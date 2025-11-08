Což znamená: Sice teď nesmí trénovat s francouzským týmem, ale přijde jen o úvodní kolo Světového poháru v Östersundu. Už v polovině prosince v Hochfilzenu se může vrátit.
Stihne olympiádu v Cortině. O to jediné jí opravdu šlo.
A dost možná i francouzským funkcionářům.
„Naše rozhodnutí zohledňuje jak závažnost provinění, tak předchozí úspěchy Julie Simonové,“ stají v odůvodnění federace.
Skutečně?
Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry
Simonová kradla. V letech 2021 a 2022 odcizila kreditní karty členek týmu a platila jimi online nákupy. Když vše prasklo, dva roky zapírala, než se pod tíhou důkazů přiznala. Civilní soud jí vyměřil podmíněný trest odnětí svobody na tři měsíce a finanční pokutu 15 tisíc eur.
Že v týmu nebude po svém návratu vítaná, je nabíledni. Nebo přinejmenším v části týmu. Už poté, co se v roce 2023 její kauza provalila, některé francouzské biatlonistky s ní podle informací médií odmítaly mluvit. Na její zisk velkého glóbu reagovaly: „Nemáme k tomu co říci.“
Později se atmosféra uklidňovala, během minulé sezony však podle insiderů narušil náladu v ženské reprezentaci další ostrý konflikt, jenž údajně se Simonovou nesouvisel.
Přesto dokázaly Francouzky vládnout ženskému biatlonu, se Simonovou v čele. Scházely se při štafetách coby společenství žen, které se mimo trať nesnášely, ale společně bojovaly o zlato.
Také toto vědomí možná ovlivnilo činovníky disciplinární komise svazu. Dospěli k názoru: Vztahy v týmu byly vážně narušené už předtím, návratem Simonové se tedy vlastně nic nezmění. Že by si z morálního úhlu pohledu zasloužila tvrdší sportovní trest? Ano, jistě. Vidina možných olympijských medailí však zvítězila. Ne proto, že ona po nich touží. Svaz je kvůli zviditelnění, dotacím a příspěvkům od sponzorů potřebuje.
Proto jsou funkcionáři ochotni ustát i kritiku, že byli příliš shovívaví.
Obzvlášť když je kauza dvouvrstvá.
Federace má mít k dispozici i vyjádření psychologů a psychiatrů, jímž pochopitelně média nedisponují. Spekuluje se, že v případě Simonové nešlo ani tak o kriminální čin jako spíš o důsledek její psychické poruchy, formy kleptomanie.
Pociťovala nekontrolovatelné vzrušení, že dokáže okrást jiné? Řešila tím své interní problémy?
Nevíme. Na rozdíl od lékařů se můžeme jen dohadovat.
Podle informací z francouzské reprezentace ji část týmu nyní spíše lituje kvůli zmíněné psychické úchylce, než aby Simonové dávaly najevo svoji zlobu. (S výjimkou například okradené Justine Braisazové-Bouchetové, ta se zatím nespokojila ani s omluvou u soudu.)
Kradla, ale olympiádu stihne. Biatlonistka Simonová zmešká jen start sezony
Francouzská federace oznámila, že se k případu nebude dále jakkoli vyjadřovat. Totéž bylo doporučeno i závodnicím.
Nicméně být v současné době velmi turbulentních mezilidských vztahů koučem francouzského ženského týmu, je pozice, která si říká o mimořádné prémie.
Nebo o příplatky na léky na nervy.