KOMENTÁŘ: Medailové světlo na cestu biatlonistů z bodu 1 do bodu 10

Biatlon opět prokázal, že dokáže bavit a i v méně tučných letech přinášet radost. Pouze třikrát v minulosti vezli čeští reprezentanti ze šampionátu více medailí, v letech 2003, 2015 a 2017.



„Česká republika je zemí, kde biatlon milují víc než kdekoliv,“ dokonce pronesl při medailovém klání smíšené štafety komentátor německého Eurosportu.

Důkazů je celá řada.

Vždyť i Světový pohár v Novém Městě, který se koná příští týden, je už nyní především o víkendových dnech takřka vyprodán.

Čísla o televizní sledovanosti zůstávají ohromující. I v období lednové „neformy“ reprezentantů na podnicích Světového poháru se na přenosy České televize dívalo okolo 450 tisíc diváků, jakési nezlomné jádro.

S první medailí v Anterselvě pak průměrná sledovanost závodů začala šplhat k 700 tisícům. Ženská štafeta dosáhla v sobotu na 804 tisíc, nedělní hromadný závod žen na 857 tisíc. Jen dva biatlonové šampionáty v někdejší zlaté éře vykázaly vyšší průměry.

Hodnota těchto čísel (která by bylo možné navýšit dalšími desetitisíci diváků sledujících přenosy na českém Eurosportu) vynikne při porovnání s jinými akcemi. Namátkou: finále fotbalové Ligy mistrů mělo v České televizi sledovanost 262 tisíc diváků, zdařilý pohárový sjezd Ester Ledecké v Garmischi 257 tisíc, boj Martiny Sáblíkové o titul na rychlobruslařském mistrovství světa 324 tisíc, zápas Česko - Rusko na Švédských hokejových hrách 398 tisíc.

Přesto, pod dojmem vytrvalé přízně fanoušků by bylo tím nejhorším počinem, kdyby se biatlonisté po medailově zdařilém mistrovství chlácholili, že navzdory občasným výpadkům formy vlastně všechno dělají dobře.

Problémů k řešení je stále dost.

„V sezoně byla i spousta negativních výsledků, hlavně leden nebyl povedený,“ říká šéf svazu Jiří Hamza.

V mužském týmu letos končí někdejší tahoun Michal Šlesingr a nejistá je také další kariéra Ondřeje Moravce. Ten v Anterselvě nezastíral, že v 36 letech už není s absolutní špičkou běžecky konkurenceschopný, přesto stále dokázal dosáhnout na 11. a 16. místo.

Nutnost okysličení týmu mladou krví je bezpodmínečná.

„Na juniorském a dorosteneckém šampionátu jsme ukázali, že máme dost mladých schopných jezdit ve svých věkových kategoriích na medaile nebo do desítky. To, co jsme si kdysi předsevzali, se začíná naplňovat,“ říká Hamza.

Už v této sezoně byl do dospělého týmu začleněn juniorský vicemistr světa Jakub Štvrtecký. Přemíra závodů, na kterou dosud nebyl zvyklý, se však odrazila i na jeho přílišném vyčerpání při světovém šampionátu.

Do A-týmu by jej nyní měli následovat další: Vítězslav Hornig a Mikuláš Karlík. Velkým talentem je i trojnásobný dorostenecký světový medailista, osmnáctiletý Ondřej Mánek.

Varováním každopádně letos bylo, jak výrazně čeští muži zaostávali běžecky.

Navíc Michal Krčmář, jenž by měl být oporou v příštích letech, přiznává: „Tři roky po sobě mi ke konci sezony na šampionátu úplně dojde šťáva. Zarážející jsou i velké výkyvy běžecké formy během sezony.“

Modelem k nápravě může být i angažování předního běžeckého kouče specialisty, jak to provedli předloni Francouzi s mistrem světa v běhu na lyžích Vincentem Vittozem. Jejich kolektivní výkonnostní posun na trati je dechberoucí. Není tedy divu, že o podobné cestě uvažuje i Hamza.

„Určitě se nebudeme jen plácat po zádech. Věřím, že na něco přijdeme, vždycky jsme na něco přišli,“ říká první muž svazu. „Nějaké kontakty v tomhle směru máme, ale nechci vůbec nic předjímat.“

Lépe se v tomto směru jeví situace u žen, kde se začíná projevovat dvouletá práce norského kouče Egila Gjellanda.

Ženská štafeta byla s věkovým průměrem 26 let čtvrtá nejmladší. Markéta Davidová má potenciál stát se budoucí hvězdou, bronz Lucie Charvátové byl největší senzací šampionátu, prosincový vzestup výkonnosti u Evy Kristejn Puskarčíkové zarazila lednová viróza, přesto se ve vytrvalostním závodě i ona dokázala probojovat do Top 10, a svoji důležitou roli ve štafetě zvládla také Jessica Jislová.

Celkové kontury týmu žen jsou nadějné, ale Davidová sebekriticky pronáší: „Musíme zlepšovat všechno. Stále máme velké rezervy proti nejlepším.“

Trenér Egil Gjelland a Lucie Charvátová s bronzem, který si vyjela v Anterselvě.

Elitního kouče Gjellanda sice někteří fanoušci loni posílali zpět do Norska, nyní je však patrné, že s ženským týmem dělá postupné kroky vpřed. Biatlonistky přivykly zásadní změně přípravy, navíc Gjelland pomohl ze současného týmu vytvořit až neuvěřitelně soudržnou partu.

Do ní letos krátce nahlédlo i duo TV aneb nejlepší juniorky Tereza Voborníková a Tereza Vinklárková. V příští sezoně by jejich exkurze měly být mnohem častější. Tou dobou už také budeme moudřejší, zda je ještě reálný návrat dlouholeté opory Veroniky Vítkové.

„Už loni jsem říkal, že naše práce s trenéry je o dlouhodobé důvěře,“ připomíná Hamza. „Rozhodně nejsme fotbal, nebudeme je odvolávat jak na běžícím pásu.“

Gjelland má smlouvu do her v Pekingu 2022 a vše momentálně nasvědčuje tomu, že by měla být dodržena.

Čtyřletý kontrakt dostal v roce 2018 rovněž trenér mužů Zdeněk Vítek. „S tím, že jsme domluveni, že po dvou letech se může rozhodnout, zda chce pokračovat dál,“ vysvětluje Hamza.

MS v biatlonu 2020 v Anterselvě Speciální příloha iDNES.cz

V souvislosti se zjištěním, že českým ženám sedl norský styl přípravy, se objevily úvahy, zda by na stejný model neměli přejít i muži. „Ale je otázkou, jestli uprostřed olympijského cyklu není na takovou zásadní změnu pozdě,“ říká šéf svazu.

Skvostná éra Koukalové, Moravce a spol., kdy Češi atakovali nejvyšší příčky v takřka každém závodě, se možná již nikdy nevrátí, vždyť zemí s aspirací na medailové posty je nejméně šestnáct a medaile v každém závodě jen tři.

Ovšem pokud si chce biatlon udržet výjimečnou pozici u českých fanoušků, musí jim dodávat aspoň přísliby dalších medailových bitev.

„Dva bronzy z Anterselvy jsou super a s odstupem času se bude vzpomínat hlavně na úspěchy,“ říká Michal Krčmář. „Ale rozhodně nejsme lidé, kteří by si věšeli vavříny kolem krku. Moc dobře víme, kde nás boty tlačí a že konkurence je obrovská.“

Biatlonový šéf Hamza v pořadu Rozstřel

Česká televize získala nejnověji práva na přenosy z vrcholných biatlonových akcí až do roku 2026, s opcí do roku 2030.

Diváci tak uvidí v přímém přenosu, jak se týmu daří vypořádat se s velkou generační obměnou.

„Loni jsme se po odchodu Gábiny Koukalové ocitli v bodě nula, teď jsme se dodrápali do bodu jedna,“ říká Hamza.

Metou mají prozatím být hry v Pekingu 2022.

„Peking je pro nás bod deset,“ pronese s jistou nadsázkou, se kterou nicméně zároveň dává najevo: pro nově se tvořící jádro týmu i trenéry bude cesta k dalším a větším úspěchům nesmírně obtížná.

Medaile z Anterselvy ji každopádně mohou aspoň trochu ozařovat.