINA. Julia Simonová je z pozice finišmanky na triumfální dojezd francouzské...
Francouzka Julia Simonová finišuje na prvním místě v ženské štafetě v Novém...
16 fotografií

Desetinásobná mistryně světa tak nepřijde o únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Zmešká jen úvod Světového poháru na konci listopadu v Östersundu.

Disciplinární komise uložila devětadvacetileté Simonové také pokutu 30 tisíc eur (730 tisíc korun), polovina finančního trestu je podmíněná. Závodnice musí částku uhradit do půl roku. Federace ji použije na financování přípravy mladých biatlonistů. Simonová i zástupci francouzské federace se proti verdiktu mohou odvolat.

Biatlonistka Simonová dostala za zneužití kreditky Braisazové-Bouchetové podmínku

Koncem října dostala Simonová u soudu v Albertville tříměsíční podmíněný trest vězení a pokutu 15 tisíc eur.

Předloňská vítězka Světového poháru byla obviněna z opakovaného použití bankovních karet Justine Braisazové-Bouchetové a fyzioterapeutky reprezentačního týmu na on-line nákupy v celkové hodnotě až 2400 eur a z krádeže malých částek mezi 20 a 50 eury. Ke kartám se dostala v létě 2022 během tréninkového kempu v Norsku, kdy s oběma bydlela.

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Dříve své činy popírala a tvrdila, že někdo zneužil její identitu, ale nakonec se přiznala. Oběma poškozeným se omluvila, uvedla však, že si na nic nepamatuje a své jednání si nedokáže vysvětlit.

Braisazová-Bouchetová s fyzioterapeutkou ji v roce 2022 zažalovaly. Po zveřejnění skandálu byla v roce 2023 Simonová dočasně vyloučena z francouzské reprezentace, brzy se do ní ale vrátila.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Finsko vs. ČeskoFlorbal - - 7. 11. 2025:Finsko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
7. 11. 12:50
  • 1.85
  • 4.99
  • 2.90
Sie, Ostapenková vs. Babosová, StefaniováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Sie, Ostapenková vs. Babosová, Stefaniová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 13:30
  • 1.60
  • -
  • 2.33
Pegulaová vs. RybakinováTenis - Semifinále - 7. 11. 2025:Pegulaová vs. Rybakinová //www.idnes.cz/sport
7. 11. 16:00
  • 2.85
  • -
  • 1.47
Táborsko vs. JihlavaFotbal - 16. kolo - 7. 11. 2025:Táborsko vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 1.40
  • 4.32
  • 7.25
Hranice vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 15. kolo - 7. 11. 2025:Hranice vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:00
  • 3.00
  • 3.40
  • 1.85
Pardubice B vs. SlaviaHokej - 20. kolo - 7. 11. 2025:Pardubice B vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
7. 11. 17:30
  • 3.15
  • 4.30
  • 1.90
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Zasloužená remíza. A Škriniar? Kéž bych měl kariéru jako on, líčil Paluska

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.

Na pravém kraji obrany ho občas pořádně prohnal polský šikula Szymaňski, ale v defenzivě obstál na výbornou. Ve druhém poločase se Jan Paluska dostal i k nebezpečnému zakončení, tečovanou ránu zpoza...

7. listopadu 2025  8:43

Kradla, ale olympiádu stihne. Biatlonistka Simonová zmešká jen start sezony

Julia Simonová dováží francouzskou štafetu na zlaté pozici.

Francouzská biatlonová hvězda Julia Simonová dostala za okradení reprezentační kolegyně prostřednictvím kreditních karet půlroční zákaz činnosti, z toho pět měsíců podmíněně.

7. listopadu 2025  8:42

Judistka Zárybnická vstřebává evropský titul. Velké překvapení, přiznává

Česká judistka Julie Zárybnická (vlevo).

Krásně se jí to sešlo! Už téměř týden Julie Zárybnická přijímá gratulace ke svému skvělému sportovnímu výsledku a nyní k nim přibývají narozeninové. „Pomalu mi to s odstupem dnů snad už dochází, ale...

7. listopadu 2025  8:22

Tenisový Turnaj mistryň 2025: program, kdy hraje Siniaková semifinále

Jelena Rybakinová se na Turnaji mistryň ukazuje ve skvělé formě.

Tradičním zakončením ženské tenisové sezony je Turnaj mistryň pro osm nejlepších singlistek a osm deblových párů roku. Letos už podruhé hostí akci Saúdská Arábie, v Rijádu se hraje od 1. do 8....

6. listopadu 2025  21:13,  aktualizováno  7. 11. 8:09

Zacha natáhl vítěznou sérii Bostonu, Palát slavil gól proti Dobešovi

Pavel Zacha (Boston) v prodloužení překonává gólmana Linuse Ullmarka (Ottawa).

Hokejisté Bostonu v NHL pokračují ve vítězné jízdě. Pátou výhru v řadě jim ve čtvrtek trefil Pavel Zacha, jenž rozhodl v prodloužení na 3:2 proti Ottawě. Gól ve stejný den slavil i Ondřej Palát z New...

7. listopadu 2025  6:33,  aktualizováno  8:03

Poctivost, pevná defenziva. Od toho se musíme odrazit, říká sparťan Kadeřábek

Pavel Kadeřábek (vpravo s kapitánskou páskou) po zápase s Rakówem Čenstochová v...

Čtyři z posledních pěti zápasů proseděl na lavičce, ve čtvrtek večer proti Rakówu Čenstochová (0:0) se Pavel Kadeřábek dočkal. „Jak já se těšil, byl jsem hodně nabuzený. Když můžu za Spartu bojovat...

7. listopadu 2025

Krátký debut, leč výživný. Green se ve Phoenixu po zranění uvedl 29 body

Jalen Green ozdobil 29 body svůj debut v dresu Phoenix Suns.

Vydařený debut v dresu Phoenixu prožil basketbalista Jalen Green, když 29 body pomohl Suns k vítězství 115:102 nad oslabenými Los Angeles Clippers. Po letním přestupu z Houstonu při rekordní výměně...

7. listopadu 2025  7:46

Haraslína střídání naštvalo i zaskočilo. Potřebuju ho i na ligu, vysvětlil Priske

Lukáš Haraslín lituje promarněné šance.

Když otočil hlavu směrem k lavičce a na tabuli pro střídající hráče čtvrtý sudí rozsvítil jeho dvaadvacítku, nechápal. Zaklonil se a naštvaně rozhodil rukama. „Proč proboha,“ dalo se vyčíst z výrazu...

7. listopadu 2025  7:12

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

7. listopadu 2025  6:16

Plzeňští si chválili výkon, ale vyděsila je možná penalta. Těžká chvíle, přiznal Hyský

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

I kouč Martin Hyský posléze přiznal, že si na lavičce pořádně oddechli. „Byla to těžká chvíle. Kdyby takovýhle zákrok rozhodl, že soupeř kope penaltu, bylo by to hodně nepříjemné,“ kývl. Bezbrankovou...

7. listopadu 2025

Plzeň v Evropské lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Fotbalisté Plzně mají za sebou čtyři zápasy v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali další nerozhodný výsledek proti Fenerbahce. Kdy a s...

24. října 2025  1:31,  aktualizováno  7. 11.

Legia nezvládla zápas s Celje, dál stoprocentní zůstává Mohuč a Samsunspor

I Je-sung z Mohuče posílá míč do sítě Fiorentiny.

Fotbalisté Celje v Konferenční lize v souboji příštích soupeřů českých týmů otočili zápas s Legií Varšava a vyhráli 2:1. Po třech kolech tak mají plný počet devíti bodů. V dalším kole je za tři týdny...

6. listopadu 2025  21:58,  aktualizováno  23:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.