POHLED: Jen ji nechte, ať ty medaile přiveze. Proč je trest Simonové mírný

Tomáš Macek
  10:00
Je to verdikt ve stylu rčení „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“. Disciplinární komise Francouzské lyžařské asociace vyměřila biatlonistce Julii Simonové šestiměsíční zákaz startu. Ale z toho pět měsíců jen podmíněně.
Biatlonistka Julia Simonová slaví první místo Francie ve štafetě na MS v Novém...

Biatlonistka Julia Simonová slaví první místo Francie ve štafetě na MS v Novém Městě. | foto: Luboš VáchaMAFRA

Francouzka Julia Simonová běží zkrácený vytrvalostní závod v Pokljuce.
RUTINA. Julia Simonová je z pozice finišmanky na triumfální dojezd francouzské...
Francouzka Julia Simonová finišuje na prvním místě v ženské štafetě v Novém...
Biatlonistka Julia Simonová u soudu.
9 fotografií

Což znamená: Sice teď nesmí trénovat s francouzským týmem, ale přijde jen o úvodní kolo Světového poháru v Östersundu. Už v polovině prosince v Hochfilzenu se může vrátit.

Stihne olympiádu v Cortině. O to jediné jí opravdu šlo.

A dost možná i francouzským funkcionářům.

„Naše rozhodnutí zohledňuje jak závažnost provinění, tak předchozí úspěchy Julie Simonové,“ stají v odůvodnění federace.

Skutečně?

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Simonová kradla. V letech 2021 a 2022 odcizila kreditní karty členek týmu a platila jimi online nákupy. Když vše prasklo, dva roky zapírala, než se pod tíhou důkazů přiznala. Civilní soud jí vyměřil podmíněný trest odnětí svobody na tři měsíce a finanční pokutu 15 tisíc eur.

Že v týmu nebude po svém návratu vítaná, je nabíledni. Nebo přinejmenším v části týmu. Už poté, co se v roce 2023 její kauza provalila, některé francouzské biatlonistky s ní podle informací médií odmítaly mluvit. Na její zisk velkého glóbu reagovaly: „Nemáme k tomu co říci.“

Později se atmosféra uklidňovala, během minulé sezony však podle insiderů narušil náladu v ženské reprezentaci další ostrý konflikt, jenž údajně se Simonovou nesouvisel.

Julia Simonová pyšně ukazuje zlatou medaili z vytrvalostního závodu na mistrovství světa.

Přesto dokázaly Francouzky vládnout ženskému biatlonu, se Simonovou v čele. Scházely se při štafetách coby společenství žen, které se mimo trať nesnášely, ale společně bojovaly o zlato.

Také toto vědomí možná ovlivnilo činovníky disciplinární komise svazu. Dospěli k názoru: Vztahy v týmu byly vážně narušené už předtím, návratem Simonové se tedy vlastně nic nezmění. Že by si z morálního úhlu pohledu zasloužila tvrdší sportovní trest? Ano, jistě. Vidina možných olympijských medailí však zvítězila. Ne proto, že ona po nich touží. Svaz je kvůli zviditelnění, dotacím a příspěvkům od sponzorů potřebuje.

Proto jsou funkcionáři ochotni ustát i kritiku, že byli příliš shovívaví.

Obzvlášť když je kauza dvouvrstvá.

Biatlonistka Julia Simonová u soudu.

Federace má mít k dispozici i vyjádření psychologů a psychiatrů, jímž pochopitelně média nedisponují. Spekuluje se, že v případě Simonové nešlo ani tak o kriminální čin jako spíš o důsledek její psychické poruchy, formy kleptomanie.

Pociťovala nekontrolovatelné vzrušení, že dokáže okrást jiné? Řešila tím své interní problémy?

Nevíme. Na rozdíl od lékařů se můžeme jen dohadovat.

Podle informací z francouzské reprezentace ji část týmu nyní spíše lituje kvůli zmíněné psychické úchylce, než aby Simonové dávaly najevo svoji zlobu. (S výjimkou například okradené Justine Braisazové-Bouchetové, ta se zatím nespokojila ani s omluvou u soudu.)

Kradla, ale olympiádu stihne. Biatlonistka Simonová zmešká jen start sezony

Francouzská federace oznámila, že se k případu nebude dále jakkoli vyjadřovat. Totéž bylo doporučeno i závodnicím.

Nicméně být v současné době velmi turbulentních mezilidských vztahů koučem francouzského ženského týmu, je pozice, která si říká o mimořádné prémie.

Nebo o příplatky na léky na nervy.

Premium
Premium
