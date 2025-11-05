Má deset titulů mistryně světa, včetně čtyř individuálních.
Má velký glóbus šampionky Světového poháru.
Má spoustu peněz, které biatlonem vydělala.
Kvůli podvodům s kreditními kartami však nyní ztratila úctu kolegyň. A může navrch ztratit práci, nejen tu sportovní.
Soud v Albertville jí koncem října vyměřil tříměsíční podmíněný trest odnětí svobody a k uhrazení pokuty 15 tisíc eur.
„Omlouvám se všem,“ kála se.
Přesto zásadní otázka zůstala nezodpovězena: Co ji přimělo k tomu, aby okrádala další členy týmu?
Za mým jednáním nebyla žádná finanční motivace, nepotřebovala jsem peníze.