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Mareček o novém biatlonovém pravidlu: Je trochu socialistické. Zabíjí kreativitu

Tomáš Macek
  16:13
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Jonáš Mareček na letním mistrovství ČR v biatlonu.

Jonáš Mareček na letním mistrovství ČR v biatlonu. | foto: Český biatlon

Jonáš Mareček během kempu v Novém Městě na Moravě.
Michal Krčmář a Jonáš Mareček poslouchají trenérské instrukce během tréninku v...
Medailisté z letního mistrovství republiky v biatlonu. Zleva Jonáš Mareček,...
Jonáš Mareček během sprintu v Ruhpoldingu
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V devatenácti byl stříbrným medailistou z mládežnické olympiády, v jedenadvaceti juniorským mistrem světa. Ve dvaadvaceti debutoval na světovém šampionátu dospělých a ve čtyřiadvaceti poprvé pronikl do top ten v pohárovém závodě. Jenže loni se výkonnostní vzestup novoměstského biatlonisty Jonáše Marečka zastavil. Vleklé zdravotní problémy způsobily, že přišel o olympiádu a předčasně ukončil sezonu.

Teď věří, že ta doba mnohých pochybností je pryč.

Že znovu bude všem dokazovat, jak velkou nadějí českého biatlonu je.

V říjnu jste se zúčastnil prestižního Loop One. Festivalu na kolečkových lyžích v Mnichově v konkurenci nejlepších světových biatlonistů. Jak jste tam byl sám se sebou spokojený?
Cílem bylo aspoň jednou postoupit do finále, což se mi povedlo, z šestého místa v kvalifikaci jsem měl radost. Ve finále jsem to pak lehce zazdil, ale závodit hned po soustředění už bylo náročné. Celkově bych Mnichov hodnotil pozitivně.

Líbí se vám takový systém závodů? Nejprve kvalifikace, pak finále?
Mně vyhovuje, myslím, jsem v něm docela silný, ale celkově asi není úplně nejlepší, protože finále je jen pro patnáct lidí a spousta biatlonistů si zajede jen ty kvalifikace. Což by mě asi úplně nebavilo.

Letošní ročník Loop One byl poznamenaný i diskvalifikacemi kvůli porušení nového pravidla o příliš brzké manipulaci se zbraní na střelnici. Například Lucie Charvátová to odskákala.
Blbé je, že hodně lidí má za svůj sportovní život zažitý pohyb, za který teď přichází diskvalifikace. Já jsem si před každou položkou dával v Mnichově extrémně pozor, aby se mi to nestalo. Tak snad se toho dokážu vyvarovat i během zimy.

Jonáš Mareček během kempu v Novém Městě na Moravě.

Proč IBU toto pravidlo podle vás zavádí?
Neznám přesně důvod. Jestli o něm rozhodli kvůli bezpečnosti, nebo kvůli tomu, že závodníci si už při příjezdu na střelnici podle nich až moc vymýšleli. Moc se mi to pravidlo nelíbí.

Proč?
Protože zabíjí vaši kreativitu, jak nahnat čas jinde než při samotné střelbě. V mých očích jde o trochu socialistické pravidlo.

Socialistické?
No… IBU se prostě snaží, aby to všichni měli stejné a nikdo nemohl vlastní snahou před samotnou střelbou nahnat čas. Obavy o bezpečnost podle mě nemohou hrát roli. Obzvlášť když v biatlonu na dodržování bezpečnosti všichni hodně dbáme. I pokud někdo prováděl tu nyní nepovolenou manipulaci, přesně věděl, kam má při tom zbraň mířit. Takže nové pravidlo považuju za lehce zbytečné – i když je mi jasné, že ti, kteří ho zavedli, by si ho patrně dovedli obhájit.

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Nemohli by ještě závodníci hromadně apelovat na IBU, aby dotyčné pravidlo opět zrušila?
Jenomže my máme komisi sportovců IBU, která hlasovala pro něj. Což moc nechápu, když se spoustě závodníků nelíbí. Asi si do té komise příště budeme muset zvolit jiné lidi.

Do startu sezony zbývají poslední tři týdny. Co s vámi blížící se první závody provádějí?
Jakmile jsme byli poprvé na lyžích na Dachsteinu, už jsem se zase překlopil směrem k zimě. Na prvním sněhu jste vlastně už jednou nohou v závodech.

Loni jste navýšili počet tréninkových dnů ve vysokých výškách. Letos je to podobné?
Ano, zase jsme strávili ve výškách hodně času. Určitě bychom z toho měli benefitovat. I když příští mistrovství světa v Otepää nebude příliš vysoko, prospěje mi, když před ním navýším počet červených krvinek.

Na předchozí sezonu nejspíš nevzpomínáte rád, že?
Bylo to pro mě dost složité období. Doufám, že teď na něj navážu úplně jinak, než jsem v minulé sezoně končil.

Co byl tehdy největší problém?
Že mé svým způsobem úplně banální zdravotní potíže přešly do chronického charakteru a tím pádem i v dlouhodobém horizontu dělaly tělu problém. Šlo o zánět zadní dutiny, který nebyl z žádných krevních odběrů zjistitelný dřív, než jsem byl na důkladném vyšetření dutin.

Do té doby jste tápal, co s vámi je?
Právě. Nevěděl jsem, jestli se cítím špatně jen psychicky, nebo zda jde o celkovou únavu, nebo naopak o nějakou nemoc. Dlouho jsem s tím bojoval, než jsme našli příčinu. Pak už to bylo zase dobré, protože léčebný proces je poměrně jednoduchý.

V reprezentaci zůstal i 35letý Michal Krčmář, který se po olympiádě rozmýšlel, zda prodlouží kariéru. Hodně pro vás znamená, že vám může nadále předávat zkušenosti?
Určitě. Navíc výsledky má i v jeho pokročilejším věku úžasné. Pro tým je strašně důležité, že je stále s námi.

Michal Krčmář a Jonáš Mareček poslouchají trenérské instrukce během tréninku v Ruhpoldingu.

Tvrdil, že chce trávit víc času s rodinou. Funguje to?
To je otázka spíš na něj. Každopádně s námi objel asi 70 procent soustředění. Takže z mého pohledu bych řekl, že si život zařídil, jak potřebuje.

Zásadní změnou je příchod Michala Šlesingra na post druhého trenéra k Ondřeji Moravcovi. Co je nyní jinak?
Boušek (Šlesingr) se nyní stará víc o střelbu – a samozřejmě přinesl i nějaké nové věci do tréninku.

Coby závodník působil občas jako flegmatik. Je takový i v roli trenéra? Nezvedá hlas?
Nezvedá. A jsem za to rád, protože mně to takhle vyhovuje. Myslím si, že i většina z nás závodníků je vůči sobě dost sebekritických. Sám vím, co a kde jsem pokazil, a nepotřebuju, aby na mě trenér ještě hulákal.

O Ondřeji Moravcovi všichni tvrdí, že je perfekcionista. Jak byste podobně stručně charakterizoval Michala Šlesingra?
Asi bych řekl: v pohodě týpek. Jinak k Ondrovi ten perfekcionismus sedí. Chce mít všechno ťip ťop, jak si to představuje. Což je dobré. Mám rád, když si trenér dokáže v prostředí svazu nebo třeba tréninkového kempu prosadit věci, které tam chce dělat.

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Jak to myslíte?
Například pokud se vyskytnou problémy s obsazeností střelnice na trénink. Jestliže trenér reaguje ve stylu „hm, no, tak to bohužel nejde“, je to na houby. Obzvlášť, když se do takové situace dostaneme třeba dvacetkrát za rok. Ale Ondra to nakonec vždycky dokáže rázně zařídit a vykomunikovat – i díky tomu, že zná po Evropě spoustu lidí a má s nimi dobré vztahy.

V olympijské zimě – a především v druhé polovině sezony – čeští biatlonisté v čele s Terezou Voborníkovou svými výsledky fanoušky opět trochu namlsali. Cítíte, že se fanouškům vrací důvěra v český tým a že budou tím pádem očekávat, jak na konec minulé zimy hned naváže?
To je dobrá otázka. Já upřímně ani moc nevím, jaký na nás teď mají fanoušci pohled. Ale samozřejmě chceme předvést co nejlepší výkony, stejně jako každý rok. Věřím, že tým teď funguje dobře. Z výsledků závodů v Mnichově se nedá moc posuzovat, na sněhu to bude něco úplně jiného. Ale myslím si, že kvalita tam je.

Medailisté z letního mistrovství republiky v biatlonu. Zleva Jonáš Mareček, Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig.

Co bude pro vás osobně cíl v nadcházející sezoně?
Bodovat ve většině závodů. Nejde o zrovna skromný cíl. Ale už v předolympijské sezoně, když jsem byl bez zdravotních komplikací, jsem měl období velice stabilních výsledků v rozmezí 20. až 40. místa. Kdyby to podobné bylo po velkou část nadcházející sezony, mohou z toho vzejít i nějaké opravdu dobré výsledky.

Třeba i v první dvacítce.
Určitě. Do ní bych se chtěl dostat. A stabilizovat výkony. Navázat na povedenou přípravu. Když se mi daří i v kontrolních závodech, získávám tím jakýsi vnitřní klid, že kterého potom dokážu předvádět dobré výkony. Zatímco pokud se mi nedaří, je pak pro mě hrozně těžké odrážet se zase zpátky.

V minulosti jste vynikal i velmi rychlou střelbou. V dnešním biatlonu už to asi ani jinak nejde, i za cenu, že občas se z té snahy zrodí hodně nepovedená položka. Koneckonců, o tom by mohl vyprávět například i Emilien Jacquelin.
Asi jo. Teď možná trochu dojde ke změně kvůli těm omezením při manipulacích se zbraní, ale myslím si, že stojka za 20 a ležka do 30 sekund budou absolutní průměr.

Vy byste raději stojku třeba za 17 a ležku za 25?
Když to půjde dobře. Ale bude to těžké. Záleží závod od závodu, jak se zrovna cítíte.

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