Opět lepší Mareček: Poprvé čtyři nuly. Skok přes neviditelnou bariéru

Tentokrát laťka byla přece jen o něco výš.

Určitě. A 22. místo už je docela pěkný výsledek.

Stejně jako čtyři nuly na střelnici.

Ty se mi v normálním závodě povedly poprvé v životě, ať už ve svěťáku, v IBU Cupu nebo na juniorských a dospělých šampionátech. Před poslední položkou jsem měl v hlavě, že to chci dokázat, protože v podobné pozici už jsem se ocitl mnohokrát, že jsem měl na kontě tři nuly, jenže pak jsem čtvrtou položku nezvládl. Vzpomněl jsem si tedy, jak se letos už dokázal dát čtyři nuly při kontroláku ve Finsku, a přesvědčoval se, že je ukážu i tady.

Načež se po poslední, dvacáté ráně dostavila euforie?

Hlavně úleva. Právě proto, že jsem to už kolikrát na poslední položce zazdil, působila na mě i lehká nervozita. Ale jakmile to jednou prolomíte, jde o skvělý pocit. Vzpomínám, jak jsem jako mladý kluk dal poprvé dvě nuly v dvoupoložkovém závodě. Hned mi to potom v každém dalším připadalo lehčí. Najednou si říkáte: Jednou už jsem ty dvě nuly zvládl, tak proč bych je nemohl zopakovat. Rázem jste v jiné pozici, než když máte před sebou pořád jakousi neviditelnou bariéru, že samé nuly je něco nedosažitelného.

Jonáš Mareček při nástřelu před závodem.

Ve stíhačce jste byl dokonce jedním z pouhých tří biatlonistů, kteří vyčistili všechny terče.

Asi i proto, že mi tu hodně jde střelba v tréninku. Někdy bývá problém přenést ji do závodu, ale letos se mi to daří dost.

Má na vaší zlepšené střelbě podíl i nový kouč Ondřej Moravec?

Z velké části. Pro tým je obrovským přínosem nejen svými radami, ale také tím, že mi dodává sebevědomí. V tom je skvělý.

Teď to chce ještě vylepšit běh, že?

Jo, bohužel na trati můj výkon nebyl optimální, jak bych si představoval. Docela jsem si to tam protrpěl.

Protrpěl únavou? Nebo lyže nejely?

Ne, lyže jsem měl super, s těmi jsem moc spokojený. Měl jsem během závodu srovnání s Nory a Francouzi a naše lyže byly vážně super připravené. Spíš šlo o nějakou moji vnitřní dlouhodobou únavu. Budu se s ní snažit bojovat také v dalších dnech, i když už vyhlížím svátky, kdy si snad pořádně odpočinu. Každopádně bylo fajn, že jsem se i s touhle únavou dokázal ve stíhačce držet na trati s některými dost dobrými závodníky.

Například s Francouzem Fillonem-Mailletem.

Třeba. I když ten mi pak v jednu chvíli docela cuknul. Ale jel jsem s Vetlem Christiansenem. Ten je chudák také postavou trochu víc při těle, stejně jako já, v kopcích jsme na tom byli podobně.

A v cíli jste ho přespurtoval.

No možná i proto, že pro něj 22. místo nebylo tolik atraktivní. Trošku se posnažil, ale až do konce to nedal.

Jonáš Mareček po stíhacím závodě v Hochfilzenu, v pozadí s číslem 34 Vítězslav Hornig

Věříte, že běžecky můžete dělat ještě velké pokroky?

Rozhodně. Jako Johannes (Bö) asi lyžovat nebudu, ovšem prostor pro zlepšení tam je. Když jsem tady koukal na výsledky sprintu, tak i o 10 sekund rychlejší běh by byl z pohledu posunu dopředu zajímavý. Doufám, že až si po svátcích odpočinu, bude mé lyžování ještě lepší.

Kolik sil vám zbylo do nedělní štafety?

Doufám, že co nejvíc. Ale trošku se jí bojím. Byly to dva vyčerpávající závody ve dvou dnech po sobě, může mě to pěkně vytrestat. (Češi vyběhnou na trať v sestavě Hornig, Mareček, Krčmář, Štvrtecký.)