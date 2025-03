Hrozí prázdno i krize identity. Jak se bratři Böové vyrovnají s koncem?

I tak se Novoměstští loučí se slavnou norskou bratrskou dvojicí.

Nápad se před měsícem zrodil v mysli bývalé biatlonistky Karolíny Stašákové. „Začala jsem na internetu hledat látkové postavičky, které by klukům Böovým byly podobné,“ líčí. „Pak pro ně kamarádka švadlena ušila kombinézy, další kamarád na 3D tiskárně vyrobil podle mého návrhu zbraň, lyže a hůlky a ještě další holka zařídila potisky. Chtěli jsme to mít co nejvychytanější.“

Když se u figurek vyfotili i s bratry Böovými, hned psali fanoušci: Kde se ty postavičky dají koupit?

Nedají. Existují jen tyto dvě. Originály.

A majitele už mají.