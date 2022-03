Juniorští biatlonisté zakončili MS v Soldier Hollow čtvrtým místem ve štafetě

Junioři po dvou úsecích v délce 7,5 km vedli, ale Abrahám vleže trefil z osmi ran jen jeden terč a musel na čtyři trestná kola. Předal jako pátý a mistr světa z vytrvalostního závodu Mareček pozici alespoň o místo vylepšil. Zvítězili Francouzi před Italy a Nory, Češi byli v závodu nejrychlejšími běžci.

„Před závodem bych čtvrté místo bezpochyby bral, ale potom průběhu... Přesto zklamaný nejsem, naopak z výkonů všech kluků mám radost a zasluhují pochvalu, přestože pro Luďu to je nyní hořké,“ uvedl na svazovém webu trenér Michal Málek.

Naděje juniorek ve složení Gabriela Masaříková, Tereza Jandová, Tereza Voborníková a Kristýna Otcovská skončily v závěru druhého úseku. „Byla jsem během sjezdu ve vajíčku a najednou jakoby do mě někdo vrazil kudlu. Ukrutná bolest, nebyla jsem schopná udělat ani krok, natož dojet 200 metrů na předávku,“ popsala Jandová. Podle trenéra Zdeňka Vítka byl pravděpodobným důvodem potíží natržený břišní sval. „Naštěstí to vypadá dobře a všichni věříme, že by to nemělo by to být nic vážnějšího,“ uvedl.

Závod na 4x6 km vyhrály Italky před Němkami a Francouzkami.