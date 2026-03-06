Biatlon ONLINE: Vytrvalostní závod v Kontiolahti, Češi na střelnici zatím chybují

Ženská část reprezentace se ve čtvrtek ve vytrvalostním závodu blýskla povedenými výkony, z nichž vyčnívá především čtvrté místo Terezy Voborníkové. Podaří se mužům navázat a přidat další zdařilé výsledky?
ONLINE: Vytrvalostní závod mužů na 20 km
Závod v Kontiolahti sledujeme v podrobné reportáži.
Českému výběru zatím chybí Vítězslav Hornig, který se potýká s nemocí. Jedničkou týmu je proto Krčmář – nejzkušenější z reprezentantů, jenž si v Kontiolahti mezi elitou poprvé zazávodil už v roce 2012. Na startovní listině je s číslem 20 druhým Čechem v pořadí.
Jako první jde do akce Karlík (číslo 10), na další reprezentanty se dostane až v závěru. Třetím Čechem je Mikyska (70), jako poslední pak startuje Hák (83).
Jedním z favoritů závodu je Francouz Éric Perrot (60), který drží vedení v průběžném pořadí celého Světového poháru i v hodnocení disciplíny. Na začátku sezony sice v Östersundu doběhl desátý, v Novém Městě na Moravě však vyhrál a svou sílu ukázal i na olympijských hrách, kde skončil ve vytrvalostním závodu stříbrný.
Jeho velkým konkurentem v boji o malý křišťálový glóbus by měl být Nor Johan-Olav Botn (58), který triumfoval v Östersundu i na nedávných olympijských hrách a v průběžném pořadí disciplíny je druhý se ztrátou pouhých dvou bodů. Bez šancí není ani Francouz Émilien Jacquelin (40), naopak Ital Tommaso Giacomel v Kontiolahti chybí.
Kdo se nakonec stane vítězem? A jak do celkového pořadí promluví čeští biatlonisté? Sledujte v podrobné reportáži.