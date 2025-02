„Na vině mohly být i hormony,“ přemítá česká kolegyně Jessica Jislová. „Pro Julii to muselo být strašně nepříjemné. Vím, co znamená mít na zádech 3,5kilovou zbraň, a neumím si představit, že bych měla vozit dalších 5,5 kila, pokud by taková váha přibyla rychle a tělo se na ni nemohlo zadaptovat.“

Před startem sezony Simonová usilovně shazovala, při úvodním pohárovém kole v Kontiolahti nicméně hlásila: „Pořád mám dvě kila nad obvyklou váhu.“