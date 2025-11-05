Premium

Biatlonistka Julia Simonová u soudu. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Macek
  12:00
Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět. „Když mě na francouzské federaci z krádeží poprvé obvinili, zpanikařila jsem a schoulila se do ochranného klubíčka,“ líčila u soudu. „Pak jsem zapírala. Nedokážu vám vysvětlit proč. Neumím zpracovat, co jsem udělala.“

Má deset titulů mistryně světa, včetně čtyř individuálních.

Má velký glóbus šampionky Světového poháru.

Má spoustu peněz, které biatlonem vydělala.

Kvůli podvodům s kreditními kartami však nyní ztratila úctu kolegyň. A může navrch ztratit práci, nejen tu sportovní.

Soud v Albertville jí koncem října vyměřil tříměsíční podmíněný trest odnětí svobody a k uhrazení pokuty 15 tisíc eur.

„Omlouvám se všem,“ kála se.

Přesto zásadní otázka zůstala nezodpovězena: Co ji přimělo k tomu, aby okrádala další členy týmu?

Za mým jednáním nebyla žádná finanční motivace, nepotřebovala jsem peníze.

Julia Simonová

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta – Čenstochová: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Fotbalisté Sparty nastoupí ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy proti polskému Rakówu Čenstochová. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě i další informace o utkání najdete v přehledném textu.

5. listopadu 2025  12:24

Bayern nadále jenom vítězí. Góly od nás dostal jako dárky, čertil se kouč PSG

Budeme-li se bavit o fotbalových mužstvech s nejlepší formou na světě, vynechat mnichovský Bayern zkrátka nelze. A dost možná by si aktuálně zasloužil být na prvním místě. Vždyť v úterý večer na půdě...

5. listopadu 2025  12:17

Kradla jsem, nevím proč. Jak šampionka Simonová padala z trůnu do černé díry

Premium

Ano, kradla jsem. A lhala jsem. Jsem vinna. Byl to zkrat, jakási černá díra. Ale nesuďte mě, prosím, příliš tvrdě. Julii Simonové, suverénce tolika biatlonových závodů, se najednou zhroutil svět....

5. listopadu 2025

Nabitý turnajový kalendář? Dohnal mě k depresím, trpěla jsem, říká Džábirová

V červenci na neurčito přerušila kariéru, aby se dala fyzicky i psychicky do pořádku, a pořád není jasné, kdy a jestli vůbec se na kurty vrátí. Teď bývalá dvojka světového tenisového žebříčku a...

5. listopadu 2025  11:32

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když ho u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned faulovali....

5. listopadu 2025  11:05

Brankář Philadelphie Dan Vladař po výhře nad Montrealem
5. 11.

Návrat velkého trenérského jména. Hořava zpět v extralize, povede Mladou Boleslav

V hokejovém zákulisí se v minulosti úspěšné spojení probíralo už několik týdnů. Teď je vše oficiálně potvrzeno. Miloslav Hořava se vrací do extraligy a stává se staronovým trenérem aktuálně dvanácté...

5. listopadu 2025  9:21,  aktualizováno  10:05

Byl jsem na dně. Řepka promluvil otevřeně o vězení, alkoholu i sebevraždě

Vysíláme

Do kin míří dokument Řepka: Hříšník. Bývalý fotbalista v něm otevřeně promluvil o nejtemnějších obdobích svého života – o vězení, dluzích i závislosti na alkoholu. Otevřenou zpověď nabídl také v...

5. listopadu 2025

Derby s ultimátem. Trápící se Zlín má probrat finanční postih, Vsetín se sehrává

Pomalinku ztrácejí náboj. Od sestupu Zlína z nejvyšší soutěže to totiž bude už jejich čtrnáctý vzájemný zápas v základní části Maxa ligy. Výsledek středečního hokejového derby Beranů se Vsetínem na...

5. listopadu 2025  9:40

Jak zastavit prohry? Musíme si víc věřit, burcuje trenér basketbalistů Hradce

Bilance je na nováčka soutěže stále vcelku příznivá. Dvě dosavadní výhry ho nechávají ve vyrovnaném balíku týmů druhé poloviny tabulky, k posunu výš to není daleko. Přesto by basketbalisté Hradce...

5. listopadu 2025  9:28

Pastrňák a Nečas asistovali, Zacha pálil. Tři čeští gólmani brali v NHL výhru

Hokejisté Bostonu se v NHL radovali už ze čtvrté výhry v řadě, na úterním úspěchu 4:3 po nájezdech proti Islanders se podíleli i Češi David Pastrňák (0+1) a Pavel Zacha (1+0). Jednu přihrávku ve...

5. listopadu 2025  6:50,  aktualizováno  8:30

Z kluků jsem nadšenej, ale mrzí mě výsledek. Měli jsme na víc, řekl Trpišovský

I po domácí porážce 0:3 a bez přímé střely na bránu lze chválit. „Z kluků jsem úplně nadšenej. Mrzí mě výsledek. Po tom výkonu, který jsme předvedli, jsme měli na víc,“ prohlásil trenér slávistických...

5. listopadu 2025  8:30

