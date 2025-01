Byla jsem v začarovaném kruhu, říká biatlonistka Pavlů. Teď má zlato

Kdo by to byl čekal, že právě ona zařídí největší radost českého týmu v německém Altenbergu?

Během přípravy na sezonu byla Pavlů všechno jen ne zdravá.

A v průběhu zimy se mnohem více skloňovala jména dvou týmových kolegyň. Vždyť osmnáctiletá Heda Mikolášová už absolvovala povedený debut v ženské štafetě ve Světovém poháru v Ruhpoldingu. A stejně stará Ilona Plecháčová pro změnu vyhrála sprint juniorského IBU Cupu v Jakuszicích.

Ani první start Kateřiny Pavlů na evropském juniorském šampionátu nenasvědčoval, že přijde velký průlom. Ve vytrvalostním závodě tu skončila dvaatřicátá.

Zato pak.

V singl mixu vybojovala s Davidem Eliášem stříbro.

A v závěrečný den mistrovství ovládla hromadný závod pro 60 startujících.

Pomohla jí k tomu velmi dobrá střelba: 0 + 1 + 1 + 0 v kombinaci s druhým nejlepším běžeckým časem. Po žádné položce nefigurovala hůře než na čtvrtém místě a když vynulovala závěrečnou stojku, ujala se s náskokem 20 sekund vedení.

Stříbrná Italka Fabiana Carpellaová sice na závěrečných stovkách metrů náskok české soupeřky stahovala, v cíli nicméně zůstalo Pavlů 13 sekund k dobru.

„Pro Katku je to velká satisfakce a odměna po létě, kdy ji provázely mnohé zdravotní trable. Navíc je juniorkou posledním rokem a třeba jí to pomůže i do další biatlonové kariéry, protože ještě studuje vysokou školu,“ glosoval trenér Jindřich Šikola, jenž v minulosti připravoval v juniorské reprezentaci také Markétu Davidovou.

„Závěrečnou položku zvládla Katka s trpělivostí a grácií,“ ocenil.

Pavlů k trenérově pochvale pro svazový server biatlon.cz dodávala: „Asi mám pro střelbu cit a talent na preciznost. Stejně si ale myslím, že ze všeho nejdůležitější je hlava.“

A zdravé tělo, samozřejmě.

„V létě jsem přecházela z jedné nemoci do druhé, teploty, virózy, nekonečný, začarovaný kruh,“ líčila. „Zdravá jsem byla vlastně až na začátku sezony. Každopádně mě těší, kde teď jsem a věřím, že tam zůstanu.“

Biatlonistka Kateřina Pavlů střílí na mistrovství Evropy juniorů v Altenbergu.

Sportovat je její rodině vlastní. „Doma sportujeme neustále a všichni. Skialpy, lezení, plavání, kolo, bruslení. Nevynecháme žádnou outdoorovou aktivitu,“ svěřovala se a přidala vzpomínku na svá dětská léta s gymnastikou.

„Bavila mne, ale na druhou stranu je to opravdu velká dřina, tvrdej sport. Dělala jsem gymnastiku víc než deset let. Ale jednou mi trenér navrhl, že bych se možná hodila na biatlon. Což mě zaujalo. Začala jsem v Jablonci nejprve s během na lyžích a biatlon na to plynule navázal.“

Na evropském šampionátu chyběl norský tým, který ho kompletně vypustil, a absentovaly pochopitelně také závodnice, které jsou sice věkem ještě juniorky, ale startují už ve Světovém poháru žen - v čele s Němkami Grotianovou (20) a Tannheimerovou (19) či Norkou Kirkeeidovou (21).

Paulů by nyní ráda navázala na současný medailový zážitek za měsíc při juniorském světovém šampionátu v Östersundu. Ten bude vrcholem sezony i pro Mikolášovou a Plecháčovou.

V Altenbergu se Plecháčové nejlépe vedlo ve sprintu, který dokončila na šestém místě, v hromadném závodě byla šestnáctá.

Mikolášová naopak zůstala za očekáváním, když se vůbec nepotkala se střeleckou formou. Ve vytrvalostním závodě minula osm terčů, ve sprintu pět a v hromadném závodě sedm. Což v konečném účtování individuálních klání znamenalo 54., 46. a 38. místo.

Výkony juniorek pozorně sledovali i trenéři dospělé reprezentace, kteří musí v následujících dnech vyřešit nominaci na mistrovství světa v Lenzerheide.

Jistotu mají zatím z ženského týmu Tereza Voborníková, Jessica Jislová a Lucie Charvátová.

Kdo k nim přibude do pětičlenného výběru?

Na poháru v Anterselvě to byly Kristýna Otcovská a Tereza Vinklárková.