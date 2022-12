ONLINE: Premiérová ženská štafeta sezony. Voborníková ztrácí už minutu

Loni skončily nejlépe šesté v Anterselvě, nyní se české biatlonistky na úvod nové sezony Světového poháru pokoušejí výsledek minimálně dorovnat. Totožnou sestavu, která vybojovala nejlepší výkon loňské sezony, startuje z druhé řady Jislová.

Štafeta žen na 4x6 kilometrů Závod sledujte v podrobné online reportáži

Osmadvacetiletá Češka je stálicí štafety, v minulé sezoně v ní ani jednou nechyběla a v šesti závodech potřebovala jen stejný počet náhradních nábojů. Ve středu v prvním individuálu sezony však skončila až 54., když na trati zapsala tři trestné minuty a až sedmapadesátý nejrychlejší běh.

Jako druhá českou štafetu přebírá Voborníková, která v loňské sezoně nastoupila třikrát. Mladá závodnice si ve středečním vytrvalostním závodě o dvě pozice vylepšila nejlepší individuální výsledek ve Světovém poháru, když dojela 22. O lepší umístění ji připravila netrefená poslední rána.

„Jenom jsem se usmála. Bylo mi to dopředu úplně jasný,“ hodnotila dvojnásobná juniorská mistryně světa.

Pomyslný štafetový kolík předává Voborníková Davidové. „Třetí úsek je můj docela oblíbený, jsem na něj nejvíc zvyklá,“ přiznává. Nejlepší současná česká biatlonistka na něm loni startovala celkem čtyřikrát, dvakrát si pak vyzkoušela vyjet jako druhá.

Ve středečním závodě skončila sedmá, myšlenky na pódiové umístění ji překazila nepovedená dvacátá střela. „Nejradši bych ty poslední rány zrušila, bylo by to pro nás všechny lepší. I Terka by určitě souhlasila,“ řekla s nadsázkou v cíli na stejný počin krajanky Voborníkové..

Čtveřici uzavírá nejstarší reprezentantka Charvátová, která se ve štafetách dlouhodobě trápí se střelbou. Nepřesně mířila i v letošním prvním závodě, kde minula celkem sedm terčů a sezonu odstartovala až 79. místem.

Největšími favoritkami jsou Švédky, které startují v sestavě Linn Perssonová, Anna Magnussonová a sestry Hanna a Elvira Öbergovy. Jejich největším rivalkám, Norkám, totiž chybí hvězdná Marte Olsbuová Röiselandová i Tiril Eckhoffová, které do závodů Světového poháru nastoupí kvůli zdravotním potížím později.

Do štafety nevjedou ani ruské a běloruské závodnice, jejichž reprezentace jsou minimálně do ukončení války na Ukrajině z biatlonového světa vyloučeny.

Které ženské čtveřici vyjde první týmové klání sezony nejlépe? Sledujte v podrobné online reportáži.