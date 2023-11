Jonáši, nemáš svoji zbraň. Jak Mareček obral Karlíka a překonal i Soukalovou

„Nic proti Gábině, ale Jony tím překonal i veškeré příběhy, které jsme s ní během všech těch let zažili,“ glosoval Michal Krčmář. „Pokud by Gábina chtěla Jonyho počin přebít, musela by se vrátit.“

Právě v Östersundu kdysi Soukalová dokončila svůj úsek smíšené štafety, načež do buněk od trati neodnesla své lyže, nýbrž lyže Ondřeje Moravce, který se teprve chystal na svůj závěrečný úsek.

„Tehdy to naštěstí Ondra zjistil včas, tři nebo čtyři minuty před startem - a servisák ještě stihnul s jeho lyžemi od buněk rychle přiběhnout nazpátek,“ líčil pamětník Krčmář.

V neděli se Mareček se startovním číslem 62 chystal na svůj start ve vytrvalostním závodě, když najednou zjistil, že by měl přípravy urychlit.

„Viděl jsem, že kluk, který jede přede mnou, už jde na start, tak jsem začal pospíchat, moc jsem nepřemýšlel a popadl Mikulášovu malorážku. On ji má skoro úplně stejnou. Myslel jsem si, že je moje,“ popisoval po závodě v rozhovoru pro ČT Sport.

Se zbraní Mikuláše Karlíka se pak skutečně vydal na trať. Až potom trenéři zjistili, co provedl. Okamžitě bylo nutné sjednat nápravu. Členové realizačního týmu rozestavění na trati na Marečka křičeli, že nemá vlastní zbraň a že si ji po příjezdu na střelnici musí vyměnit.

U rozhodčích pak trenéři pro něj nechali v souladu s pravidly náhradní zbraň, kterou závodník v případě komplikací během závodu může použít.

Mareček přijel, vyměnil zbraň, nenechal se znervóznit a vzápětí skolil vleže všech pět terčů.

Mezitím už na trať vyrazil s číslem 85 i Karlík - s Marečkovou malorážkou.

Také on tedy před ležkou zastavil u rozhodčích a vyzvedl si náhradní zbraň, kterou už byla jeho vlastní, mezitím Marečkem vrácená. Načež i on zlikvidoval všech pět terčů první položky. Potud akce kulový blesk zafungovala.

„Mrzí mě, že kvůli mě Mikuláš ztratil nějaké vteřiny při výměně. Bude to pro mě poučení,“ popisoval po závodě Mareček. Na zdařilou úvodní střelbu navázal posléze i na dalších položkách a s jediným omylem si řekl o zatím nejlepší pohárové umístění kariéry v podobě 28. místa.

„Na poslední stojce se mi už hrozně klepaly nohy,“ říkal. „Jsem rád, že jsem to zvládnul. Až na ten prů... se zbraní hodnotím dnešek pozitivně.“

Jonáš Mareček (vpravo) a Mikuláš Karlík během vytrvalostního závodu v Östersundu

Historka, která mnohým připadala úsměvná, nicméně nevzbudila v týmu velké nadšení.

„Jonáš udělal velkou chybu. Člověk se může zmýlit, ale ohrozil tím nejen svůj závod, ale hlavně ohrozil závod svého kolegy. Na druhou stranu ho musím pochválit za výsledek na střelnici,“ hodnotil Marečkovo vystoupení trenér Michael Málek pro svazový web.

Rovněž Krčmář v rozhovoru pro iDNES.cz dodával: „Ve finále se tomu zasmějeme, ale Jony si je vědom, že to byl přešlap a že je dnešní příhoda i vztyčeným prstem, protože tohle by se fakt stávat nemělo. Věřím, že pro něj bude ponaučením.“

Závodníci i trenéři si marně lámali hlavu, jestli takovou záměnu zbraní někdo z nich v minulosti zažil. „Všichni, co jsme tady, včetně Ondry Rybáře, jsme se shodli, že tohle historie českého biatlonu nepamatuje,“ konstatoval Krčmář.

Potvrdil však, že Marečkova a Karlíkova zbraň jsou si opravdu velmi podobné. „Jony, Mikuláš i Kuba Štvrtecký si před sezonou nechali udělat nové pažby od norského výrobce. Jsou vyvedené ve stejném dřevě, nikdo s nimi neprováděl žádné barvení. Kdybych je dal vedle sebe, laik si řekne: Hele, stejné pažby.“