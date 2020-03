Hamzův vzkaz: Díky za obrovskou podporu. Ale prosíme, tentokrát nechoďte

Když ve středu Bezpečnostní rada státu rozhodla, že veškeré fotbalové i hokejově zápasy se mohou konat s plnými tribunami, nepokusili jste se ještě o zvrácení pondělního verdiktu o Světovém poháru bez diváků?

Ne, už ne. Nemáme ani žádné zákonné nástroje, jak ho zvrátit. Je to státem dané a my už jedeme v režimu bez diváků. Samozřejmě, že středeční ranní rozhodnutí o fotbale a hokeji nás teď staví do docela zvláštní pozice, ale my rozhodnutí Bezpečnostní rady státu musíme respektovat. Lidé, kteří v ní sedí, to takhle rozhodli.

Sprint žen v Novém Městě na Moravě Od 17.35 hodin podrobně online.

Na Slavii přitom může přijít v neděli na derby téměř 20 tisíc diváků. To vám nevadí?

Nejde pro nás o příjemnou situaci - jak po mediální, tak ekonomické stránce. Ale prostě to takhle musíme zvládnout. Já se teď snažím, aby ten zákaz nepoškodil finančně český biatlon. I když obecně pochopitelně biatlon poškozen bude.

Pozoruji, jak tu za vámi chodí zahraniční závodníci, trenéři i reportéři a všichni říkají: Je to škoda, tolik jsme se na vaši atmosféru těšili.

Jo, všichni nám vyjadřují podporu. Myslím si, že Nové Město je dnes počítané mezi trio top organizátorů, kteří mají největší respekt, společně s Ruhpoldingem a Anterselvou. Stačí se podívat na prohlášení, která dali po zrušení divácké účasti na Instagram Martin Fourcade, bratři Böové i další závodníci, kteří popisují, jak se na zdejší atmosféru těšili.

S určitou finanční reciprocí od státu už to alespoň vypadá lépe než v pondělí, že?

Jsem ve styku s ministrem školství Robertem Plagou, který se nám snaží pomoci. Máme vyčíslené náklady, které budeme mít i po zavedení mimořádných bezpečnostních opatření (např. ochrana plotu kolem areálu). Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ze strany státu je docela silné, tak doufám, že se k tomu i podle slov pana premiéra stát postaví čelem.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ještě v pondělí prohlásil, že žádné náhrady od státu očekávat nemůžete.

Já jsem pak s panem ministrem mluvil, asi tam došlo k nějakému informačnímu nesouladu. Prohlašoval, jak má biatlon rád. Snažil jsem se mu tedy vysvětlit, že ten příběh má dvě strany. Nejen tu, která přikazuje, ale i tu, která to rozhodnutí musí respektovat. Stejné je to i s finanční stránkou tohoto problému. Jsem tu teď od toho, abych tuhle nepříjemnou situaci pro biatlon vyřešil. Šéfové musí jednat, když nastane krize.

SPLNĚNÝ SEN. Jiří Hamza a zaplněné tribuny na mistrovství světa 2013.

V zádech máte i nebývalou podporu fanoušků. Ti i mnozí „obyčejní“ lidé vám ji v posledních dnech nejen na sociálních sítích projevovali v opravdu nebývalé míře.

Však jsme za to také hrozně vděční, že nějakých 97 procent fanoušků reaguje právě takhle a snaží se nás podpořit - tedy kromě některých úchylných mailů, které dostáváme od pořád stejných lidí a které nejvíc zajímá, jestli se náhodou i na tom zrušení neobohatíme.

Takové názory vám musí připadat poněkud bizarní, ne?

Přál bych těm lidem, aby si sem šli sednout a pak museli řešit rozhodnutí, které nemáte ve vlastních rukách. Každopádně věřím, že se vše i z pohledu náhrad rychle dořeší. Nemůžeme je v této situaci požadovat po nikom jiném než po státu. Neumím si představit, že půjdu na IBU (Mezinárodní biatlonovou unii) a budu tam vykládat, že po rozhodnutí českého státu o zákazu diváků chci kompenzaci od IBU.

Je šance, že se s rozpočtem přece jen dostanete na nulu?

Já si jiné řešení nepřipouštím. Nemáme peníze na to, abychom šli do ztráty. Světové poháry tu vždycky děláme plus minus za nulu, nebohatneme na nich. Pokud se povede nějaký malý zisk, necháváme ho tady na údržbu arény, protože údržbové státní peníze dnes v podstatě neexistují. Peníze z velkých soutěží jsou tak jedním z prostředků k tomu, abychom arénu udrželi v chodu.

REKORD. Při poháru v roce 2018 dorazilo za čtyři dny rekordních 123 500 diváků.

Jsou nyní vstřícní i dodavatelé služeb a cateringu, u kterých jste museli zrušit předchozí objednávky? Povedlo se vám dosáhnout toho, že některé storno poplatky nebyly stoprocentní?

Ještě nás spousta jednání čeká. Samozřejmě, každý je vstřícný do té míry, dokud na tom finančně netratí. Na cateringu určitě stoprocentní storno nebude. ale nemůžeme ani chtít, když naši objednávku zrušíme tři dny před závody a oni už mají nakoupené všechny suroviny, aby to platili ze svého.

Co jste říkal tomu, že majitel penzionu, ve kterém bydlí norští biatlonisté, jim na začátku týdne podle norského listu VG telefonicky sdělil, ať si nakoupí potraviny, protože tady je lidé vykupují?

Měl jsem pocit, že asi spadl na hlavu.

Lidé z Nového Města pak na sociálních sítích a v diskuzích oponovali, že všeho je zde dostatek.

To je pravda. Myslím, že pan Hančík nám všem udělal „náramnou“ reklamu a teď vypadáme jako banánová republika. Mrzí mě to tím víc, že jde o člověka, který tady kdysi ve sportovním klubu chvilku působil.

Někteří čeští fanoušci dávali pro změnu na sociálních sítích najevo, že navzdory zákazu se chtějí do areálu dostat. Jak ho ohlídáte?

Navezli jsme pár kamionů plotů, kterými jsme po rozhodnutí Bezpečnostní rady museli ohradit areál. Posílili jsme ostrahu i dobrovolníky, přesuneme je k plotu.

Kolik lidí ho bude hlídat?

V řádu stovek. Jsme domluvení s policií, která nám pomůže. Ale já věřím, že náš divák je kultivovaný. Chtěl bych lidi moc poprosit, aby opravdu zůstali doma. Kdyby se sem snažili dostat, situaci by nám to ještě víc zkomplikovalo (organizátorům by pak hrozila pokuta od státu). My také nejsme z toho rozhodnutí šťastní, chtěli bychom tu diváky. Vážíme si jich a jsme rádi, že jsou ochotní utratit za vstupenky, a pomáhat tím tomu, abychom tu ty závody mohli organizovat a navíc v úžasné atmosféře. Přesto tentokrát, prosíme, nechoďte.

V PROSINCI 2018. Jiří Hamza (vpravo) sleduje průběh sprintu v Novém Městě na Moravě při zatím posledním zdejším Světovém poháru v roce 2018.

Okolo areálu jsou místa, kde se teoreticky dá proniknout dovnitř.

A my musíme udělat, co je v našich silách, ať už ekonomických nebo z pohledu lidských zdrojů, abychom i taková místa ochránili. Jinými slovy: budeme se snažit naplnit rozhodnutí Bezpečnostní rady a ministerstva zdravotnictví - a co si o tom kdo myslíme, je asi v této fázi už jedno.

Překvapila vás i dodatečná opatření Mezinárodní biatlonové unie IBU na ochranu závodníků? Například zrušené tiskové konference?

Víte, mně celá ta celosvětová panika kvůli koronaviru přijde zvláštní. Já to samozřejmě nejsem schopný z medicínského hlediska plně posoudit, ale pokud jsem vše správně pochopil, je koronavirus rychleji se šířící a nebezpečnější forma chřipky. Na chřipku v České republice umírá ve stejné věkové struktuře, tedy hlavně mezi staršími a nemocnými lidmi, okolo 1500 osob. Když vypukne epidemie chřipky v Česku, může zasáhnout třeba až milion lidí. Ale ani zdaleka se kvůli tomu nešílí tak jako kvůli koronaviru.

Kvůli němu naopak místy vzniká až panika. Tak to myslíte?

Ano. Tu paniku přikládám tomu, že doba je dnes z hlediska informací neuvěřitelně zrychlená a některé zprávy proběhnou z jednoho konce světa na druhý za deset minut. Připadá mi, že taková panika napáchá na celém světě i obrovské hospodářské škody. Nechci tím však v žádném případě říci, že peníze by měly být na prvním místě. Bez debat musí být jednoznačně na prvním místě zdraví. I proto jsme rozhodnutí nakonec přijali pokorně, protože nikdo z nás by si nechtěl vzít na triko, až by potom někdo řekl, že se koronavirus v Česku rozšířil kvůli Novému Městu a biatlonu.

Při bilancování mezi variantami závodit tady s diváky, nebo bez diváků v podstatě ani nešlo udělat dobré rozhodnutí.

Já vím, vždycky tu bude - ale zdaleka nejen u naší akce - přítomné riziko. Kdyby se právě tady něco stalo, byli bychom samozřejmě nešťastní.

Ovšem rozhodnutí o zákazu tiskových konferencí nevzešlo od vás, ani od státu, nýbrž od IBU. Proč?

Úředníci z IBU, kteří mají určité kompetence, tak rozhodli, i když některá jejich opatření mi přijdou přestřelená. Jistě, měli jsme mistrovství světa v severní Itálii (v Jižních Tyrolech, nikoliv v Lombardii nebo Venetu, nejpostiženějších oblastech). Ale kdyby si někdo odtud koronavirus přivezl, za 12 dnů od konce mistrovství by se už s velkou pravděpodobností projevil.

Nikdo z vedení IBU rozhodnutí vašich úředníků nerozporoval?

Ne. A já konkrétně jsem na to upřímně ani neměl čas, protože jsem měl s tímto Světovým pohárem úplně jiné starosti.

Jak vám bude, až se tu ve čtvrtek při závodech rozhlédnete a tribuny budou prázdné?

Už teď je mi smutno. Padlo to na mě v úterý, když jsme měli poradu a já si při ní uvědomil, že tu děláme akci za 70 milionů víceméně sami pro sebe. Je mi líto závodníků, diváků i všech lidí okolo, kteří na přípravě těchto závodů dlouho pracovali, někteří rok, někteří měsíc. Mají k našim závodům velmi těsný vztah - a tou největší odměnou je pak pro nás všechny plný stadion, závodníky počínaje a naším servisním mančaftem konče.

Jenže ta odměna přijde nejdříve za rok, při Světovém poháru 2021.

No, musíme to nějak zvládnout. Až bude v neděli po všem, asi se půjdeme hromadně opít a budeme vzhlížet k dalšímu roku. Sílu mi dodává vědomí, že i fanoušci vnímají, že nám teď rozhodně není do skoku. Věřím, že na nás kvůli tomu nezanevřou.