Jsem pyšná, že jsem se z toho nezbláznila. Voborníková o psychickém zdraví

V březnu si posteskla, že tým by měl věnovat ještě větší pozornost ochranně zdraví závodníků. Načež zmínila i jistou bezohlednost, kterou pozoruje ve svém okolí.
Už je situace lepší?
Letos se mi naštěstí vážnější onemocnění před sezonou vyhnula, prodělala jsem jen dvě kratší nachlazení. A ta ochranná opatření? Pořád je na čem pracovat.
Například?
Mě napadá spousta věcí, jenže v tak velkém kolektivu je těžké přimět k nim všechny. Aspoň jsem sama zainvestovala do hodně drahých doplňků stravy na vylepšení imunity. Taky respirátor jsem před sezonou začala nosit dřív než obvykle. Svědomí mám čisté, víc jsem udělat nemohla. Teď už to bude jen o tom, jak moje imunita ustojí, až přijdu do kontaktu s někým nemocným a neohleduplným.
Jsem v některých situacích trochu přecitlivělá. Občas by se mi hodilo být psychicky odolnější vůči některým lidem a věcem.