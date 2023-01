Mimozemšťan Bö. Takového Johannese jsme nikdy neviděli, shodují se soupeři

„Je snad nudné sledovat Messiho při fotbale? Není. Pro každý sport je důležité mít skvělé sportovce. To přitahuje zájem,“ prozradil v Itálii po dalším svém vítězném doublu 29letý král.

Ve sprintu a ve stíhacím závodu si tady dojel pro desáté a jedenácté vítězství v sezoně. Taky pro celkově už 66. na velkých akcích (Světový pohár, mistrovství světa a olympijské hry), což z něj dělá třetího nejúspěšnějšího biatlonistu za Olem Einarem Björndalenem a Martinem Fourcadem.

V této zimě zároveň stál ve dvanácti ze třinácti závodů na stupních vítězů.

Je pochopitelné, že konkurenci jeho úchvatná dominance štve. Pro Böa jde ale o veskrze pozitivní věc. „Kdykoliv, když ve sportu padnou hrdinové, je to to nejlepší, co v televizi můžete vidět. Lidé čekají na to, až selžu,“ směje se.

Zatím to nevypadá, že by se tak mělo stát.

Místo toho se i tiskovým centrem v italské Anterselvě s humorem linulo: „Měl by být diskvalifikován za zesměšňování konkurence.“

Vždyť něco takového se skutečně děje.

Když na střelnici mine jen jeden terč, všichni ví, že je to málo. Málo na to, aby ho vůbec někdo mohl vyzvat na souboj. On je totiž schopný vítězit o minuty.

„Vidíme Johannese, kterého jsme možná nikdy neviděli,“ uznal i král minulé zimy Quentin Fillon Maillet.

„Je to mimozemšťan. Ví, že když zajede perfektní závod, vyhraje. A on vlastně vyhraje, i když perfektní závod nezajede. Je navíc odhodlaný vyhrát všechno, nemá stín pochybností,“ říká další Francouz Emilien Claude.

Dokonalá technika

Co z něj dělá biatlonového boha?

„Má tak dokonalou techniku, že se mu nikdo další ani neblíží. Tak jako on dokážou ostatní ujet pár metrů, ne víc. Je to podobné jako v rychlobruslení. Dokáže využít gravitaci a jezdit ze strany na stranu tak, že ho to posouvá nejrychleji dopředu. Když stojíte na trati, ten rozdíl mezi ním a ostatními hned vidíte,“ všiml si norský kouč českého ženského týmu Egil Gjelland, který kdysi Nory sám trénoval.

Pomáhá mu pochopitelně i atmosféra uvnitř norského týmu, která je podle zákulisních informací nejlepší za poslední roky.

„Stoprocentně je. Všech šest kluků si rozumí, nejsou mezi nimi žádné půtky, baví se, zažívají srandu. I to mu pomáhá,“ myslí si Gjelland.

Když se to spojí, získáte magickou kombinaci.

Lídr Světového poháru Johannes Bö z Norska během stíhacího závodu v Hochfilzenu.

Vlastně jen jednou v minulosti zažil Bö podobně dominantní sezonu. V ročníku 2018/2019 ovládl doteď rekordních patnáct individuálních závodů z jednadvaceti, získal 1262 bodů ve Světovém poháru.

Letos už má na kontě jedenáct výher ze čtrnácti startů.

Ale odlišný je způsob, jakým vítězí. Ne, ani sedminásobný král sezony Martin Fourcade se mu v tomhle neblíží.

„Fourcade byl dominantní v tom, že sice hodně závodů za sebou vyhrál, ale rozhodně ne takovými rozdíly a spíš to bylo tím, že střílel čistě. Johannes může dát za dvě nebo za tři a furt vyhraje, to je jiná dominance,“ tvrdí Michal Krčmář.

Porazit se může jen sám

Takhle si hrát s pelotonem biatlonistů dokázal ve svých nejlepších letech pouze Ole Einar Björndalen, právoplatný biatlonový král. I on dokázal s několika chybami porážet tak velká jména, jako byli Sven Fischer nebo Raphaël Poirée.

Bö je aktuálně stejný případ.

„Troufnu si říct, že má nejlepší formu svého života,“ myslí si Krčmář.

Přitom když před třemi roky skončil jeho arcirival Fourcade, možná trochu ztratil motivaci. Taky se mu narodil syn Gustav a biatlon na chvíli ustoupil.

Ale opravdu jen na chvíli, loni se stal nejúspěšnějším olympionikem her v Pekingu, kde po čtyřech triumfech předčasně ukončil sezonu. Dal si pauzu v tréninku, čas trávil s manželkou a malým synem.

Jen aby se perfektně připravil na současnou zimu, které vládne pevnou rukou.

I proto už se dost hlasitě mluví o tom, že světový šampionát v Oberhofu bude jeho mistrovstvím podobně, jak byl ten v Anterselvě od Marte Olsbuové-Röiselandové. Získala tehdy pět zlatých a dva bronzy.

„Porazit se může jen sám. Je nejlepší široko daleko a je na něm vidět, jak chce vyhrát každý závod, bojuje až do konce. Smekám před ním klobouk,“ uznala i Laura Dahlmeierová.

On sám to pochopitelně ví a i tyhle komentáře vnímá.

Zároveň se ale snaží zůstat nad věcí.

Norský biatlonista Johannes Thingnes Bö v cíli štafety v Kontiolahti.

„Ve sportu se všechno může rychle změnit, takže nevěřím v nic jistého. K soupeřům mám velký respekt a vím, že mě mohou za pár dní porazit,“ říká dvanáctinásobný mistr světa.

Krčmář si dovolí nesouhlasit.

„Doskočit ho nikdo nedokáže. Může jen sám udělat nějakou chybu, může přijít pokles formy, což dá šanci ostatním. Ale jinak bude útočit na všechny zlaté, co na mistrovství světa budou,“ je si jistý český biatlonista.

Bude Oberhof šampionátem mimozemšťana z Norska?